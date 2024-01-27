Тур: 19. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Фраппарт Стефани
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
14
Сабали
Шейх
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
38 Сане СадибуПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ницца
Мец
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.32
|Бога Жереми
|3
|0.16
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.16
|Будауи Хишем
|2
|0.11
|Гессан Эванн
|2
|0.11
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|Лоше Том
|1
|0.05
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.16
|Сабали Шейх
|3
|0.16
|Асоро Йоэль
|2
|0.11
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.11
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.05
|Камара Ламин
|1
|0.05
|Траоре Исмаэль
|1
|0.05
|Мазиз Юссеф
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|1
|Данте Бонфим
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Сабали Шейх
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ласло Болони
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Мец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
4
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мец
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
7
Ницца
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Мец
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
3
18
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
100%
5
28%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
5
50%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
6
38%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
12
28
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0
Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1
Мец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2
Результаты матчей
Ницца
Мец
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
5 раз 56%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
7 раз 39%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ницца
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
45
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
513
414
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|19 - 11
|36
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 25
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|16 - 28
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 2
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 18
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Мец
Исход игры
Ницца
93.8% (105)
Ничья
6.3% (7)
Мец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.02% (24)
Меньше
77.98% (85)
Обе команды забьют
Да
27.52% (30)
Нет
72.48% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
41.1% (46)
1:0 Ницца
28.6% (32)
2:1 Ницца
19.6% (22)
1:1 Ничья
5.4% (6)
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