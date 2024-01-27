Уже концовка первого тайма, и "Удинезе" показывает, что не намерен мириться с происходящим на поле, то есть не хотят проигрывать подопечные Габриэле Чоффи.

Марко Карнесекки и Джорджио Скальвини столкнулись в своей штрафной площадке. Вратарь "Аталанты" не поймал мяч, и он отскочил на левый полуфланг, откуда Лазар Самарджич пробил под перекладину, но голкипер перевёл сферу на угловой.

После подачи левофлангового углового "Удинезе" зафиксировано нарушение правил в атаке. Жоау Феррейра подтолкнул Сеада Колашинаца.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Джанлука Скамакка! Эмиль Хольм вбросил аут в атаке с правого фланга, Шарль де Кетеларе коротко скинул мяч Джанлуке Скамакке, и тот примерно с правого угла вратарской поразил ногой дальний угол.

Ещё угловой успела заработать в первом тайме "Аталанта". Шарль де Кетеларе навесил на дальнюю штангу, где был совершён удар в руки Мадуки Окойе.

Свисток на перерыв. 2:0. Голы Алексея Миранчука и Джанлуки Скамакки позволяют "Аталанте" вести с таким счётом у "Удинезе" в 22-м туре Серии A.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алексей Миранчук! Маттео Руджери подключился по левому флангу и отдал в ближнюю часть чужой штрафной площади на Шарля де Кетеларе, который прострелил, и Алексей Миранчук филигранно переправил мяч в правый угол.

Может, и не нужно никуда уходить Миранчуку из "Аталанты" за игровой практикой? Может, заслужит он постоянное доверие Джан Пьеро Гасперини?

Опасный момент сейчас у "Удинезе"! Фести Эбоселе пропустили опасно в свою штрафную площадь бергамаски. С правого фланга пробивал футболист гостей, и спас хозяев от пропущенного гола Марко Карнесекки.

В настоящий момент в онлайн-таблице "Аталанта" набирает 36 очков и выходит на чистое четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

Угловой подала "Аталанта" с правого фланга. Выпрыгивал Шарль де Кетеларе и в борьбе с соперником заработал аут, который с левого фланга вбросит Маттео Руджери.

Потеряла мяч в середине поля "Аталанта", чем воспользовались визитёры для нанесения удара по воротам. Ассан Камара прострелил слева на подступы к штрафной площади, а Санди Ловрич приложился несколько правее створа.

Шарль де Кетеларе пробил по воротам "Удинезе" с подступов к штрафной площадке. Удар был низом в сторону правого угла. Мяч зафиксировал в своих перчатках Мадука Окойе.

Ответ "Удинезе" тоже в форме удара, не достигшего конечной цели. Санди Ловрич из центра отдал передачу на левый полуфланг Ассану Камара, который из-под Эмиля Хольма подкинул мяч над створом.

Пошли у "Аталанты" регулярные удары по чужим воротам, но в качество эти попытки пока не обращаются, счёт на табло по-прежнему нулевой с обеих сторон.

Маттео Руджери всё же упустил мяч за боковую линию на левом фланге атаки "Аталанты". Так рассудили арбитры в поле. Поэтому нужно останавливаться Руджери, а то он побежал дальше вперёд.

Эмиль Хольм оказался на газоне на правом фланге атаки бергамасков. Ассан Камара осуществил данное нарушение правил, уронив вниз оппонента.

Ничего любопытного "Аталанта" не организовала на правом фланге со стандарта - подача прилетела прямо в перчатки Мадуки Окойе. Чуть позже неуспешный перевод случился у хозяев на левый фланг - не смог сохранить мяч в поле Маттео Руджери.

Лоренцо Лукка, пытаясь убежать вперёд по правому флангу, задел локтем лицо Сеада Колашинаца. Тот не сразу пришёл в себя. Арбитр фола не усмотрел. Спорный мяч.

Флориан Товен навесил с правого края в центр штрафной площади "Аталанты", откуда мяч выбил вторым этажом Джорджио Скальвини.

Жёлтую карточку заработал Алексей Миранчук для одного из своих соперников. Предупреждение получил Томас Кристенсен, уложивший Алексея на газон в центральной трети поля.

Сеад Колашинац подключился к атаке "Аталанты" по левому флангу и выполнил такую подачу, какую никто из его партнёров не сумел замкнуть, и мяч отправился за лицевую линию.

В середине поля и на своей половине владеет мячом "Удинезе". Порой игроки "Аталанты" подпрессинговывают своих соперников, но нельзя сказать, что прям активно.

Лазар Самарджич с левого фланга безадресно навесил слева на дальнюю штангу, но там могли привезти угловой Маттео Руджери и Марко Карнесекки, у которых возникло недопонимание. Всё же оставили они мяч в пределах поля.

21' Мартен де Рон в чужой штрафной площади отдал короткую передачу правее Джанлуке Скамакке, который на исполнение пробил, опять-таки, в руки Мадуки Окойе, хотя могло быть гораздо опаснее.

20' Шарль де Кетеларе из левой части чужой площади пробил с острого угла. Непросто было таким образом отличиться, и мяч забрал в свои перчатки Мадука Окойе.

19' Маттео Руджери слева набросил на дальний полуфанг, откуда Эмиль Хольм сделал неудачную скидку. Чуть позже Алексей Миранчук справа отдал передачу в центр Джанлуке Скамакке, и тот оставил мяч для Джорджио Скальвини, который плотно пробил в руки Мадуки Окойе.

18' Джанлуке Скамакке не удалось на правом полуфланге ни сохранить мяч в поле, ни добиться углового удара для "Аталанты". От ворот введёт мяч в игру Мадука Окойе.

17' Алексей Миранчук находится на поле, играет, вроде всё нормально с ним. Видимо, его повреждение несколько минут назад оказалось небольшим и преходящим.

16' Ничем интересным не отметились футболисты "Удинезе" на своём стандартном положении. В конце концов Фести Эбоселе из-за пределов штрафной площади приложился крайне неточно.

15' Санди Ловрич подавал с правого фланга, и мяч заблокировал Маттео Руджери. Пытался он избежать углового удара, но всё-таки корнер будет у "Удинезе".

14' Маттео Руджери пробовал осуществить очередную подачу с левого фланга, но срикошетил мяч от защитника "Удинезе" за боковую линию в аут.

14' Алексей Миранчук получил повреждение в стыке с Томасом Кристенсеном. Коленями они столкнулись. Немного хромает Миранчук. Может, сейчас разбегается.

12' Алексей Миранчук с правого полуфланга отдал низом тонкую передачу на левый полуфланг, откуда Джанлука Скамакка сразу из-под Жоау Феррейры пробил рядом с дальней штангой.

11' Можно считать, первый опасный момент в матче. Маттео Руджери выполнил кросс с левого фланга на подступы к вратарской к ближней штанге, откуда Джанлука Скамакка головой переправил мяч в руки Мадуки Окойе.

10' Алексей Миранчук заработал штрафной удар для "Аталанты" на правом фланге нападения. По ногам его ударил и уронил на газон Томас Кристенсен. Миранчук сам подал стандарт, и выбили мяч гости.

9' Маттео Руджери навесил с левого фланга, и не получилось укротить мяч с дальнейшим ударом по воротам ни Джанлуке Скамакке, ни Алексею Миранчуку.

8' Маттео Руджери выполнил подачу с левого фланга, но отбились гости. На подхвате мяч подобрали бергамаски, но недолго продолжалась их атака. Выпад удался "Удинезе", и Флорьян Товен с левого полуфланга прострелил в перчатки Марко Карнесекки.

7' Фести Эбоселе принял передачу от Санди Ловрича и сам полез по центру к чужой штрафной площадке, где не совладал с несколькими оппонентами и потерял мяч.

6' Флорьян Товен стремился к мячу в левой части чужой штрафной площадки возле лицевой линии, но сфера всё-таки досталась вратарю "Аталанты" Марко Карнесекки.

5' Закончился второй-третий темп "Аталанты" после своего корнера подачей Шарля де Кетеларе с левого фланга чётко в руки Мадуки Окойе.

4' Алексей Миранчук с правого фланга уже после углового подал на дальний край штрафной площади, оттуда сделал скидку Шарль де Кетеларе, и вынос мяча произвёл Томас Кристенсен.

3' "Аталанта" заработала аут в атаке на правом фланге. После длинного заброса в штрафную площадь хозяева утвердились с мячом возле неё.

2' Ассан Камара нанёс дальний удар, который был заблокирован. Вскоре Фести Эбоселе навесил с правого фланга на дальнюю штангу, а Лоренцо Лукка неудачно пробил головой левее створа.

1' "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Удинезе" оранжевая экипировка.