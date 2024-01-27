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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Аталанта
2:0
Перерыв
Удинезе
0'
28' Желтая карточка
Кристенсен Томас
1:0
33' Гол
Миранчук Алексей
2:0
45' Гол
Скамакка Джанлука

Ход матча

28'
 
Кристенсен Томас
33'
Миранчук Алексей
(Де Кетеларе Шарль)
1:0
45'
Скамакка Джанлука
(Де Кетеларе Шарль)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 265 Количество передач 158
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 128
Аталанта 94.5% (121)
X 5.5% (7)
Удинезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Удинезе
6.40
6.98
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
59
Миранчук
Алексей
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Аталанта
3-4-2-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

33 матча

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.65
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.33
Копмейнерс Тëн 5 (1) 0.24
Скамакка Джанлука 5 0.24
Эдерсон Хонорато 5 0.24
Де Кетеларе Шарль 3 0.14
Сапата Дуван 3 0.14
Миранчук Алексей 2 0.1
Пашалич Марио 2 0.1
Муриэль Луис 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Колашинац Сеад 1 0.05
Хольм Эмиль 1 0.05
Цортеа Надир 1 0.05
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.27
Товен Флорьян 4 (1) 0.18
Самарджич Лазар 3 0.14
Перейра Роберто 3 (1) 0.14
Уолас Соуза 2 0.09
Ловрич Санди 1 0.05
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 4 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Уолас Соуза 2 0
Масина Адам 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Аталанта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

8
11
Аталанта
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Удинезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

22
8
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
7
32%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
6
38%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
9
45%
76-90

Забито

36
22
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
7
19%
1
5%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
8
22%
7
32%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
28%
2
9%
76-90

Пропущено

20
36
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
7
35%
9
25%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
30%
15
42%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2
Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Удинезе

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
6
10
10
1.5
6
15
5
15
2.5
2
19
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Аталанта
 2:0 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
17.
Удинезе
 0:2 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 0:2 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 2:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 0:2 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 2:0. Голы Алексея Миранчука и Джанлуки Скамакки позволяют "Аталанте" вести с таким счётом у "Удинезе" в 22-м туре Серии A.
  • Опасный момент
    45'
    Ещё угловой успела заработать в первом тайме "Аталанта". Шарль де Кетеларе навесил на дальнюю штангу, где был совершён удар в руки Мадуки Окойе.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Джанлука Скамакка!
    Эмиль Хольм вбросил аут в атаке с правого фланга, Шарль де Кетеларе коротко скинул мяч Джанлуке Скамакке, и тот примерно с правого угла вратарской поразил ногой дальний угол.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    После подачи левофлангового углового "Удинезе" зафиксировано нарушение правил в атаке. Жоау Феррейра подтолкнул Сеада Колашинаца.
  • Опасный момент
    43'
    Марко Карнесекки и Джорджио Скальвини столкнулись в своей штрафной площадке. Вратарь "Аталанты" не поймал мяч, и он отскочил на левый полуфланг, откуда Лазар Самарджич пробил под перекладину, но голкипер перевёл сферу на угловой.
  • 42'
    Уже концовка первого тайма, и "Удинезе" показывает, что не намерен мириться с происходящим на поле, то есть не хотят проигрывать подопечные Габриэле Чоффи.
  • Опасный момент
    40'
    Ответ "Удинезе" тоже в форме удара, не достигшего конечной цели. Санди Ловрич из центра отдал передачу на левый полуфланг Ассану Камара, который из-под Эмиля Хольма подкинул мяч над створом.
  • Опасный момент
    40'
    Шарль де Кетеларе пробил по воротам "Удинезе" с подступов к штрафной площадке. Удар был низом в сторону правого угла. Мяч зафиксировал в своих перчатках Мадука Окойе.
  • Опасный момент
    38'
    Потеряла мяч в середине поля "Аталанта", чем воспользовались визитёры для нанесения удара по воротам. Ассан Камара прострелил слева на подступы к штрафной площади, а Санди Ловрич приложился несколько правее створа.
  • Угловой
    37'
    Угловой подала "Аталанта" с правого фланга. Выпрыгивал Шарль де Кетеларе и в борьбе с соперником заработал аут, который с левого фланга вбросит Маттео Руджери.
  • 36'
    В настоящий момент в онлайн-таблице "Аталанта" набирает 36 очков и выходит на чистое четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
  • Опасный момент
    35'
    Опасный момент сейчас у "Удинезе"! Фести Эбоселе пропустили опасно в свою штрафную площадь бергамаски. С правого фланга пробивал футболист гостей, и спас хозяев от пропущенного гола Марко Карнесекки.
  • 34'
    Может, и не нужно никуда уходить Миранчуку из "Аталанты" за игровой практикой? Может, заслужит он постоянное доверие Джан Пьеро Гасперини?
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алексей Миранчук!
    Маттео Руджери подключился по левому флангу и отдал в ближнюю часть чужой штрафной площади на Шарля де Кетеларе, который прострелил, и Алексей Миранчук филигранно переправил мяч в правый угол.
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    • 31'
      Лазар Самарджич с левого фланга безадресно навесил слева на дальнюю штангу, но там могли привезти угловой Маттео Руджери и Марко Карнесекки, у которых возникло недопонимание. Всё же оставили они мяч в пределах поля.
    • 30'
      В середине поля и на своей половине владеет мячом "Удинезе". Порой игроки "Аталанты" подпрессинговывают своих соперников, но нельзя сказать, что прям активно.
    • 29'
      Сеад Колашинац подключился к атаке "Аталанты" по левому флангу и выполнил такую подачу, какую никто из его партнёров не сумел замкнуть, и мяч отправился за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      28'
      Жёлтую карточку заработал Алексей Миранчук для одного из своих соперников. Предупреждение получил Томас Кристенсен, уложивший Алексея на газон в центральной трети поля.
    • 27'
      Флориан Товен навесил с правого края в центр штрафной площади "Аталанты", откуда мяч выбил вторым этажом Джорджио Скальвини.
    • Травма, повреждение
      26'
      Лоренцо Лукка, пытаясь убежать вперёд по правому флангу, задел локтем лицо Сеада Колашинаца. Тот не сразу пришёл в себя. Арбитр фола не усмотрел. Спорный мяч.
    • 25'
      Ничего любопытного "Аталанта" не организовала на правом фланге со стандарта - подача прилетела прямо в перчатки Мадуки Окойе. Чуть позже неуспешный перевод случился у хозяев на левый фланг - не смог сохранить мяч в поле Маттео Руджери.
    • Фол, нарушение
      24'
      Эмиль Хольм оказался на газоне на правом фланге атаки бергамасков. Ассан Камара осуществил данное нарушение правил, уронив вниз оппонента.
    • 23'
      Маттео Руджери всё же упустил мяч за боковую линию на левом фланге атаки "Аталанты". Так рассудили арбитры в поле. Поэтому нужно останавливаться Руджери, а то он побежал дальше вперёд.
    • 22'
      Пошли у "Аталанты" регулярные удары по чужим воротам, но в качество эти попытки пока не обращаются, счёт на табло по-прежнему нулевой с обеих сторон.
    • Опасный момент
      21'
      Мартен де Рон в чужой штрафной площади отдал короткую передачу правее Джанлуке Скамакке, который на исполнение пробил, опять-таки, в руки Мадуки Окойе, хотя могло быть гораздо опаснее.
    • 20'
      Шарль де Кетеларе из левой части чужой площади пробил с острого угла. Непросто было таким образом отличиться, и мяч забрал в свои перчатки Мадука Окойе.
    • Опасный момент
      19'
      Маттео Руджери слева набросил на дальний полуфанг, откуда Эмиль Хольм сделал неудачную скидку. Чуть позже Алексей Миранчук справа отдал передачу в центр Джанлуке Скамакке, и тот оставил мяч для Джорджио Скальвини, который плотно пробил в руки Мадуки Окойе.
    • 18'
      Джанлуке Скамакке не удалось на правом полуфланге ни сохранить мяч в поле, ни добиться углового удара для "Аталанты". От ворот введёт мяч в игру Мадука Окойе.
    • 17'
      Алексей Миранчук находится на поле, играет, вроде всё нормально с ним. Видимо, его повреждение несколько минут назад оказалось небольшим и преходящим.
    • 16'
      Ничем интересным не отметились футболисты "Удинезе" на своём стандартном положении. В конце концов Фести Эбоселе из-за пределов штрафной площади приложился крайне неточно.
    • Угловой
      15'
      Санди Ловрич подавал с правого фланга, и мяч заблокировал Маттео Руджери. Пытался он избежать углового удара, но всё-таки корнер будет у "Удинезе".
    • 14'
      Маттео Руджери пробовал осуществить очередную подачу с левого фланга, но срикошетил мяч от защитника "Удинезе" за боковую линию в аут.
    • Травма, повреждение
      14'
      Алексей Миранчук получил повреждение в стыке с Томасом Кристенсеном. Коленями они столкнулись. Немного хромает Миранчук. Может, сейчас разбегается.
    • Опасный момент
      12'
      Алексей Миранчук с правого полуфланга отдал низом тонкую передачу на левый полуфланг, откуда Джанлука Скамакка сразу из-под Жоау Феррейры пробил рядом с дальней штангой.
    • Опасный момент
      11'
      Можно считать, первый опасный момент в матче. Маттео Руджери выполнил кросс с левого фланга на подступы к вратарской к ближней штанге, откуда Джанлука Скамакка головой переправил мяч в руки Мадуки Окойе.
    • Фол, нарушение
      10'
      Алексей Миранчук заработал штрафной удар для "Аталанты" на правом фланге нападения. По ногам его ударил и уронил на газон Томас Кристенсен. Миранчук сам подал стандарт, и выбили мяч гости.
    • 9'
      Маттео Руджери навесил с левого фланга, и не получилось укротить мяч с дальнейшим ударом по воротам ни Джанлуке Скамакке, ни Алексею Миранчуку.
    • 8'
      Маттео Руджери выполнил подачу с левого фланга, но отбились гости. На подхвате мяч подобрали бергамаски, но недолго продолжалась их атака. Выпад удался "Удинезе", и Флорьян Товен с левого полуфланга прострелил в перчатки Марко Карнесекки.
    • 7'
      Фести Эбоселе принял передачу от Санди Ловрича и сам полез по центру к чужой штрафной площадке, где не совладал с несколькими оппонентами и потерял мяч.
    • 6'
      Флорьян Товен стремился к мячу в левой части чужой штрафной площадки возле лицевой линии, но сфера всё-таки досталась вратарю "Аталанты" Марко Карнесекки.
    • 5'
      Закончился второй-третий темп "Аталанты" после своего корнера подачей Шарля де Кетеларе с левого фланга чётко в руки Мадуки Окойе.
    • Угловой
      4'
      Алексей Миранчук с правого фланга уже после углового подал на дальний край штрафной площади, оттуда сделал скидку Шарль де Кетеларе, и вынос мяча произвёл Томас Кристенсен.
    • 3'
      "Аталанта" заработала аут в атаке на правом фланге. После длинного заброса в штрафную площадь хозяева утвердились с мячом возле неё.
    • 2'
      Ассан Камара нанёс дальний удар, который был заблокирован. Вскоре Фести Эбоселе навесил с правого фланга на дальнюю штангу, а Лоренцо Лукка неудачно пробил головой левее створа.
    • 1'
      "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Удинезе" оранжевая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Удинезе

    Исход игры
    Аталанта
    94.5% (121)
    Ничья
    5.5% (7)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    43% (55)
    2:0 Аталанта
    21.9% (28)
    3:1 Аталанта
    10.2% (13)
    1:0 Аталанта
    5.5% (7)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Аталанта
    1.6% (2)
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    Аталанта
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