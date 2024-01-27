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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Милан
0:1
Первый тайм: 45'
Болонья
0'
2' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
22' Желтая карточка
Леау Рафаэл
0:1
29' Гол
Зиркзее Джошуа
36' Желтая карточка
Калабрия Давиде
39' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
41' Красная карточка
Мотта Тьяго
0:1
43' Не забитый пенальти
Жиру Оливье
44' Желтая карточка
Адли Ясин

Ход матча

2'
 
Калафьори Рикардо
22'
Леау Рафаэл
 
29'
0:1
Зиркзее Джошуа
(Калафьори Рикардо)
36'
Калабрия Давиде
 
39'
 
Фергюсон Льюис
41'
 
Мотта Тьяго
43'
Жиру Оливье
0:1
44'
Адли Ясин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 133
Милан 94% (125)
X 6% (8)
Болонья 0% (0)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
80
Фаббьян
Джованни
19
Фергюсон
Льюис
82
Урбаньски
Кацпер
9
Зиркзее
Джошуа
Милан
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Болонья

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 3 победы

29 матчей

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.8%
51.7%
3.5%
13 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.64
2.07

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.93
0.57

Среднее время на гол

96
157

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.28
1.34

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 10 (4) 0.45
Пулишич Кристиан 6 0.27
Йович Лука 4 0.18
Окафор Ноа 4 0.18
Леау Рафаэл 3 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.14
Лофтус-Чик Рубен 3 0.14
Томори Фикайо 3 0.14
Рейндерс Тиджани 2 0.09
Адли Ясин 1 0.05
Траоре Шака 1 0.05
Шимич Ян-Карло 1 0.05
Калабрия Давиде 0 0
Кьяер Симон 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.38
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.24
Фергюсон Льюис 4 0.19
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.1
Фаббьян Джованни 2 0.1
Ликояннис Хараламбос 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Эбишер Мишель 0 0
Пош Штефан 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 7 0
Калабрия Давиде 4 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Калафьори Рикардо 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
8
Милан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

20
13
Милан
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Болонья
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
17%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
6
33%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
7
30%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
6
33%
1
17%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

41
23
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
15%
2
9%
1-15
4
10%
7
30%
16-30
13
32%
2
9%
31-45
7
17%
4
17%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
9
22%
5
22%
76-90

Пропущено

23
18
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
3
17%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
9
39%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3
Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1
Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0
Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0

Результаты матчей

Милан
Болонья

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Милан
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
2
8
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
15
5
14
7
1.5
7
13
7
14
2.5
1
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 0:1 Заявка 22 14 3 5 41 - 24 45
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Болонья
 1:0 Заявка 21 9 8 4 24 - 18 35
6.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
7.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
17.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 0:1 Заявка 11 8 0 3 18 - 6 24
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 1:0 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 0:1 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Болонья
 1:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 13 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Милана" Ясин Адли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эбишера. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Болоньи" Льюис Фергюсон получил жёлтую карточку за грубую игру против Кьяера по итогам эпизода с пенальти. 
  • Не забитый пенальти
    44'
    Не забивает Оливье Жиру! Жиру с "точки" пробил в правый угол ворот довольно слабо, Скорупски сыграл по удару и в итоге в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Красная карточка
    43'
    Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта получил красную карточку за неспортивное поведение. 
  • Пенальти!
    42'
    Пенальти заработал "Милан"! После розыгрыша стандарта Тео с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, где Кьяер получил по голове от Фергюсона, который тянулся к мячу, а сам Симон опускал голову. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Урбаньски на правом фланге нарушил правила против Калабрии. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 40'
    Пулишич ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем Кристиан сыграл неудачно и не попал в створ ворот при попытке перебросить мяч через Скорупски. 
  • Угловой
    39'
    Рейндерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 38'
    Леау неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Болоньи", Де Сильвестри в итоге в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    37'
    Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Болоньи" против Урбаньски. 
  • Офсайд
    36'
    Калабрия из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Жиру, Оливье оказался в небольшом офсайде. 
  • 35'
    На одном из повторов гола Зирзкее было хорошо заметно, что после удара Джошуа был небольшой рикошет, который как раз и подкрутил мяч между ног Меньяну.
  • 34'
    "Милан" пока что контролирует мяч в центре поля, но вот далее как-то обострять уже проблематично.
  • 33'
    "Болонья" грамотно перестроилась на игру по счёту, хотя и до этого команда Тьяго Мотты не особого форсировала события на поле. 
  • Опасный момент
    32'
    Пулишич на правом фланге обыграл Фергюсона, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
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    • 31'
      Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Болоньи" после борьбы выбили мяч на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Фергюсон на левом фланге нарушил правила против Леау у своей штрафной площади. "Милан" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 29'
      Достаточно неожиданно игроки "Болоньи" открыли счёт в матче, но теперь уже команде Стефано Пиоли придётся добавлять в атаке. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Зиркзее!!! В завершении активного давления на правом углу штрафной площади, Зиркзее с острого угла пробил в ближний угол ворот и поймал Меньяна на смещении к штанге, мяч в итоге пролетел между ног Майка. 
    • 27'
      Фаббьян получил мяч на правом углу штрафной площади, далее Джованни пробил по воротам, Кьяер грамотно блокировал попытку. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Леау по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Рафаэл показал, что он готов играть дальше. 
    • Угловой
      25'
      Урбаньски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Калафьори немного не хватило, чтобы головой пробить по воротам под давлением соперника, далее из центра штрафной в касание пробил по воротам Зиркзее, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      24'
      Калафьори из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тео как-то пассивно вёл борьбу с Фаббьяном, в итоге Джованни перебросил мяч и через вышедшего из ворот Меньяна, к линии вратарской, далее уже Калабрия не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 23'
      У Лукаша Скорупски возникли небольшие проблемы с шипами, но сотрудники "Болоньи" быстро их подкрутили, чтобы Лукаш чувствовал себя комфортно. 
    • Желтая карточка
      22'
      Форвард "Милана" Рафаэл Леау получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Леау нарушил правила против Де Сильвестри. 
    • 21'
      Рейндерс выиграл борьбу за мяч у радиуса штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели. 
    • 20'
      Пулишич совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 19'
      Калабрия пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Скорупски всё контролировал. 
    • Опасный момент
      18'
      Лофтус-Чик разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Леау к левому углу штрафной площади, Рафаэл раскачал Де Сильвестри и пробил в ближний угол ворот, Скорупски грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 17'
      Зиркзее попытался разогнать контратаку по левой половине поля, но под давлением нескольких соперников Джошуа у штрафной площади "Милана" потерял мяч. 
    • 16'
      Адли со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фергюсон на этот раз хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 15'
      На шестнадцатой минуте сегодня "Милан" анонсировал акцию по борьбе с расизмом, которая была сделана по следам прошлого матча "дьяволов" в Удине. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Кристиансен на правом фланге нарушил правила против Калабрии. "Милан" заработал довольно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Эбишер перестарался в борьбе за мяч в центре поля, правила были нарушены против Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 12'
      Для "Милана" при этом сегодня особенно важно попытаться победить на "Сан-Сиро", чтобы подтянуться к "Ювентусу", который сегодня неожиданно потерял очки в матче с "Эмполи". 
    • 11'
      Крайне мало событий на поле сегодня, в целом, тур в Серии А пока что получается далеко не самым ярким. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Кьяер выполнил заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Де Сильвестри. 
    • 9'
      "Милан" постепенно перехватил контроль над мячом и начинает попытки сыграть первым номером, но пока что толком проходить плотную оборону "Болоньи" не получается. 
    • 8'
      Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Рафаэл выполнил подачу от боковой линии штрафной площади на дальний угол штрафной, мяч полетел слишком высокого, чтобы обострить ситуацию на поле. 
    • 7'
      Зирзкее совершил проход вперёд по правой половине поля, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну. 
    • 6'
      Урбаньски с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Леау пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Болоньи". 
    • 4'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, "Болонья" даже пытается чуть больше времени проводить с мячом. 
    • 3'
      Адли со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, а поэтому его спокойно выбил Зиркзее, который отрабатывал в обороне. 
    • Желтая карточка
      2'
      Защитник "Болоньи" Рикардо Калафьори получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Пулишича. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра на "Сан-Сиро" началась. Наверняка нас сегодня будет ждать очень интересный и непредсказуемый матч, учитывая, что обе команды в последнее время играют довольно нестабильно. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:1 Болонья

    Исход игры
    Милан
    94% (125)
    Ничья
    6% (8)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    47.79% (54)
    Нет
    52.21% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    31.6% (42)
    2:0 Милан
    27.8% (37)
    1:0 Милан
    15% (20)
    3:1 Милан
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Милан
    1.5% (2)
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    Милан
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