Тур: 20. Стадион: Эрьяман.
3:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКициу Стелиос
0:1
35' ГолКара Айтач
1:1
45' ГолМуякич Нихад
2:1
64' ГолБаич Риад
71' Желтая карточкаОзчан Ясин
3:1
83' ГолПедринью
90'+7
Ход матча
24'
35'
0:1
45'
1:1
64'
2:1
71'
83'
3:1
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
9 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Dogukan Kaya
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
90 Alp Kilinc
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Анкарагюджю
Касымпаша
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.25
|Соу Али
|3
|0.15
|Сепас Реналдо
|3
|0.15
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.15
|Баич Риад
|3
|0.15
|Педринью V
|2
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.1
|Родригес Гарри
|1
|0.05
|Македа Федерико
|1
|0.05
|Улудаг Алпер
|1
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.05
|Муякич Нихад
|1
|0.05
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|10 (2)
|0.5
|Да Кошта Нуну
|6
|0.3
|Фалл Мамаду
|5
|0.25
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.2
|Винк Клаудио
|2
|0.1
|Хайрадинович Харис
|1
|0.05
|Гомис Ирон
|1
|0.05
|Омеруо Кеннет
|1
|0.05
|Нгой Жульен
|1
|0.05
|Озчан Ясин
|1
|0.05
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Кициу Стелиос
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Гомис Ирон
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Озчан Ясин
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Айдын Тайлан Утку
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
7
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
10
15
Анкарагюджю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Касымпаша
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
2
11%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Забито
27
33
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
11%
2
6%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
7
26%
3
9%
61-75
4
15%
10
30%
76-90
Пропущено
24
40
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
13%
5
13%
1-15
7
29%
29%
5
13%
16-30
2
8%
9
23%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
5
21%
6
15%
61-75
4
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Результаты матчей
Анкарагюджю
Касымпаша
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
7 раз 35%
0:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
38
64
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
46
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
155
614
1010
416
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 24
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|3:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|2:3 Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|16.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|3:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|2:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|3:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|2:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5