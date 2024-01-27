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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ницца
0:0
Первый тайм: 18'
Мец
0'
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Укиджа Александр

Ход матча

11'
 
Укиджа Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 108
Ницца 93.5% (101)
X 6.5% (7)
Мец 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
Мец
4.00
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
25
Чо
Мохамед-Али
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
34
Н'Дюкюиди
Жозеф
27
Жан-Жак
Данле
14
Сабали
Шейх
10
Микаутадзе
Жорж
Ницца
4-3-3
Мец
4-1-4-1

История личных встреч

Ницца
Мец

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.32
Бога Жереми 3 0.16
Лаборд Гаэтан 3 0.16
Будауи Хишем 2 0.11
Гессан Эванн 2 0.11
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.16
Сабали Шейх 3 0.16
Асоро Йоэль 2 0.11
Микаутадзе Жорж 2 0.11
Юдоль Матьё 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Камара Ламин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Данте Бонфим 4 0
Бар Мельвен 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Сабали Шейх 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Мец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мец
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
7
Ницца
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Мец
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

3
18
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
100%
5
28%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
5
50%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
6
38%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0
Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1
Мец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2

Результаты матчей

Ницца
Мец

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
5 раз 56%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
7 раз 39%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ницца
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
4
14
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 0:0 Заявка 19 10 6 3 19 - 11 36
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 0:0 Заявка 19 4 5 10 16 - 28 17
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 0:0 Заявка 10 6 4 0 11 - 2 22
3.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 0:0 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 18 11
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
10.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 9
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 18'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Мец пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 17'
    Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 16'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Ницца контролирует мяч.
  • 16'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 65%, Мец: 35%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Чо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
  • 13'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Ницца не будет бить пенальти!
  • 13'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца.
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    • 12'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      ПЕНАЛЬТИ! - Укиджа Александр из команды Мец нарушает правила против Гессан Эванн.
    • 11'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Мец контролирует мяч.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Мец: 37%.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Ван Ден Керкхоф Кевин.
    • 9'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      О, нет. Из многообещающей позиции Микаутадзе Жорж из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 8'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Мец начинает контратаку
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      О, нет. Из многообещающей позиции Лаборд Гаэтан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 7'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мец контролирует мяч.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мец пытается что-то создать.
    • 4'
      Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Мец: 45%.
    • 4'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Мец контролирует мяч.
    • 2'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 108
    Ницца 93.5% (101)
    X 6.5% (7)
    Мец 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Мец
    4.00
    8.00
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    8.93
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Мец

    Исход игры
    Ницца
    93.8% (105)
    Ничья
    6.3% (7)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.02% (24)
    Меньше
    77.98% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    27.52% (30)
    Нет
    72.48% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    41.1% (46)
    1:0 Ницца
    28.6% (32)
    2:1 Ницца
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
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