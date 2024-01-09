Тур: 16. Стадион: Пендик.
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБалчи Бюньямин
0:1
19' ГолОзтюрк Бахадыр
52' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
66' Желтая карточкаРакип Эрдаль
76' Желтая карточкаЛейте Элтон
90' Желтая карточкаМидтше Фредрик
90' Желтая карточкаСекейра Нуну
90'+7
Ход матча
19'
0:1
52'
66'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Efe Sayhan
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бютюки ЗюмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тральян Жуан
История личных встреч
Пендикспор
Антальяспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.32
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.16
|Велинтон Соуза
|2
|0.11
|Тюрам Рожерио
|2
|0.11
|Кайя Гёкхан
|1
|0.05
|Акбунар Халиль
|1
|0.05
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|Диаби Абдулай
|1
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.05
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.05
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.05
|Лусамба Арно
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.42
|Джехезкель Сагив
|5
|0.26
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.11
|Ларссон Сэм
|2
|0.11
|Шарич Дарио
|2
|0.11
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.05
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.05
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|1
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
7
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
10
10
Пендикспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
39%
1
8%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
5%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
38%
4
17%
76-90
Пропущено
41
19
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
7
17%
2
11%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
5
12%
6
32%
31-45
9
22%
3
16%
46-60
4
10%
3
16%
61-75
11
27%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0
Антальяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Пендикспор
Антальяспор
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
45
19
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
415
712
118
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|14.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5