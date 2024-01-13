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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Второй тайм: 58'
Касымпаша
0'
24' Желтая карточка
Кициу Стелиос
0:1
35' Гол
Кара Айтач
1:1
45' Гол
Муякич Нихад

Ход матча

24'
Кициу Стелиос
 
35'
0:1
Кара Айтач
(Хайрадинович Харис)
45'
Муякич Нихад
(Педринью V)
1:1
46'
Ганоушек Матей
Кициу Стелиос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Касымпаша
2.95
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Все Коэффициенты
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
29
Сепас
Реналдо
23
Гюнерен
Али
Каан
4
Чанкая
Атакан
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
7
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Баич
Риад
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
29
Айдын
Тайлан
Утку
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
18
Да
Кошта
Нуну
Анкарагюджю
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Касымпаша

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
К
2:6
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.25
Соу Али 3 0.15
Джигерджи Толга 3 (1) 0.15
Сепас Реналдо 3 0.15
Моруцан Олимпиу 2 0.1
Баич Риад 2 0.1
Родригес Гарри 1 0.05
Педринью V 1 0.05
Македа Федерико 1 0.05
Улудаг Алпер 1 0.05
Радакович Урош 1 0.05
Муякич Нихад 1 0.05
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 10 (2) 0.5
Да Кошта Нуну 6 0.3
Фалл Мамаду 5 0.25
Бен Уаннес Мортада 4 0.2
Винк Клаудио 2 0.1
Хайрадинович Харис 1 0.05
Гомис Ирон 1 0.05
Омеруо Кеннет 1 0.05
Нгой Жульен 1 0.05
Озчан Ясин 1 0.05

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Кициу Стелиос 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Гомис Ирон 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Айдын Тайлан Утку 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
6
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

10
15
Анкарагюджю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
50%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
2
13%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
4
18%
76-90

Забито

24
32
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
13%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
5
21%
6
19%
46-60
6
25%
3
9%
61-75
3
13%
10
31%
76-90

Пропущено

23
37
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
13%
5
14%
1-15
7
30%
5
14%
16-30
1
4%
8
22%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
4
17%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Касымпаша

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
4
5
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
10
9
3
16
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
5.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 19 7 8 4 33 - 24 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 1:1 Заявка 20 7 6 7 33 - 38 27
10.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Хатайспор
 1:0 Заявка 20 5 8 7 26 - 26 23
13.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
14.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 20 4 10 6 24 - 25 22
15.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 20 3 6 11 20 - 43 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Хатайспор
 1:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
12.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
13.
Касымпаша
 1:1 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 11 2 6 3 10 - 11 12
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 1:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 0:1 Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
15.
Хатайспор
 1:0 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кициу Стелиос уходит с поля. Ганоушек Матей выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Кициу Стелиос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Касымпаша
2.95
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3.50
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3.35
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