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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ризеспор
0:4
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
4' Гол
Рашица Милот
0:2
45' Гол
Киличсой Семих
0:3
46' Гол
Киличсой Семих
60' Желтая карточка
Олавоин Ибрахим
66' Желтая карточка
Киличсой Семих
0:4
79' Гол
Тосун Дженк
82' Желтая карточка
Минчев Мартин
90' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Рашица Милот
(Булут Онур)
45'
0:2
Киличсой Семих
(Тыкназ Демир)
46'
Четин Тарык
Аккан Гёкхан
 
46'
0:3
Киличсой Семих
53'
Минчев Мартин
Яшар Сейфеттин Анил
 
60'
Олавоин Ибрахим
 
64'
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
 
66'
 
Киличсой Семих
71'
Коркмаз Эрай
Шахин Мухаммет Таха
 
71'
Зауэр Густаво
Кесер Бенхур
 
73'
 
Геззаль Рашид
Рашица Милот
73'
 
Бингол Тайфур
Тыкназ Демир
79'
0:4
Тосун Дженк
(Киличсой Семих)
80'
 
Мулека Джексон
Тосун Дженк
82'
Минчев Мартин
 
86'
 
Хекимоглу Эрхан
Киличсой Семих
86'
 
Эмрекан Терзи
Мераш Умут
90'
Топчу Эмир Хан
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
53
Топчу
Эмир
Хан
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
5
Сануч
Тайиб
22
Зайнутдинов
Бактиёр
77
Мераш
Умут
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
Ризеспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Бешикташ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
2:3
К
1:0
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
2:7
С
4:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
КТ
0:0
КТ
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
К
3:2
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
0.67

Среднее время на гол

76
135

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.83
2.09

Среднее время на гол

49
43

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.52
1.35

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 6 0.32
Гайч Адольфо 6 0.32
Кесер Бенхур 4 0.21
Олавоин Ибрахим 3 0.16
Шелви Джонджо 1 0.05
Зекири Альтин 1 0.05
Мари Джон 1 0.05
Мочи Отилла 1 0.05
Зауэр Густаво 1 (1) 0.05
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 5 0.26
Тосун Дженк 4 0.21
Абубакар Венсан 4 0.21
Киличсой Семих 4 0.21
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.21
Рашица Милот 3 0.16
Мулека Джексон 2 0.11
Учан Салих 1 0.05
Геззаль Рашид 1 (1) 0.05
Фернандеш Жедсон 1 0.05
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 5 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Пала Митхат 4 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
6
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бешикташ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
10
Ризеспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Бешикташ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
44%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90

Забито

24
29
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90

Пропущено

27
27
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
6
22%
2
7%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1

Результаты матчей

Ризеспор
Бешикташ

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
8 раз 42%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
6
4
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
10
9
3
16
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
14.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
17.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
13.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
16.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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