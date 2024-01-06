  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ризеспор
2:0
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
19' Гол
Варешанович Дал
56' Желтая карточка
Гулам Фаузи
64' Желтая карточка
Ходжич Армин
2:0
82' Гол
Олавоин Ибрахим
90'+6

Ход матча

19'
Варешанович Дал
(Топчу Эмир Хан)
1:0
56'
 
Гулам Фаузи
57'
 
Чорекчи Камил
Гулам Фаузи
57'
 
Фернандеш Желсон II
Беяз Омер
64'
 
Ходжич Армин
71'
Зауэр Густаво
Варешанович Дал
 
71'
Пала Митхат
Зекири Альтин
 
72'
 
Дадашов Ренат
Саглам Геркем
78'
Минчев Мартин
Гайч Адольфо
 
82'
Олавоин Ибрахим
(Нильсен Каспер)
2:0
83'
 
Абид Рейан
Абурджания Георгий
90'
Пинчи Оскар
Шелви Джонджо
 
90'
Пехливан Халиль
Кесер Бенхур
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
53
Топчу
Эмир
Хан
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
19
Максимович
Никола
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
17
Деле-Баширу
Фисайо
18
Ходжич
Армин
II
7
Беяз
Омер
10
Страндберг
Карлос
Ризеспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Хатайспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 6 0.33
Гайч Адольфо 6 0.33
Кесер Бенхур 4 0.22
Олавоин Ибрахим 3 0.17
Шелви Джонджо 1 0.06
Зекири Альтин 1 0.06
Мари Джон 1 0.06
Мочи Отилла 1 0.06
Зауэр Густаво 1 (1) 0.06
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.28
Деле-Баширу Фисайо 4 0.22
Дадашов Ренат 4 (3) 0.22
Ламкель Зе Дидье 3 0.17
Ривас Ригоберто 2 0.11
Саглам Геркем 1 0.06
Гулам Фаузи 1 0.06
Аличи Керим 1 0.06
Ходжич Армин II 1 0.06
Абид Рейан 1 0.06
Килама Ги-Марселен 1 0.06
Йылдырым Бертуг 1 0.06
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 4 1
Пала Митхат 4 1
Олавоин Ибрахим 5 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Минчев Мартин 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Гулам Фаузи 3 0
Кардешлер Эрдже 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хатайспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
15
Ризеспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Хатайспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
60%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
30%
6
33%
61-75
4
40%
5
28%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
2
8%
2
7%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
2
8%
7
26%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
7
29%
29%
7
26%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
4
17%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1
Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5

Результаты матчей

Ризеспор
Хатайспор

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
4
4
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
7
11
3
15
2.5
5
13
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
6.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Топчу Эмир Хан сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Варешанович Дал бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ризеспор 2:0 Хатайспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный