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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Бешикташ
3:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
25' Желтая карточка
Тыкназ Демир
40' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
1:0
62' Гол
Киличсой Семих
2:0
65' Гол
Рашица Милот
84' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
3:0
90' Гол
Фернандеш Жедсон
90'+4
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
5
Сануч
Тайиб
22
Зайнутдинов
Бактиёр
77
Мераш
Умут
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
54
Дурсун
Салих
5
Дрешевич
Ибрахим
21
Курбелис
Димитрис
6
Роден
Маркус
18
Мерджан
Левент
10
Ялчын
Гювен
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
Бешикташ
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:0
С
1:2
С
1:4
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 5 0.25
Колли Омар 5 0.25
Тосун Дженк 4 0.2
Абубакар Венсан 4 0.2
Рашица Милот 4 0.2
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.2
Фернандеш Жедсон 2 0.1
Мулека Джексон 2 0.1
Учан Салих 1 0.05
Геззаль Рашид 1 (1) 0.05
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.2
Роден Маркус 4 0.2
Эйссерик Валентин 2 0.1
Келес Джан 2 0.1
Мендеш Райан 2 0.1
Дурсун Сердар 2 0.1
Ласанья Кевин 1 0.05
Стураро Стефано 1 0.05
Чеккерини Федерико 1 0.05
Сангаре Назим 1 0.05
Мерджан Левент 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Рашица Милот 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Келес Джан 2 0
Эйссерик Валентин 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фатих Карагюмрюк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

11
12
Бешикташ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Фатих Карагюмрюк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
6
55%
4
27%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
4
13%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
5
16%
7
33%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
8
25%
0
0%
61-75
8
25%
6
29%
76-90

Пропущено

27
24
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
2
7%
3
13%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
4
15%
6
25%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1

Результаты матчей

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:3
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
1
8 раз 40%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
12
8
11
9
1.5
6
14
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
5.
Ризеспор
 Заявка 20 9 5 6 25 - 27 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 20 7 5 8 25 - 24 26
10.
Касымпаша
 Заявка 20 7 5 8 33 - 40 26
11.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
14.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
15.
Хатайспор
 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 20 5 5 10 22 - 23 20
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
9.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
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