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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
31' Желтая карточка
Ганоушек Матей
43' Красная карточка
Бекироглу Эфкан
1:0
48' Гол
Балковец Юре
58' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
59' Красная карточка
Фер Лерой
61' Желтая карточка
Радакович Урош
61' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
65' Желтая карточка
Балковец Юре
1:1
68' Гол
Радакович Урош
90'+9
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
17
Жанвье
Николя
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
32
Македа
Федерико
Аланьяспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Анкарагюджю

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
4:3
С
1:4
С
5:0
С
0:2
С
0:2
Л
3:2
Л
0:1
Л
1:5
Л
2:3

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.83

Среднее время на гол

36
49

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.83
2.17

Среднее время на гол

108
41

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.26
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.16
Айдын Огуз 2 0.11
Оздемир Юсуф 2 0.11
Жанвье Николя 2 0.11
Кордова Серхио 2 0.11
Аугусто Лойде 1 0.05
Балковец Юре 1 0.05
Аксой Фатих 1 0.05
Алити Фидан 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.26
Соу Али 3 0.16
Джигерджи Толга 3 (1) 0.16
Сепас Реналдо 3 0.16
Моруцан Олимпиу 2 0.11
Баич Риад 2 0.11
Родригес Гарри 1 0.05
Педринью V 1 0.05
Македа Федерико 1 0.05
Улудаг Алпер 1 0.05
Радакович Урош 1 0.05
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 7 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Балковец Юре 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Алити Фидан 2 0
Фер Лерой 0 1
Айдын Огуз 0 1
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
11
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
9
Аланьяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
7%
1
7%
1-15
5
36%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
7
50%
2
15%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
67%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
7
35%
3
13%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
7
30%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
9
36%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Анкарагюджю

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
5
14
3
16
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
14.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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