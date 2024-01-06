Тур: 19. Стадион: Эрьяман.
0:1
Конец матча
Ход матча
1'
30'
0:1
50'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Трабзонспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.75
Среднее время на гол
123
120
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.82
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.37
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.28
|Соу Али
|3
|0.17
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.17
|Сепас Реналдо
|3
|0.17
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.11
|Баич Риад
|2
|0.11
|Родригес Гарри
|1
|0.06
|Македа Федерико
|1
|0.06
|Улудаг Алпер
|1
|0.06
|Педринью V
|1
|0.06
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|8
|0.47
|Трезеге
|4
|0.24
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.24
|Вишча Эдин
|3
|0.18
|Барди Энис
|2
|0.12
|Дестан Энис
|2
|0.12
|Пепе Николя
|2
|0.12
|Денсвил Стефано
|1
|0.06
|Бенкович Филип
|1
|0.06
|Менди Батиста
|1
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.06
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.06
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
9
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Трабзонспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
23
28
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
5
22%
3
11%
61-75
3
13%
5
18%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
4
18%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4
Результаты матчей
Анкарагюджю
Трабзонспор
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
71
28
44
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
513
98
315
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|22 - 23
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3