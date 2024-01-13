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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Второй тайм: 46'
Фатих Карагюмрюк
0'
25' Желтая карточка
Тыкназ Демир
40' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр

Ход матча

15'
Тыкназ Демир
Хаджиахметович Амир
 
25'
Тыкназ Демир
 
40'
Зайнутдинов Бактиёр
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Фатих Карагюмрюк
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34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
5
Сануч
Тайиб
22
Зайнутдинов
Бактиёр
77
Мераш
Умут
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
5
Дрешевич
Ибрахим
21
Курбелис
Димитрис
6
Роден
Маркус
18
Мерджан
Левент
10
Ялчын
Гювен
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
Бешикташ
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:0
С
1:2
С
1:4
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 5 0.25
Тосун Дженк 4 0.2
Абубакар Венсан 4 0.2
Киличсой Семих 4 0.2
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.2
Рашица Милот 3 0.15
Мулека Джексон 2 0.1
Учан Салих 1 0.05
Геззаль Рашид 1 (1) 0.05
Фернандеш Жедсон 1 0.05
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.2
Роден Маркус 4 0.2
Эйссерик Валентин 2 0.1
Келес Джан 2 0.1
Мендеш Райан 2 0.1
Дурсун Сердар 2 0.1
Ласанья Кевин 1 0.05
Стураро Стефано 1 0.05
Чеккерини Федерико 1 0.05
Сангаре Назим 1 0.05
Мерджан Левент 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Рашица Милот 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Келес Джан 2 0
Эйссерик Валентин 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

11
12
Бешикташ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Фатих Карагюмрюк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
3
25%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

29
21
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
4
14%
2
10%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
7
33%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1

Результаты матчей

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
8 раз 42%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
1
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
12
7
10
9
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 20 10 3 7 30 - 26 33
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 20 8 6 6 24 - 27 30
6.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 20 7 9 4 33 - 24 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 20 5 6 9 22 - 20 21
16.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
8.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
9.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
10.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 11 6
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Фатих Карагюмрюк
2.24
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4.55
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4.60
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Бешикташ
Фатих Карагюмрюк
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