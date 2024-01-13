Тур: 20. Стадион: Тупрас.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
77
Мераш
Умут
11
Рашица
Милот
23
Билгин
Эмре
54
Дурсун
Салих
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
98 Ahmet Tugyan
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Бешикташ
Фатих Карагюмрюк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|5
|0.25
|Тосун Дженк
|4
|0.2
|Абубакар Венсан
|4
|0.2
|Киличсой Семих
|4
|0.2
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.2
|Рашица Милот
|3
|0.15
|Мулека Джексон
|2
|0.1
|Учан Салих
|1
|0.05
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.05
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.05
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.2
|Роден Маркус
|4
|0.2
|Эйссерик Валентин
|2
|0.1
|Келес Джан
|2
|0.1
|Мендеш Райан
|2
|0.1
|Дурсун Сердар
|2
|0.1
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|Чеккерини Федерико
|1
|0.05
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|Мерджан Левент
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
11
12
Бешикташ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Фатих Карагюмрюк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
3
25%
76-90
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
29
21
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
4
14%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
7
33%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1
Результаты матчей
Бешикташ
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
8 раз 42%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
64
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
127
109
613
118
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|5.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|24 - 27
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 24
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 40
|26
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|15.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 20
|21
|16.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|26 - 27
|21
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|0:0 Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5