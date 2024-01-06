Тур: 19. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаАбейд Мехди
53' Желтая карточкаИлкхан Эмирхан
82' Желтая карточкаБа Уссейну
90'+8
Ход матча
44'
53'
70'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
30
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
19 Капы МустафаПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Дамла Серкан
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6 (2)
|0.33
|Фигейредо Жоау
|3
|0.17
|Пелкас Димитрис
|3
|0.17
|Абейд Мехди
|2
|0.11
|Опоку Джером
|2
|0.11
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.44
|Акбаба Эмре
|4
|0.22
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.22
|Балотелли Марио
|3
|0.17
|Беланда Юнес
|3
|0.17
|Акинтола Дэвид
|2
|0.11
|Нани Луиш
|1
|0.06
|Ндиайе Чериф
|1
|0.06
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.06
|Гравильон Эндрю
|1
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|5
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Мишю Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
19
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Адана Демирспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
8
28
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
50%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
4
57%
76-90
Забито
20
30
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
7
35%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
1
5%
7
23%
76-90
Пропущено
21
23
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
19%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
72
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
153
612
99
315
513
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3