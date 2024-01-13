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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
2' Гол
Кордова Серхио
17' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
1:1
35' Гол
Тюрюдж Дениз
2:1
45' Гол
Пёнтек Кшиштоф
47' Желтая карточка
Алмейда Ричард
3:1
58' Гол
Фигейредо Жоау
3:2
61' Гол
Алмейда Ричард
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Кордова Серхио
17'
Фигейредо Жоау
 
35'
Тюрюдж Дениз
1:1
45'
Пёнтек Кшиштоф
(Тюрюдж Дениз)
2:1
47'
 
Алмейда Ричард
58'
Фигейредо Жоау
3:1
60'
 
Оздемир Юсуф
Феррейра Карлос Эдуардо
61'
 
Систо Пионе
Жанвье Николя
61'
3:2
Алмейда Ричард
74'
Илкхан Эмирхан
Пелкас Димитрис
 
81'
Эргюн Онур
Озджан Беркай
 
81'
Шахинер Омер Али
Абейд Мехди
 
90'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
90'
Лима Лукас
Дюбуа Лео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
17
Жанвье
Николя
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Кордова
Серхио
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:5

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 7 (2) 0.35
Фигейредо Жоау 4 0.2
Опоку Джером 3 0.15
Пелкас Димитрис 3 0.15
Абейд Мехди 2 0.1
Тюрюдж Дениз 1 0.05
Дюбуа Лео 1 0.05
Гюрлер Сердар 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Кени Филипп 1 0.05
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.25
Кордова Серхио 3 0.15
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.15
Айдын Огуз 2 0.1
Оздемир Юсуф 2 0.1
Жанвье Николя 2 0.1
Аугусто Лойде 1 0.05
Балковец Юре 1 0.05
Алмейда Ричард 1 0.05
Аксой Фатих 1 0.05
Алити Фидан 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 5 1
Фигейредо Жоау 4 1
Опоку Джером 4 1
Пелкас Димитрис 5 0
Тюрюдж Дениз 4 0
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Илкхан Эмирхан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 8 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Балковец Юре 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Алити Фидан 2 0
Фер Лерой 0 1
Айдын Огуз 0 1
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
4
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
13
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Аланьяспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
7
50%
76-90

Забито

26
22
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
7
27%
2
9%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
1
4%
7
32%
76-90

Пропущено

23
28
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
5
22%
9
32%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
3
13%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
11
9
8
12
1.5
7
13
5
15
2.5
3
17
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 20 10 3 7 30 - 26 33
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 20 8 6 6 24 - 27 30
6.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 20 7 9 4 33 - 24 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 20 5 6 9 22 - 20 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
8.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
9.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
10.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 11 6
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф бьет в цель!
  • 35'
    Г О О О О Л - Тюрюдж Дениз бьет в цель!
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