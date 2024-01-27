Тур: 19. Стадион: Велодром. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
7' ГолБен-Йеддер Виссам
11' Красная карточкаМарипан Гильермо
1:1
38' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
1:2
45' ГолАклиуш Манес
Ход матча
7'
11'
38'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
17
Онана
Жан
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жусселин ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Морейра ЮриНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мишель ЛюкаПолузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Марсель
Монако
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
34 матча
38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.82
1.53
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.26
|Оливейра Витор
|3
|0.16
|Сарр Исмаила
|3
|0.16
|Мбемба Шансель
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|2
|0.11
|Жиго Самуэль
|2
|0.11
|Унаи Аззедин
|2
|0.11
|Верету Жордан
|1
|0.05
|Клосс Жонатан
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Ндиайе Ильман
|1
|0.05
|Балерди Леонардо
|1
|0.05
|Согло Эмран
|1
|0.05
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|0.53
|Минамино Такуми
|5
|0.26
|Головин Александр
|5
|0.26
|Балогун Фоларин
|4
|0.21
|Аклиуш Манес
|3
|0.16
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.11
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Закария Денис
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|5
|1
|Закария Денис
|6
|0
|Скардовелли Вандерсон
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Магасса Сунгуту
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
7
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Монако
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
15
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Монако
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
25%
5
29%
29%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Забито
11
16
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
5
45%
2
13%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Забито
25
34
18 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
8
32%
2
6%
1-15
7
28%
9
26%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
2
8%
9
26%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
2
8%
4
12%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
25%
7
28%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1
Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2
Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4
Результаты матчей
Марсель
Монако
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Марсель
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
63
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
72
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
99
135
315
612
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|2:1 Заявка
|19
|11
|3
|5
|36 - 26
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|1:2 Заявка
|19
|7
|7
|5
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 25
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|2:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 18
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|1:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Монако
Исход игры
Марсель
41.1% (51)
Ничья
37.1% (46)
Монако
21.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (39)
2:1 Марсель
24.2% (30)
1:2 Монако
16.1% (20)
1:0 Марсель
9.7% (12)
2:2 Ничья
4% (5)
3:2 Марсель
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Марсель
1.6% (2)
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