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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
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История личных встреч

Ювентус
Эмполи

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
4:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.89

Среднее время на гол

40
47

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.65
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 11 (1) 0.52
Кьеза Федерико 6 (1) 0.29
Рабио Адриен 3 0.14
Гатти Федерико 3 0.14
Милик Аркадиуш 2 0.1
Бремер Глейсон 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Локателли Мануэль 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.19
Капуто Франческо 3 (1) 0.14
Коваленко Виктор 2 0.1
Канчельери Маттео 1 0.05
Фаццини Якопо 1 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.05
Бальданци Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Ювентус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

17
4
Ювентус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Эмполи
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

19
8

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
3
19%
3
43%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
50%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 18
4
21%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
7
37%
1
14%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
4
22%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Забито

35
14
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
17 Забивали первыми 5
1 Не забивали 12
6
17%
2
14%
1-15
5
14%
2
14%
16-30
2
6%
3
21%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
10
29%
4
29%
76-90

Пропущено

12
35
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
1
8%
7
20%
1-15
2
17%
5
14%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
2
17%
7
20%
61-75
2
17%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2
Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0
Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Ювентус
Эмполи

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
2
9
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
4
1.5
1
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
9
12
11
10
1.5
3
18
4
17
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Ювентус 100% (42)
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    Ювентус
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    Прогнозы на матч Ювентус - Эмполи

    Исход игры
    Ювентус
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    20.51% (8)
    Нет
    79.49% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    47.6% (20)
    3:0 Ювентус
    16.7% (7)
    2:1 Ювентус
    14.3% (6)
    1:0 Ювентус
    9.5% (4)
    3:1 Ювентус
    4.8% (2)
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