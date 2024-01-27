Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шейк Сабали совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шейк Сабали пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Ницца имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Тодибо Жан-Клер получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Чо Мохамед-Али навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Youssouf Ndayishimiye нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

42' Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Жан-Жак Данле

42' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

41' Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

39' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Мец

37' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

34' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Мец

33' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шейк Сабали из команды Мец в офсайде

30' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Удар от ворот произведет Ницца

28' Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Удар от ворот произведет Ницца

26' Микаутадзе Жорж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Лаборд Гаэтан бьет со штрафного в створ, но Александр Укиджа держит все под контролем

21' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Ницца

17' Шейк Сабали задерживает мяч рукой

17' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

13' После проверки VAR рефери поменял решение - Ницца не будет бить пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

12' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

8' О, нет. Из многообещающей позиции Микаутадзе Жорж из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' О, нет. Из многообещающей позиции Лаборд Гаэтан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

7' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

3' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мец начинает с центра поля