Тур: 19. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
24' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
30' Желтая карточкаАнтальялы Тайлан
64' Желтая карточкаКелес Джан
1:0
84' ГолКара Эркан
90' Желтая карточкаБираски Давиде
90'+5
Ход матча
30'
64'
84'
1:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
23
Билгин
Эмре
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
77 Албак ЭнесЗащитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
- Нападающий
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
96 Kerem Yandal
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Самсунспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
0
38
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.33
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.22
|Хольсе Карло
|2
|0.11
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.11
|Кылынч Эмре
|1
|0.06
|Айдогду Сонер
|1
|0.06
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.06
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.06
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.06
|Димата Ландри
|1
|0.06
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Антальялы Тайлан
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.22
|Келес Джан
|2
|0.11
|Эйссерик Валентин
|2
|0.11
|Мендеш Райан
|2
|0.11
|Дурсун Сердар
|2
|0.11
|Роден Маркус
|1
|0.06
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Самсунспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
4
8
Самсунспор
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Фатих Карагюмрюк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
22%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Забито
20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
8
40%
6
35%
76-90
Пропущено
29
20
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
5
17%
3
15%
1-15
8
28%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
1
3%
4
20%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Результаты матчей
Самсунспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
513
513
216
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|22 - 23
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3