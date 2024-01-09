Тур: 16. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолГюрлер Сердар
52' Желтая карточкаИлкхан Эмирхан
0:2
54' ГолКени Филипп
67' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
0:3
68' ГолОпоку Джером
90' Желтая карточкаГомис Ирон
90'+5
Ход матча
24'
0:1
52'
54'
0:2
67'
68'
0:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
23
Тюрюдж
Дениз
17
Кени
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
90 Alp Kilinc
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
1.1
Среднее время на гол
68
81
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.4
1.85
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.78
1.52
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
59
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.47
|Да Кошта Нуну
|6
|0.32
|Фалл Мамаду
|5
|0.26
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.21
|Винк Клаудио
|2
|0.11
|Хайрадинович Харис
|1
|0.05
|Гомис Ирон
|1
|0.05
|Омеруо Кеннет
|1
|0.05
|Нгой Жульен
|1
|0.05
|Озчан Ясин
|1
|0.05
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6 (2)
|0.32
|Фигейредо Жоау
|3
|0.16
|Опоку Джером
|3
|0.16
|Пелкас Димитрис
|3
|0.16
|Абейд Мехди
|2
|0.11
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|Гюрлер Сердар
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Кени Филипп
|1
|0.05
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Гомис Ирон
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
|Айдын Тайлан Утку
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|5
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Илкхан Эмирхан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
4
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
12
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
5%
3
33%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
3
27%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
32
23
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
6%
7
30%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
10
31%
1
4%
76-90
Пропущено
37
21
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
5
14%
4
19%
1-15
5
14%
5
24%
16-30
8
22%
5
24%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
7
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Результаты матчей
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
64
45
46
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
45
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
109
109
712
712
415
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|14.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5