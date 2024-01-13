Тур: 20. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
3:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолКордова Серхио
17' Желтая карточкаФигейредо Жоау
1:1
35' ГолТюрюдж Дениз
2:1
45' ГолПёнтек Кшиштоф
47' Желтая карточкаАлмейда Ричард
3:1
58' ГолФигейредо Жоау
3:2
61' ГолАлмейда Ричард
90'+5
Ход матча
2'
0:1
17'
35'
1:1
45'
2:1
47'
58'
3:1
61'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
29
Балковец
Юре
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|7 (2)
|0.35
|Фигейредо Жоау
|4
|0.2
|Опоку Джером
|3
|0.15
|Пелкас Димитрис
|3
|0.15
|Абейд Мехди
|2
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|Гюрлер Сердар
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Кени Филипп
|1
|0.05
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.25
|Кордова Серхио
|3
|0.15
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.15
|Айдын Огуз
|2
|0.1
|Оздемир Юсуф
|2
|0.1
|Жанвье Николя
|2
|0.1
|Аугусто Лойде
|1
|0.05
|Балковец Юре
|1
|0.05
|Алмейда Ричард
|1
|0.05
|Аксой Фатих
|1
|0.05
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|5
|1
|Фигейредо Жоау
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Илкхан Эмирхан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|8
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Новаиш Жоау
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Фер Лерой
|0
|1
|Айдын Огуз
|0
|1
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
4
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
13
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Аланьяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
7
50%
76-90
Забито
26
22
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
7
27%
2
9%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
1
4%
7
32%
76-90
Пропущено
23
28
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
5
22%
9
32%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
3
13%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
55
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
46
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
119
812
713
515
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|24 - 27
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 20
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|0:0 Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5