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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Касымпаша
0:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
24' Гол
Гюрлер Сердар
52' Желтая карточка
Илкхан Эмирхан
0:2
54' Гол
Кени Филипп
67' Желтая карточка
Янниотис Андреас
0:3
68' Гол
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Гомис Ирон
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Гюрлер Сердар
(Тюрюдж Дениз)
52'
 
Илкхан Эмирхан
54'
0:2
Кени Филипп
(Опоку Джером)
67'
Янниотис Андреас
 
68'
0:3
Опоку Джером
76'
 
Абейд Мехди
Илкхан Эмирхан
76'
 
Фигейредо Жоау
Тюрюдж Дениз
76'
 
Дюбуа Лео
Шахинер Омер Али
88'
Йигит Эмирхан
Кара Айтач
 
88'
Дилли Селим
Хайрадинович Харис
 
88'
 
Айдогмус Беркай
Озджан Беркай
90'
Гомис Ирон
 
90'
 
Челик Батухан
Кени Филипп

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
29
Айдын
Тайлан
Утку
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
18
Да
Кошта
Нуну
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
26
Илкхан
Эмирхан
10
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
17
Кени
Филипп
Касымпаша
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Касымпаша
Истанбул Башакшехир

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:3
С
4:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:2
С
0:1
С
2:2
ТМК
0:5
ТМК
2:2
С
3:2
С
5:1
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
1:2
С
4:0
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
1.1

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.4
1.85

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.78
1.52

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
59

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.47
Да Кошта Нуну 6 0.32
Фалл Мамаду 5 0.26
Бен Уаннес Мортада 4 0.21
Винк Клаудио 2 0.11
Хайрадинович Харис 1 0.05
Гомис Ирон 1 0.05
Омеруо Кеннет 1 0.05
Нгой Жульен 1 0.05
Озчан Ясин 1 0.05
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 (2) 0.32
Фигейредо Жоау 3 0.16
Опоку Джером 3 0.16
Пелкас Димитрис 3 0.16
Абейд Мехди 2 0.11
Дюбуа Лео 1 0.05
Гюрлер Сердар 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Кени Филипп 1 0.05
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Гомис Ирон 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Айдын Тайлан Утку 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 5 1
Опоку Джером 4 1
Пелкас Димитрис 5 0
Фигейредо Жоау 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Илкхан Эмирхан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
4
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
12
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
5%
3
33%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

32
23
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
6%
7
30%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
10
31%
1
4%
76-90

Пропущено

37
21
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
5
14%
4
19%
1-15
5
14%
5
24%
16-30
8
22%
5
24%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
7
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
4
5
4
6
2.5
3
6
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
6
4
5
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
9
10
9
1.5
7
12
7
12
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
14.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Гюрлер Сердар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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