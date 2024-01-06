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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:0
Конец матча
Адана Демирспор
0'
44' Желтая карточка
Абейд Мехди
53' Желтая карточка
Илкхан Эмирхан
82' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+8

Ход матча

44'
Абейд Мехди
 
46'
Илкхан Эмирхан
Пелкас Димитрис
 
53'
Илкхан Эмирхан
 
67'
Шахинер Омер Али
Абейд Мехди
 
70'
 
Бараси Юсуф
Нани Луиш
82'
Гюрлер Сердар
Фигейредо Жоау
 
82'
Ба Уссейну
 
85'
 
Айдоган Тайфун
Стамбули Бенжамен
86'
 
Гравильон Эндрю
Мишю Эдуар
90'
 
Токёз Дорукхан
Чокчалыш Исмаил
90'
 
Зенели Арбер
Сари Юсуф
90'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
11
Акинтола
Дэвид
30
Нани
Луиш
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
2:1
С
2:1
К
2:0
К
1:1
ТПЛ
1:3
ТПЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 (2) 0.33
Фигейредо Жоау 3 0.17
Пелкас Димитрис 3 0.17
Абейд Мехди 2 0.11
Опоку Джером 2 0.11
Дюбуа Лео 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.44
Акбаба Эмре 4 0.22
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.22
Балотелли Марио 3 0.17
Беланда Юнес 3 0.17
Акинтола Дэвид 2 0.11
Нани Луиш 1 0.06
Ндиайе Чериф 1 0.06
Стамбули Бенжамен 1 0.06
Гравильон Эндрю 1 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 5 1
Опоку Джером 4 1
Пелкас Димитрис 5 0
Фигейредо Жоау 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Айдоган Тайфун 3 0
Нани Луиш 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Мишю Эдуар 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
19
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Адана Демирспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

8
28

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
50%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
4
57%
76-90

Забито

20
30
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
7
35%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
1
5%
7
23%
76-90

Пропущено

21
23
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
19%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
4
5
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
6.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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