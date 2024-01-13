Тур: 20. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
20'
47'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гулам
Фаузи
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Пендикспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.25
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.2
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.2
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.15
|Ривас Ригоберто
|2
|0.1
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.05
|Аличи Керим
|1
|0.05
|Ходжич Армин II
|1
|0.05
|Абид Рейан
|1
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.05
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.05
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.3
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.15
|Велинтон Соуза
|2
|0.1
|Тюрам Рожерио
|2
|0.1
|Кайя Гёкхан
|1
|0.05
|Акбунар Халиль
|1
|0.05
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|Диаби Абдулай
|1
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.05
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.05
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.05
|Лусамба Арно
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Пендикспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
7
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
5
4
Хатайспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Пендикспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
18
13
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
5
28%
5
38%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
42%
4
17%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
7
39%
76-90
Забито
27
21
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
7
26%
8
38%
76-90
Пропущено
24
41
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
13%
7
17%
1-15
3
13%
5
12%
16-30
6
25%
5
12%
31-45
3
13%
9
22%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
7
29%
29%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5
Результаты матчей
Хатайспор
Пендикспор
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
37
19
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
712
415
514
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 24
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|1:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|33 - 38
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|1:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 26
|23
|13.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|14.
|1:1 Заявка
|20
|4
|10
|6
|24 - 25
|22
|15.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|16.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|0:1 Заявка
|20
|3
|6
|11
|20 - 43
|15
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|15.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5