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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Анкарагюджю
0:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
1' Желтая карточка
Онуачу Пол
0:1
30' Гол
Вишча Эдин
50' Желтая карточка
Сепас Реналдо
90'+6

Ход матча

1'
 
Онуачу Пол
30'
0:1
Вишча Эдин
(Онуачу Пол)
50'
Сепас Реналдо
 
56'
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
 
66'
Баич Риад
Македа Федерико
 
66'
Кициу Стелиос
Чанкая Атакан
 
74'
Тюркмен Джем
Гюнерен Али Каан
 
84'
 
Дестан Энис
Онуачу Пол
84'
 
Барди Энис
Фунтас Таксиархис
89'
 
Курбелис Димитрис
Оздемир Берат
90'
 
Айдин Мехмет
Вишча Эдин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
32
Македа
Федерико
1
Чакыр
Угурджан
2
Бания
Раян
6
Менди
Батиста
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
11
Бакасетас
Тасос
7
Вишча
Эдин
14
Фунтас
Таксиархис
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
30
Онуачу
Пол
Анкарагюджю
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Трабзонспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
К
3:1
С
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:2
С
0:4
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
0:2
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.73
0.75

Среднее время на гол

123
120

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.82

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.28
Соу Али 3 0.17
Джигерджи Толга 3 (1) 0.17
Сепас Реналдо 3 0.17
Моруцан Олимпиу 2 0.11
Баич Риад 2 0.11
Родригес Гарри 1 0.06
Македа Федерико 1 0.06
Улудаг Алпер 1 0.06
Педринью V 1 0.06
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 8 0.47
Трезеге 4 0.24
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.24
Вишча Эдин 3 0.18
Барди Энис 2 0.12
Дестан Энис 2 0.12
Пепе Николя 2 0.12
Денсвил Стефано 1 0.06
Бенкович Филип 1 0.06
Менди Батиста 1 0.06
Оздемир Берат 1 0.06
Гюрпюз Гёктан 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
9
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Трабзонспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
5
22%
3
11%
61-75
3
13%
5
18%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
7
32%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
4
18%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4

Результаты матчей

Анкарагюджю
Трабзонспор

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
8
1.5
4
4
1
9
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
5
4
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
5
13
1.5
9
8
3
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
4.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
5.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
6.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 4 8 6 22 - 23 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
4.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
5.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Онуачу Пол сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
  • 1'
    Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
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