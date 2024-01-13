Тур: 20. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
19 Капы МустафаПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Cengiz Hosfikirer
История личных встреч
Ризеспор
Адана Демирспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.7
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
50
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|6
|0.3
|Гайч Адольфо
|6
|0.3
|Кесер Бенхур
|4
|0.2
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.15
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Зекири Альтин
|1
|0.05
|Мари Джон
|1
|0.05
|Мочи Отилла
|1
|0.05
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.05
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.4
|Акбаба Эмре
|4
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.2
|Балотелли Марио
|3
|0.15
|Беланда Юнес
|3
|0.15
|Акинтола Дэвид
|2
|0.1
|Гравильон Эндрю
|2
|0.1
|Бараси Юсуф
|2
|0.1
|Нани Луиш
|1
|0.05
|Ндиайе Чериф
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.05
|Айдоган Тайфун
|1
|0.05
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|5
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Пала Митхат
|4
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Мишю Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
9
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
21
Ризеспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Адана Демирспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
44%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Забито
10
23
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
6
26%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
4
40%
6
26%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
6
67%
76-90
Забито
24
32
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
4
17%
7
22%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
29%
29%
8
25%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
22%
1
4%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
5
19%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Результаты матчей
Ризеспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
82
28
46
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
613
109
316
514
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|24 - 27
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 20
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|0:0 Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5