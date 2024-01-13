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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Второй тайм: 47'
Адана Демирспор
0'

Ход матча

46'
 
Манев Йован
Мишю Эдуар
46'
 
Бараси Юсуф
Эрдоган Юсуф

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
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Ризеспор
Ничья
Адана Демирспор
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Все Коэффициенты
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
53
Топчу
Эмир
Хан
4
Мочи
Отилла
5
Нильсен
Каспер
7
Кесер
Бенхур
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
54
Пала
Митхат
89
Минчев
Мартин
9
Гайч
Адольфо
71
Магомедалиев
Шахрудин
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
66
Сиссе
Пап
Абу
2
Чокчалыш
Исмаил
3
Дурсун
Абдуррахим
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
11
Акинтола
Дэвид
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
Ризеспор
4-4-2
Адана Демирспор
3-4-2-1

История личных встреч

Ризеспор
Адана Демирспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
К
3:4
С
1:3
С
3:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:3
КТ
1:1
КТ
2:1
ТПЛ
1:2
ТПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 6 0.3
Гайч Адольфо 6 0.3
Кесер Бенхур 4 0.2
Олавоин Ибрахим 3 0.15
Шелви Джонджо 1 0.05
Зекири Альтин 1 0.05
Мари Джон 1 0.05
Мочи Отилла 1 0.05
Зауэр Густаво 1 (1) 0.05
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.4
Акбаба Эмре 4 0.2
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.2
Балотелли Марио 3 0.15
Беланда Юнес 3 0.15
Акинтола Дэвид 2 0.1
Гравильон Эндрю 2 0.1
Бараси Юсуф 2 0.1
Нани Луиш 1 0.05
Ндиайе Чериф 1 0.05
Стамбули Бенжамен 1 0.05
Айдоган Тайфун 1 0.05
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 5 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Пала Митхат 4 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Айдоган Тайфун 3 0
Нани Луиш 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Мишю Эдуар 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
21
Ризеспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Адана Демирспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
44%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Забито

10
23
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
6
26%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
4
40%
6
26%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
6
67%
76-90

Забито

24
32
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
4
17%
7
22%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
29%
29%
8
25%
76-90

Пропущено

27
25
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
22%
1
4%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
5
19%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1

Результаты матчей

Ризеспор
Адана Демирспор

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
10
9
3
16
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 20 10 3 7 30 - 26 33
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 20 8 6 6 24 - 27 30
6.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 20 7 9 4 33 - 24 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 20 5 6 9 22 - 20 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
8.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
9.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
10.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 11 6
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Адана Демирспор
2.30
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3.85
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3.80
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Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Адана Демирспор онлайн

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