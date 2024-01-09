Тур: 16. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГаноушек Матей
43' Красная карточкаБекироглу Эфкан
1:0
48' ГолБалковец Юре
58' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
59' Красная карточкаФер Лерой
61' Желтая карточкаРадакович Урош
61' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
65' Желтая карточкаБалковец Юре
1:1
68' ГолРадакович Урош
90'+9
Ход матча
31'
43'
48'
1:0
58'
59'
61'
65'
68'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Dogukan Kaya
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Аланьяспор
Анкарагюджю
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.83
Среднее время на гол
36
49
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.83
2.17
Среднее время на гол
108
41
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.26
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.16
|Айдын Огуз
|2
|0.11
|Оздемир Юсуф
|2
|0.11
|Жанвье Николя
|2
|0.11
|Кордова Серхио
|2
|0.11
|Аугусто Лойде
|1
|0.05
|Балковец Юре
|1
|0.05
|Аксой Фатих
|1
|0.05
|Алити Фидан
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.26
|Соу Али
|3
|0.16
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.16
|Сепас Реналдо
|3
|0.16
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.11
|Баич Риад
|2
|0.11
|Родригес Гарри
|1
|0.05
|Педринью V
|1
|0.05
|Македа Федерико
|1
|0.05
|Улудаг Алпер
|1
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.05
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Новаиш Жоау
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Фер Лерой
|0
|1
|Айдын Огуз
|0
|1
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
11
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
9
Аланьяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
7%
1
7%
1-15
5
36%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
7
50%
2
15%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
67%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
7
35%
3
13%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
7
30%
16-30
7
28%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
9
36%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Анкарагюджю
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
55
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
154
613
514
316
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|14.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5