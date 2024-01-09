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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Пендикспор
0:1
Конец матча
Антальяспор
0'
8' Желтая карточка
Балчи Бюньямин
0:1
19' Гол
Озтюрк Бахадыр
52' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
66' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
76' Желтая карточка
Лейте Элтон
90' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
90' Желтая карточка
Секейра Нуну
90'+7

Ход матча

8'
 
Балчи Бюньямин
19'
0:1
Озтюрк Бахадыр
(Сафури Рамиз)
46'
Диаби Абдулай
Каппел Леандро
 
52'
 
Ешильюрт Эрдоган
63'
 
Милошевич Дени
Сафури Рамиз
65'
Ташдемир Эмре
Кайя Гёкхан
 
66'
 
Ракип Эрдаль
76'
 
Лейте Элтон
77'
Тюрам Рожерио
Акбунар Халиль
 
78'
 
Ларссон Сэм
Бютюки Зюмер
88'
 
Акьоль Уфук
Балчи Бюньямин
90'
Мидтше Фредрик
 
90'
Секейра Нуну
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
33
Эзтюрк
Алпаслан
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
24
Акдаг
Ибрахим
7
Каппел
Леандро
58
Кайя
Гёкхан
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
3
Озтюрк
Бахадыр
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
17
Ешильюрт
Эрдоган
9
Букса
Адам
77
Бютюки
Зюмер
Пендикспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-3-3

История личных встреч

Пендикспор
Антальяспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
К
3:0
К
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.32
Ромеро Оскар 3 (3) 0.16
Велинтон Соуза 2 0.11
Тюрам Рожерио 2 0.11
Кайя Гёкхан 1 0.05
Акбунар Халиль 1 0.05
Цекици Эндри 1 0.05
Диаби Абдулай 1 0.05
Эзтюрк Алпаслан 1 0.05
Зюлюнгёз Беркай 1 0.05
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.05
Лусамба Арно 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.42
Джехезкель Сагив 5 0.26
Ешильюрт Эрдоган 2 0.11
Ларссон Сэм 2 0.11
Шарич Дарио 2 0.11
Вурал Гюрай 1 0.05
Ван де Стрек Сандер 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Ассомбалонга Бритт 1 0.05
Озтюрк Бахадыр 1 0.05
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Мидтше Фредрик 3 0
Цекици Эндри 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Эзтюрк Алпаслан 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 1
Сари Вейсел 4 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Балчи Бюньямин 3 0
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
7
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

10
10
Пендикспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
3
21%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
39%
1
8%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
5%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
38%
4
17%
76-90

Пропущено

41
19
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
7
17%
2
11%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
5
12%
6
32%
31-45
9
22%
3
16%
46-60
4
10%
3
16%
61-75
11
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0
Антальяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Пендикспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
7
12
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
14.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Акбунар Халиль бьет в цель!
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