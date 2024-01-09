Тур: 16. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
0'
0:1
4' ГолРашица Милот
0:2
45' ГолКиличсой Семих
0:3
46' ГолКиличсой Семих
60' Желтая карточкаОлавоин Ибрахим
66' Желтая карточкаКиличсой Семих
0:4
79' ГолТосун Дженк
82' Желтая карточкаМинчев Мартин
90' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
90'+5
Ход матча
4'
0:1
45'
0:2
46'
0:3
60'
66'
79'
0:4
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 7
-
10 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
34
Гюнок
Мерт
77
Мераш
Умут
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Ризеспор
Бешикташ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.67
Среднее время на гол
76
135
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.83
2.09
Среднее время на гол
49
43
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.52
1.35
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
66
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|6
|0.32
|Гайч Адольфо
|6
|0.32
|Кесер Бенхур
|4
|0.21
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.16
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Зекири Альтин
|1
|0.05
|Мари Джон
|1
|0.05
|Мочи Отилла
|1
|0.05
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.05
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|5
|0.26
|Тосун Дженк
|4
|0.21
|Абубакар Венсан
|4
|0.21
|Киличсой Семих
|4
|0.21
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.21
|Рашица Милот
|3
|0.16
|Мулека Джексон
|2
|0.11
|Учан Салих
|1
|0.05
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.05
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.05
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|5
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Пала Митхат
|4
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
6
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бешикташ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
8
10
Ризеспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Бешикташ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
6
38%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
44%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90
Забито
24
29
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90
Пропущено
27
27
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
6
22%
2
7%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Результаты матчей
Ризеспор
Бешикташ
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
8 раз 42%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
45
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
36
64
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
613
109
316
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 15
|47
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 23
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|14.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 25
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|14 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (5)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5