ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 1:1! Нет, все-таки засчитывают гол Пьер-Эмерика судьи. Отметился игрок из Габона ударом по воротам соперника с пары метров, уверенно сыграв на добивании после того, как мяч отскочил к ему после попадания в штангу!

Последняя 5-минутка в первом тайме идет. Заканчивается первый тайм. Нас ждет, как мне кажется, игра в одну калитку, друзья. Если только судья не уравняет составы.

МОМЕНТ! Луис Энрике пробил с левого края в дальний угол по воротам Кёна. Мяч только чудом не юркнул в рамку. Рядом со стойкой сфера пролетела!

МОМЕНТ! И снова Кён! Спасает он свой коллектив. Гарсия пробивал по рамке соперника, мяч попал в ногу Керера, но Кён успел переложиться и вновь спасти!

Аклиуш получил мяч на правом краю, прострелил, но попал в защитника. Судья считает, что пенальти нет. Был рикошет от икроножной мышцы Меите.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКЛИУШ! 1:2! "Монако" и не думает проигрывать. Обамеянг потерял мяч на половине поля соперника. Не стал Пьер-Эмерик возвращаться в оборону. Бен-Йеддер же пробежал через все поле, отдал пас на Аклиуша, который четким и точный ударом поразил левый угол рамки соперника!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди пока "Монако". Уходим на перерыв.

Высокая оборона команды гостей едва не сыграла плохую роль с командой. Повезло лишь потому, что Обамеянг оказался в положении "вне игры".

На одном дыхании полчаса игры мы посмотрели. Пока весьма достойно выглядит "Монако" на фоне соперника, играя в численном меньшинстве.

Луис Энрике получил мяч после передачи от Гарсии с левого края. В итоге попытался нанести удар по воротам футболист, но попал в защитника.

МОМЕНТ! Клосс! Классный удар с 26-ти метров по воротам соперника он нанес. Мяч полетел под перекладину, но встретил голову Головина, улетев на угловой.

Теперь Верету после розыгрыша углового наносит удар по воротам Кёна. Мяч летит точно в голкипера, который успевает сыграть в рамке и выручить свой коллектив.

Клосс, судя по всему, травму получает. Уходит он с поля. Согло на футбольный газон выходит на "Велодроме". Отметим замену в протоколе.

Да, присел на скамейку Клосс. Он сейчас показывает всем своим видом, что больно ему. Стало быть, действительно травма. Пожелаем игроку скорейшего выздоровления.

Обамеянг сравнивает счет в матче после попадания партнера в штангу. Пьер-Эмерик добивал мяч в ворота, но уже из неправильного положения.

Головин подавал мяч в штрафную соперника с правого края - на выходе сыграл вратарь "Марселя". Лопес забрал сферу в высоченном прыжке в свои перчатки.

Бен-Йеддер сейчас о чем-то с рефери поспорил. В любом случае, "Монако" удалось штрафной на правом фланге заработать. Подача Саши была неточной в центр штрафной.

Активно на "Велодроме" фанаты поддерживают своих футболистов. Интересно, что даже сейчас гости проявляются себя в атаке.

Обамеянг отдал мяч на правый фланг. Клосс простреливал снаряд в центр штрафной, но сфера попала в ногу защитнику, улетев за лицевую линию. Угловой.

МОМЕНТ! Обамеянг после подачи с правого края нанес выстрел в правую "девятку". Слету выстреливал он по рамке соперника, но направил снаряд выше цели!

Меите слету пробивал по воротам соперника после передачи в центр - мяч от ноги игрока полетел намного выше ворот. Не самая лучшая позиция у игрока тут была.

Подачу выполнил с левого края Гарсия. Мяч "свечой" был запущен на дальний угол вратарской, где никого из партнеров в той зоне не оказалось.

МОМЕНТ! Контратака гостей, и Бен-Йеддер снова убежал от защитника. С левой ноги в дальний угол француз пробивал, но рядом с правой стойкой сферу направил!

"Марсель" снова мяч забрал под свой контроль. Владеют снарядом провансальцы, но по воротам соперника не пробивают, хотя ситуация этого просит. Обязывает делать это.

Балерди на левом фланге получил мяч, выдал пас на Меите, но подача последнего на правую штангу оказывается крайне неточной.

14' Гаттузо не очень доволен происходящим, но его команда имеет на игрока больше, что дает клубу солидное преимущество над противником.

13' Подтверждает "ВАР" решение рефери. Марипан уходит с поля, пререкаясь с рефери. Ну, удаление, как по мне, натянутое. Но рефери виднее.

11' Красная? Марипану? Ну ничего себе! Прямое удаление для монегасков. Оливейра получил мяч на ход, после чего подставился под соперника и рухнул на газон. Судья сразу же удалил Марипана. Как по мне, решение слишком жесткое.

10' Аклиуш пытался второй забить, но на сей раз один из защитников принял на себя всю силу удара. Мяч был выбит игрокам хозяев за боковую линию.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕН-ЙЕДДЕР! 0:1!

Вот это пощечина от "Монако" "Марселю". Фофана отправил в прорыв Головина. Тот снабдил снарядом Бен-Йеддера, который, едва войдя в штрафую, нанес выстрел в правый угол! Чудесный гол!

8' И третий стандарт от угла поля не стал опасным для "Монако". Отбиваются гости. Аклиуш головой играет подальше от рамки. Действовал тут надежно и решительно футболист.

8' В итоге два угловых кряду футболисты "Марселя" подали, но ни один из стандартов не привел к угрозе у ворот гостей. Но новую атаку провели провансальцы. Верету с дальней дистанции пробил по воротам "Монако". Сфера попала в Головина и улетела вновь на угловой.

7' Клосс с правого края подавал мяч в штрафную соперника. Кён сыграл на выходе, но не лучшим образом. Кулаками он перевел снаряд за лицевую линию. Угловой.

6' Закария подключал справа Аклиуша, но поздно стартовала к мячу игрок "Монако". В итоге "красно-белые" снова допустили осечку и мяч потеряли. Но теперь аут.

4' На Бен-Йеддера пошла передача от того же Марипана. Догнать мяч у кромки поля не удалось игроку "Монако". Мяч за лицевую линию улетел.

3' Марипан грубовато сыграл против соперника в отборе. Рефери тут же дал свисток. Нарушение правил имело место быть. Остановка в матче.

2' Футболисты "Марселя" вышли на футбольное поле в белых цветах, а игроки "Монако" предстали на газоне в красно-белом обмундировании.