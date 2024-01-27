Пулишич ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но затем Кристиан сыграл неудачно и не попал в створ ворот при попытке перебросить мяч через Скорупски.

Урбаньски на правом фланге нарушил правила против Калабрии. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту.

Пенальти заработал "Милан"! После розыгрыша стандарта Тео с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, где Кьяер получил по голове от Фергюсона, который тянулся к мячу, а сам Симон опускал голову.

Не забивает Оливье Жиру! Жиру с "точки" пробил в правый угол ворот довольно слабо, Скорупски сыграл по удару и в итоге в прыжке намертво поймал мяч.

Капитан "Болоньи" Льюис Фергюсон получил жёлтую карточку за грубую игру против Кьяера по итогам эпизода с пенальти.

Полузащитник "Милана" Ясин Адли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эбишера.

Пулишич на правом фланге обыграл Фергюсона, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

"Болонья" грамотно перестроилась на игру по счёту, хотя и до этого команда Тьяго Мотты не особого форсировала события на поле.

"Милан" пока что контролирует мяч в центре поля, но вот далее как-то обострять уже проблематично.

На одном из повторов гола Зирзкее было хорошо заметно, что после удара Джошуа был небольшой рикошет, который как раз и подкрутил мяч между ног Меньяну.

Калабрия из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Жиру, Оливье оказался в небольшом офсайде.

Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Болоньи" против Урбаньски.

Леау неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Болоньи", Де Сильвестри в итоге в подкате выбил мяч на угловой.

Рейндерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Форвард "Милана" Рафаэл Леау получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Леау нарушил правила против Де Сильвестри.

У Лукаша Скорупски возникли небольшие проблемы с шипами, но сотрудники "Болоньи" быстро их подкрутили, чтобы Лукаш чувствовал себя комфортно.

Калафьори из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тео как-то пассивно вёл борьбу с Фаббьяном, в итоге Джованни перебросил мяч и через вышедшего из ворот Меньяна, к линии вратарской, далее уже Калабрия не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Урбаньски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Калафьори немного не хватило, чтобы головой пробить по воротам под давлением соперника, далее из центра штрафной в касание пробил по воротам Зиркзее, мяч полетел слишком высоко.

Леау по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Рафаэл показал, что он готов играть дальше.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Зиркзее!!! В завершении активного давления на правом углу штрафной площади, Зиркзее с острого угла пробил в ближний угол ворот и поймал Меньяна на смещении к штанге, мяч в итоге пролетел между ног Майка.

Достаточно неожиданно игроки "Болоньи" открыли счёт в матче, но теперь уже команде Стефано Пиоли придётся добавлять в атаке.

Фергюсон на левом фланге нарушил правила против Леау у своей штрафной площади. "Милан" заработал достаточно неплохой стандарт.

Тео со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Болоньи" после борьбы выбили мяч на правый фланг.

21' Рейндерс выиграл борьбу за мяч у радиуса штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.

20' Пулишич совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

19' Калабрия пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Скорупски всё контролировал.

18' Лофтус-Чик разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Леау к левому углу штрафной площади, Рафаэл раскачал Де Сильвестри и пробил в ближний угол ворот, Скорупски грамотно отбил мяч в сторону от своих владений.

17' Зиркзее попытался разогнать контратаку по левой половине поля, но под давлением нескольких соперников Джошуа у штрафной площади "Милана" потерял мяч.

16' Адли со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фергюсон на этот раз хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

15' На шестнадцатой минуте сегодня "Милан" анонсировал акцию по борьбе с расизмом, которая была сделана по следам прошлого матча "дьяволов" в Удине.

14' Кристиансен на правом фланге нарушил правила против Калабрии. "Милан" заработал довольно неплохой стандарт.

13' Эбишер перестарался в борьбе за мяч в центре поля, правила были нарушены против Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

12' Для "Милана" при этом сегодня особенно важно попытаться победить на "Сан-Сиро", чтобы подтянуться к "Ювентусу", который сегодня неожиданно потерял очки в матче с "Эмполи".

11' Крайне мало событий на поле сегодня, в целом, тур в Серии А пока что получается далеко не самым ярким.

10' Кьяер выполнил заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Де Сильвестри.

9' "Милан" постепенно перехватил контроль над мячом и начинает попытки сыграть первым номером, но пока что толком проходить плотную оборону "Болоньи" не получается.

8' Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Рафаэл выполнил подачу от боковой линии штрафной площади на дальний угол штрафной, мяч полетел слишком высокого, чтобы обострить ситуацию на поле.

7' Зирзкее совершил проход вперёд по правой половине поля, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну.

6' Урбаньски с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

5' Леау пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Болоньи".

4' Достаточно спокойно начинается наша игра, "Болонья" даже пытается чуть больше времени проводить с мячом.

3' Адли со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, а поэтому его спокойно выбил Зиркзее, который отрабатывал в обороне.

2' Защитник "Болоньи" Рикардо Калафьори получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Пулишича.