Тур: 22. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Алекс
Сандро
11
Костич
Филип
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Эмполи
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.89
Среднее время на гол
40
47
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.65
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|11 (1)
|0.5
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.27
|Рабио Адриен
|3
|0.14
|Гатти Федерико
|3
|0.14
|Милик Аркадиуш
|2
|0.09
|Бремер Глейсон
|2
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Локателли Мануэль
|1
|0.05
|Айлинг Самуэль
|1
|0.05
|Данило Луис
|1
|0.05
|Миретти Фабио
|1
|0.05
|Ругани Даниэле
|1
|0.05
|Йылдыз Кенан
|1
|0.05
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.18
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.14
|Коваленко Виктор
|2
|0.09
|Канчельери Маттео
|1
|0.05
|Фаццини Якопо
|1
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.05
|Бальданци Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Влахович Душан
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Ювентус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
17
4
Ювентус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Эмполи
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
19
8
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
50%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 18
4
21%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
7
37%
1
14%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
4
22%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Забито
35
14
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
17 Забивали первыми 5
1 Не забивали 12
6
17%
2
14%
1-15
5
14%
2
14%
16-30
2
6%
3
21%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
10
29%
4
29%
76-90
Пропущено
12
35
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
1
8%
7
20%
1-15
2
17%
5
14%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
2
17%
7
20%
61-75
2
17%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2
Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Ювентус
Эмполи
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
29
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
74
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
912
1110
318
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|22
|16
|5
|1
|35 - 12
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 25
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|20 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|17.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|0:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 35
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|16 - 4
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|11 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Эмполи
Исход игры
Ювентус
100% (120)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
15.93% (18)
Нет
84.07% (95)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.5% (63)
3:0 Ювентус
18.3% (22)
2:1 Ювентус
9.2% (11)
3:1 Ювентус
5.8% (7)
1:0 Ювентус
5.8% (7)
4:0 Ювентус
1.7% (2)
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