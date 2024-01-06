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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Самсунспор
1:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
16' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
24' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
30' Желтая карточка
Антальялы Тайлан
64' Желтая карточка
Келес Джан
1:0
84' Гол
Кара Эркан
90' Желтая карточка
Бираски Давиде
90'+5

Ход матча

16'
Муандилмаджи Мариус
 
24'
 
Эйссерик Валентин
30'
Антальялы Тайлан
 
46'
Кара Эркан
Муандилмаджи Мариус
 
51'
 
Весели Фредерик
Чеккерини Федерико
59'
Фофана Морике
Димата Ландри
 
59'
Тэт Флавьен
Антальялы Тайлан
 
64'
 
Келес Джан
67'
 
Дурсун Сердар
Ласанья Кевин
75'
Айдогду Сонер
Тан Халук Мустафа
 
75'
Челик Осман
Хольсе Карло
 
83'
 
Угур Аднан
Эйссерик Валентин
84'
Кара Эркан
(Фофана Морике)
1:0
90'
 
Бираски Давиде

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
28
Генюл
Сонер
5
Озтюрк
Алим
37
Шатка
Любомир
72
Тан
Халук
Мустафа
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
26
Чеккерини
Федерико
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
97
Паолетти
Флавио
6
Роден
Маркус
15
Ласанья
Кевин
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
Самсунспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КТ
0:3
К
0:3
КТ
0:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
38

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.33
Нтчам Оливье 4 (3) 0.22
Хольсе Карло 2 0.11
Кара Эркан 2 (1) 0.11
Кылынч Эмре 1 0.06
Айдогду Сонер 1 0.06
Шиндлер Кингсли 1 0.06
Аит Бенассер Юссеф 1 0.06
Ван Дронгелен Рик 1 0.06
Димата Ландри 1 0.06
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Антальялы Тайлан 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.22
Келес Джан 2 0.11
Эйссерик Валентин 2 0.11
Мендеш Райан 2 0.11
Дурсун Сердар 2 0.11
Роден Маркус 1 0.06
Стураро Стефано 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Сангаре Назим 1 0.06
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Генюл Сонер 2 0
Димата Ландри 2 0
Хольсе Карло 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Келес Джан 2 0
Эйссерик Валентин 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Самсунспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

4
8
Самсунспор
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Фатих Карагюмрюк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
22%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
8
40%
6
35%
76-90

Пропущено

29
20
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
17%
3
15%
1-15
8
28%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
1
3%
4
20%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1

Результаты матчей

Самсунспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
4.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
5.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
6.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 4 8 6 22 - 23 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
4.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
5.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Антальялы Тайлан получил желтую карточку от судьи
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