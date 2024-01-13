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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Пендикспор
0'
20' Желтая карточка
Гулам Фаузи
1:0
47' Гол
Ривас Ригоберто
72' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
80' Желтая карточка
Деле-Баширу Фисайо
86' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
88' Желтая карточка
Максимович Никола
1:1
90' Гол
Каппел Леандро
90'+7
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
18
Ходжич
Армин
II
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
7
Беяз
Омер
9
Дадашов
Ренат
99
Ривас
Ригоберто
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
33
Эзтюрк
Алпаслан
3
Ташдемир
Эмре
18
Мидтше
Фредрик
24
Акдаг
Ибрахим
21
Диаби
Абдулай
58
Кайя
Гёкхан
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
Хатайспор
4-3-3
Пендикспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Пендикспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:5
ВЛ
1:1
ВЛ
4:1
Л
1:1
Л
1:3
Л
1:0
Л
0:0
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.25
Деле-Баширу Фисайо 4 0.2
Дадашов Ренат 4 (3) 0.2
Ламкель Зе Дидье 3 0.15
Ривас Ригоберто 3 0.15
Саглам Геркем 1 0.05
Гулам Фаузи 1 0.05
Килама Ги-Марселен 1 0.05
Аличи Керим 1 0.05
Ходжич Армин II 1 0.05
Абид Рейан 1 0.05
Йылдырым Бертуг 1 0.05
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.3
Ромеро Оскар 3 (3) 0.15
Велинтон Соуза 2 0.1
Тюрам Рожерио 2 0.1
Кайя Гёкхан 1 0.05
Акбунар Халиль 1 0.05
Цекици Эндри 1 0.05
Диаби Абдулай 1 0.05
Каппел Леандро 1 0.05
Эзтюрк Алпаслан 1 0.05
Зюлюнгёз Беркай 1 0.05
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.05
Лусамба Арно 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 5 0
Деле-Баширу Фисайо 5 0
Фернандеш Желсон II 3 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Мидтше Фредрик 3 0
Цекици Эндри 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Эзтюрк Алпаслан 2 0
Лусамба Арно 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Пендикспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
8
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

5
4
Хатайспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Пендикспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

19
14
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
5
38%
4
17%
31-45
3
23%
7
29%
29%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
7
39%
76-90

Забито

28
22
7 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
8
29%
2
9%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
7
25%
9
41%
76-90

Пропущено

25
42
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
3
12%
7
17%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
3
12%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
8
32%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5

Результаты матчей

Хатайспор
Пендикспор

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
6 раз 30%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
1
8
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
4
16
5
15
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
5.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 19 7 8 4 33 - 24 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 3:2 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 2:3 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Истанбул Башакшехир
 3:2 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
8.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
9.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 2:3 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 3:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 2:3 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Гулам Фаузи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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