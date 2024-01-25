Тур: 22. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Масса Давиде
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Милан
Болонья
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 3 победы
29 матчей
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.8%
51.7%
3.5%
13 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.64
2.07
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.93
0.57
Среднее время на гол
96
157
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.28
1.34
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|10 (4)
|0.48
|Пулишич Кристиан
|6
|0.29
|Йович Лука
|4
|0.19
|Окафор Ноа
|4
|0.19
|Леау Рафаэл
|3
|0.14
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.14
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.1
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Траоре Шака
|1
|0.05
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.05
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.25
|Фергюсон Льюис
|4
|0.2
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.1
|Фаббьян Джованни
|2
|0.1
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|7
|0
|Калабрия Давиде
|3
|1
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фергюсон Льюис
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Милан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
8
Милан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
20
13
Милан
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Болонья
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
17%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
6
33%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
7
30%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
6
33%
1
17%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
41
23
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
15%
2
9%
1-15
4
10%
7
30%
16-30
13
32%
2
9%
31-45
7
17%
4
17%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
9
22%
5
22%
76-90
Пропущено
23
18
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
3
17%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
9
39%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3
Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1
Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0
Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0
Результаты матчей
Милан
Болонья
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Милан
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
55
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
155
147
713
714
119
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|35 - 12
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 25
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|20 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 36
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 35
|16
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|11 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
100% (42)
Ничья
0% (0)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
54.05% (20)
Нет
45.95% (17)
Популярный счёт
2:1 Милан
40.5% (17)
2:0 Милан
26.2% (11)
1:0 Милан
14.3% (6)
3:1 Милан
7.1% (3)
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