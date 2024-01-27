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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ницца
1:0
Конец матча
Мец
0'
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Укиджа Александр
57' Желтая карточка
Сабали Шейх
61' Желтая карточка
Бар Мельвен
1:0
77' Пенальти
Гессан Эванн
90'+5

Ход матча

11'
 
Укиджа Александр
57'
 
Сабали Шейх
61'
Бар Мельвен
 
66'
Клод-Морис Алексис
Тюрам Кефрен
 
66'
Диоп Софьян
Чо Мохамед-Али
 
77'
Гессан Эванн
1:0
79'
 
Жан Н'Гессан
Н'Дюкюиди Жозеф
79'
 
Тетте Бенджамин
Сабали Шейх
82'
Росарио Пабло
Лотомба Жордан
 
83'
Будауи Хишем
Сансон Морган
 
83'
 
Эступиньян Оскар
Микаутадзе Жорж
83'
 
Мбайе Малик
Ван Ден Керкхоф Кевин
83'
 
Атта Артур
Н'Дорам Кевин
90'
Перро Ромен
Лаборд Гаэтан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 568 Количество передач 286
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Ницца 93.8% (105)
X 6.3% (7)
Мец 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
25
Чо
Мохамед-Али
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
34
Н'Дюкюиди
Жозеф
27
Жан-Жак
Данле
14
Сабали
Шейх
10
Микаутадзе
Жорж
Ницца
4-3-3
Мец
4-1-4-1

История личных встреч

Ницца
Мец

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.32
Бога Жереми 3 0.16
Лаборд Гаэтан 3 0.16
Гессан Эванн 3 (1) 0.16
Будауи Хишем 2 0.11
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.16
Сабали Шейх 3 0.16
Асоро Йоэль 2 0.11
Микаутадзе Жорж 2 0.11
Юдоль Матьё 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Камара Ламин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бар Мельвен 5 0
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Данте Бонфим 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Сабали Шейх 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Мец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
7
Ницца
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Мец
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

3
19
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
100%
6
32%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
5
50%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
1
5%
4
25%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
6
38%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

12
29
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 16
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
5
17%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
42%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0
Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1
Мец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2

Результаты матчей

Ницца
Мец

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
5 раз 56%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
7 раз 37%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ницца
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
1
9
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
9
5
14
1.5
4
15
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
10.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 9
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 66%, Мец: 34%.
  • 94'
    Ницца контролирует мяч.
  • 94'
    Мец контролирует мяч.
  • 94'
    Ницца контролирует мяч.
  • 94'
    Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Мец контролирует мяч.
  • 92'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Мбайе Малик из команды Мец поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
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    • 87'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Жан-Жак Данле из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Ницца контролирует мяч.
    • 85'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Ницца контролирует мяч.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 85'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Мец: 32%.
    • 85'
      Оооо... вот это был удар! Диоп Софьян должен был забить с этой позиции.
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Диоп Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 84'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 84'
      Мец пытается что-то создать.
    • 83'
      Тактическая замена. Н'Дорам Кевин уходит с поля и его заменяет Атта Артур
    • 83'
      Тактическая замена. Ван Ден Керкхоф Кевин уходит с поля и его заменяет Мбайе Малик
    • 83'
      Тактическая замена. Микаутадзе Жорж уходит с поля и его заменяет Эступиньян Оскар
    • 83'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 83'
      Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Будауи Хишем
    • 82'
      Тактическая замена. Лотомба Жордан уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
    • 82'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Клод-Морис Алексис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Мец контролирует мяч.
    • 80'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Мец: 32%.
    • 79'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Тетте Бенджамин
    • 79'
      Тактическая замена. Н'Дюкюиди Жозеф уходит с поля и его заменяет Жан Н'Гессан
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
    • 79'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 79'
      Мец контролирует мяч.
    • 79'
      Мец пытается что-то создать.
    • 78'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Мец пытается что-то создать.
    • 77'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 77'
      'Г О О О О О Л - Гессан Эванн из команды Ницца забил правой с пенальти! Александр Укиджа решил остаться по центру ворот.'
    • 77'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!
    • 77'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца.
    • 76'
      ПЕНАЛЬТИ - Канде Фали из команды Мец привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гессан Эванн.
    • 76'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Мец контролирует мяч.
    • 75'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Мец: 32%.
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 74'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 74'
      Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 73'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Ницца контролирует мяч.
    • 72'
      Мец контролирует мяч.
    • 72'
      Ницца контролирует мяч.
    • 72'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 71'
      Ницца контролирует мяч.
    • 71'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Сансон Морган наказан за толчок Канде Фали
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 67%, Мец: 33%.
    • 70'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 70'
      Диоп Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 69'
      Ницца контролирует мяч.
    • 69'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 68'
      Ницца контролирует мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 67'
      Данте Бонфим не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 66'
      Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Диоп Софьян
    • 66'
      Тактическая замена. Тюрам Кефрен уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 66%, Мец: 34%.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Мец пытается что-то создать.
    • 64'
      Лотомба Жордан наказан за толчок Н'Дорам Кевин
    • 64'
      Ницца контролирует мяч.
    • 64'
      Шейк Сабали пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 64'
      Мец пытается что-то создать.
    • 63'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Ван Ден Керкхоф Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Судья подбегает и показывает Бар Мельвен из команды Ницца отложенную желтую карточку за фол.
    • 61'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Контроль мяча: Ницца: 67%, Мец: 33%.
    • 61'
      Ницца контролирует мяч.
    • 60'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Шейк Сабали совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
    • 57'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Мец начинает контратаку
    • 57'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Лотомба Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 72%, Мец: 28%.
    • 55'
      Мец контролирует мяч.
    • 54'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 53'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 53'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Данте Бонфим наказан за толчок Канде Фали
    • 52'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Гессан Эванн из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 51'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
    • 50'
      Ницца контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 71%, Мец: 29%.
    • 50'
      Ницца контролирует мяч.
    • 49'
      Ницца контролирует мяч.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 48'
      Ницца контролирует мяч.
    • 48'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Мец контролирует мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Гессан Эванн из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Канде Фали
    • 46'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Ницца имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Ницца: 70%, Мец: 30%.
    • 49'
      Ницца контролирует мяч.
    • 48'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 48'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 47'
      Тодибо Жан-Клер возвращается на поле.
    • 47'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Микаутадзе Жорж из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
    • 46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тодибо Жан-Клер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 70%, Мец: 30%.
    • 45'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Чо Мохамед-Али навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 44'
      Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 43'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Youssouf Ndayishimiye нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 42'
      Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Жан-Жак Данле.
    • 42'
      Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 41'
      Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Сансон Морган из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 70%, Мец: 30%.
    • 40'
      Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Чо Мохамед-Али из команды Ницца подал угловой слева.
    • 39'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • 38'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 37'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 36'
      Мец пытается что-то создать.
    • 36'
      Мец контролирует мяч.
    • 36'
      Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Тюрам Кефрен.
    • 35'
      Чо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Мец: 35%.
    • 35'
      Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 33'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Мец контролирует мяч.
    • 32'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ницца начинает контратаку
    • 32'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Ницца контролирует мяч.
    • 31'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Шейк Сабали из команды Мец в офсайде
    • 30'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Мец: 37%.
    • 29'
      Мец контролирует мяч.
    • 29'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 28'
      Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 27'
      Тюрам Кефрен задерживает мяч рукой
    • 27'
      Мец пытается что-то создать.
    • 26'
      Ницца контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 26'
      Микаутадзе Жорж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Мец: 35%.
    • 25'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Ницца контролирует мяч.
    • 22'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Лаборд Гаэтан бьет со штрафного в створ, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
    • 21'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 66%, Мец: 34%.
    • 20'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 19'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 19'
      Ницца контролирует мяч.
    • 19'
      Мец контролирует мяч.
    • 19'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Мец пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 17'
      Шейк Сабали задерживает мяч рукой
    • 17'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Мец: 35%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Чо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
    • 13'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Ницца не будет бить пенальти!
    • 13'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца.
    • 12'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      ПЕНАЛЬТИ! - Укиджа Александр из команды Мец нарушает правила против Гессан Эванн.
    • 11'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Мец контролирует мяч.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Мец: 37%.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Ван Ден Керкхоф Кевин.
    • 9'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      О, нет. Из многообещающей позиции Микаутадзе Жорж из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 8'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Мец начинает контратаку
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      О, нет. Из многообещающей позиции Лаборд Гаэтан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 7'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мец контролирует мяч.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мец пытается что-то создать.
    • 4'
      Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Мец: 45%.
    • 4'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Мец контролирует мяч.
    • 2'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ницца 93.8% (105)
    X 6.3% (7)
    Мец 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Мец

    Исход игры
    Ницца
    93.8% (105)
    Ничья
    6.3% (7)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.02% (24)
    Меньше
    77.98% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    27.52% (30)
    Нет
    72.48% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    41.1% (46)
    1:0 Ницца
    28.6% (32)
    2:1 Ницца
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
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