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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
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Удинезе

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

33 матча

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.65
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.35
Копмейнерс Тëн 5 (1) 0.25
Скамакка Джанлука 5 0.25
Эдерсон Хонорато 5 0.25
Де Кетеларе Шарль 3 0.15
Сапата Дуван 3 0.15
Пашалич Марио 2 0.1
Муриэль Луис 2 0.1
Миранчук Алексей 1 0.05
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Колашинац Сеад 1 0.05
Хольм Эмиль 1 0.05
Цортеа Надир 1 0.05
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.29
Товен Флорьян 4 (1) 0.19
Самарджич Лазар 3 0.14
Перейра Роберто 3 (1) 0.14
Уолас Соуза 2 0.1
Ловрич Санди 1 0.05
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 4 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Ловрич Санди 1 1
Уолас Соуза 2 0
Масина Адам 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Аталанта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

8
11
Аталанта
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Удинезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

22
8
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
7
32%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
6
38%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
9
45%
76-90

Забито

36
22
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
7
19%
1
5%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
8
22%
7
32%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
28%
2
9%
76-90

Пропущено

20
36
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
7
35%
9
25%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
30%
15
42%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2
Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Удинезе

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
6
10
10
1.5
6
15
5
15
2.5
2
19
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.8% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Аталанта 93.8% (45)
    X 6.3% (3)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Удинезе
    6.60
    4.60
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    6.59
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе

    Исход игры
    Аталанта
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40.8% (20)
    2:0 Аталанта
    16.3% (8)
    1:0 Аталанта
    10.2% (5)
    3:1 Аталанта
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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