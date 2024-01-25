Тур: 22. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Пиччинини Марко
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Удинезе
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
33 матча
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.81
1.47
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.65
0.69
Среднее время на гол
54
130
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.35
|Копмейнерс Тëн
|5 (1)
|0.25
|Скамакка Джанлука
|5
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.25
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0.15
|Сапата Дуван
|3
|0.15
|Пашалич Марио
|2
|0.1
|Муриэль Луис
|2
|0.1
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Колашинац Сеад
|1
|0.05
|Хольм Эмиль
|1
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.29
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.19
|Самарджич Лазар
|3
|0.14
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.14
|Уолас Соуза
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.05
|Пайеро Мартин
|1
|0.05
|Саррага Ойер
|1
|0.05
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|7
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Товен Флорьян
|4
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Уолас Соуза
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
8
11
Аталанта
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Удинезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
22
8
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
7
32%
2
25%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
6
38%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
9
45%
76-90
Забито
36
22
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
7
19%
1
5%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
8
22%
7
32%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
10
28%
2
9%
76-90
Пропущено
20
36
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
7
35%
9
25%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
30%
15
42%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2
Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2
Результаты матчей
Аталанта
Удинезе
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
56
46
29
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
156
1010
615
515
219
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|35 - 12
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 25
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|20 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 36
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 35
|16
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|11 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе
Исход игры
Аталанта
93.9% (46)
Ничья
6.1% (3)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
40.8% (20)
2:0 Аталанта
16.3% (8)
1:0 Аталанта
10.2% (5)
3:1 Аталанта
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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