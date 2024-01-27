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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Марсель
1:2
Перерыв
Монако
0'
0:1
7' Гол
Бен-Йеддер Виссам
11' Красная карточка
Марипан Гильермо
1:1
38' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:2
45' Гол
Аклиуш Манес

Ход матча

7'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
(Головин Александр)
11'
 
Марипан Гильермо
35'
Согло Эмран
Клосс Жонатан
 
38'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:1
45'
1:2
Аклиуш Манес
(Бен-Йеддер Виссам)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 124
Марсель 41.1% (51)
X 37.1% (46)
Монако 21.8% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
18
Меите
Бамо
5
Балерди
Леонардо
6
Гарсия
Улиссес
17
Онана
Жан
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
44
Луис
Энрике
I
9
Оливейра
Витор
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
16
Кён
Филипп
22
Салису
Мохаммед
3
Марипан
Гильермо
5
Керер
Тило
2
Скардовелли
Вандерсон
20
Уаттара
Кассум
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Марсель
4-3-3
Монако
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Монако

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

34 матча

38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

62
52

Голов в среднем за матч

1.82
1.53

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.26
Оливейра Витор 3 0.16
Сарр Исмаила 3 0.16
Мбемба Шансель 2 0.11
Мурильо Микаэль 2 0.11
Жиго Самуэль 2 0.11
Унаи Аззедин 2 0.11
Верету Жордан 1 0.05
Клосс Жонатан 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Ндиайе Ильман 1 0.05
Балерди Леонардо 1 0.05
Согло Эмран 1 0.05
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 10 (1) 0.53
Минамино Такуми 5 0.26
Головин Александр 5 0.26
Балогун Фоларин 4 0.21
Аклиуш Манес 3 0.16
Скардовелли Вандерсон 2 0.11
Фофана Юссуф 1 0.05
Якобс Исмаил 1 0.05
Марипан Гильермо 1 0.05
Закария Денис 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 0
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 5 1
Закария Денис 6 0
Скардовелли Вандерсон 4 1
Синго Вилфред 5 0
Магасса Сунгуту 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
7
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Монако
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
15
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Монако
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
25%
5
29%
29%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
25%
3
18%
76-90

Забито

11
16
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
5
45%
2
13%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Забито

25
34
18 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
8
32%
2
6%
1-15
7
28%
9
26%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
2
8%
9
26%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
2
8%
4
12%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
25%
7
28%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1
Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2
Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4

Результаты матчей

Марсель
Монако

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Марсель
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
13
5
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Монако
 2:1 Заявка 19 11 3 5 36 - 26 36
4.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 1:2 Заявка 19 7 7 5 27 - 21 28
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 1:2 Заявка 10 6 3 1 16 - 5 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 2:1 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Монако
 2:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 18 18
3.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
10.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 1:2 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
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Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди пока "Монако". Уходим на перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКЛИУШ! 1:2!
    "Монако" и не думает проигрывать. Обамеянг потерял мяч на половине поля соперника. Не стал Пьер-Эмерик возвращаться в оборону. Бен-Йеддер же пробежал через все поле, отдал пас на Аклиуша, который четким и точный ударом поразил левый угол рамки соперника!
  • 44'
    Аклиуш получил мяч на правом краю, прострелил, но попал в защитника. Судья считает, что пенальти нет. Был рикошет от икроножной мышцы Меите. 
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! И снова Кён! Спасает он свой коллектив. Гарсия пробивал по рамке соперника, мяч попал в ногу Керера, но Кён успел переложиться и вновь спасти!
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТ! Луис Энрике пробил с левого края в дальний угол по воротам Кёна. Мяч только чудом не юркнул в рамку. Рядом со стойкой сфера пролетела!
  • 40'
    Последняя 5-минутка в первом тайме идет. Заканчивается первый тайм. Нас ждет, как мне кажется, игра в одну калитку, друзья. Если только судья не уравняет составы. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 1:1!
    Нет, все-таки засчитывают гол Пьер-Эмерика судьи. Отметился игрок из Габона ударом по воротам соперника с пары метров, уверенно сыграв на добивании после того, как мяч отскочил к ему после попадания в штангу!
  • Офсайд
    37'
    Обамеянг сравнивает счет в матче после попадания партнера в штангу. Пьер-Эмерик добивал мяч в ворота, но уже из неправильного положения. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Да, присел на скамейку Клосс. Он сейчас показывает всем своим видом, что больно ему. Стало быть, действительно травма. Пожелаем игроку скорейшего выздоровления. 
  • Замена
    35'
    Клосс, судя по всему, травму получает. Уходит он с поля. Согло на футбольный газон выходит на "Велодроме". Отметим замену в протоколе. 
  • 34'
    Теперь Верету после розыгрыша углового наносит удар по воротам Кёна. Мяч летит точно в голкипера, который успевает сыграть в рамке и выручить свой коллектив. 
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТ! Клосс! Классный удар с 26-ти метров по воротам соперника он нанес. Мяч полетел под перекладину, но встретил голову Головина, улетев на угловой. 
  • 31'
    Луис Энрике получил мяч после передачи от Гарсии с левого края. В итоге попытался нанести удар по воротам футболист, но попал в защитника.
  • 30'
    На одном дыхании полчаса игры мы посмотрели. Пока весьма достойно выглядит "Монако" на фоне соперника, играя в численном меньшинстве. 
  • Офсайд
    29'
    Высокая оборона команды гостей едва не сыграла плохую роль с командой. Повезло лишь потому, что Обамеянг оказался в положении "вне игры". 
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    • 27'
      Балерди на левом фланге получил мяч, выдал пас на Меите, но подача последнего на правую штангу оказывается крайне неточной. 
    • 26'
      "Марсель" снова мяч забрал под свой контроль. Владеют снарядом провансальцы, но по воротам соперника не пробивают, хотя ситуация этого просит. Обязывает делать это. 
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Контратака гостей, и Бен-Йеддер снова убежал от защитника. С левой ноги в дальний угол француз пробивал, но рядом с правой стойкой сферу направил!
    • 23'
      Подачу выполнил с левого края Гарсия. Мяч "свечой" был запущен на дальний угол вратарской, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. 
    • 22'
      Меите слету пробивал по воротам соперника после передачи в центр - мяч от ноги игрока полетел намного выше ворот. Не самая лучшая позиция у игрока тут была. 
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Обамеянг после подачи с правого края нанес выстрел в правую "девятку". Слету выстреливал он по рамке соперника, но направил снаряд выше цели!
    • Угловой
      19'
      Обамеянг отдал мяч на правый фланг. Клосс простреливал снаряд в центр штрафной, но сфера попала в ногу защитнику, улетев за лицевую линию. Угловой. 
    • 18'
      Активно на "Велодроме" фанаты поддерживают своих футболистов. Интересно, что даже сейчас гости проявляются себя в атаке. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Бен-Йеддер сейчас о чем-то с рефери поспорил. В любом случае, "Монако" удалось штрафной на правом фланге заработать. Подача Саши была неточной в центр штрафной. 
    • 15'
      Головин подавал мяч в штрафную соперника с правого края - на выходе сыграл вратарь "Марселя". Лопес забрал сферу в высоченном прыжке в свои перчатки. 
    • 14'
      Гаттузо не очень доволен происходящим, но его команда имеет на игрока больше, что дает клубу солидное преимущество над противником. 
    • Судья
      13'
      Подтверждает "ВАР" решение рефери. Марипан уходит с поля, пререкаясь с рефери. Ну, удаление, как по мне, натянутое. Но рефери виднее. 
    • Красная карточка
      11'
      Красная? Марипану? Ну ничего себе! Прямое удаление для монегасков. Оливейра получил мяч на ход, после чего подставился под соперника и рухнул на газон. Судья сразу же удалил Марипана. Как по мне, решение слишком жесткое. 
    • 10'
      Аклиуш пытался второй забить, но на сей раз один из защитников принял на себя всю силу удара. Мяч был выбит игрокам хозяев за боковую линию. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕН-ЙЕДДЕР! 0:1!
      Вот это пощечина от "Монако" "Марселю". Фофана отправил в прорыв Головина. Тот снабдил снарядом Бен-Йеддера, который, едва войдя в штрафую, нанес выстрел в правый угол! Чудесный гол!
    • Угловой
      8'
      И третий стандарт от угла поля не стал опасным для "Монако". Отбиваются гости. Аклиуш головой играет подальше от рамки. Действовал тут надежно и решительно футболист. 
    • Угловой
      8'
      В итоге два угловых кряду футболисты "Марселя" подали, но ни один из стандартов не привел к угрозе у ворот гостей. Но новую атаку провели провансальцы. Верету с дальней дистанции пробил по воротам "Монако". Сфера попала в Головина и улетела вновь на угловой. 
    • Угловой
      7'
      Клосс с правого края подавал мяч в штрафную соперника. Кён сыграл на выходе, но не лучшим образом. Кулаками он перевел снаряд за лицевую линию. Угловой. 
    • 6'
      Закария подключал справа Аклиуша, но поздно стартовала к мячу игрок "Монако". В итоге "красно-белые" снова допустили осечку и мяч потеряли. Но теперь аут. 
    • 4'
      На Бен-Йеддера пошла передача от того же Марипана. Догнать мяч у кромки поля не удалось игроку "Монако". Мяч за лицевую линию улетел. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Марипан грубовато сыграл против соперника в отборе. Рефери тут же дал свисток. Нарушение правил имело место быть. Остановка в матче. 
    • 2'
      Футболисты "Марселя" вышли на футбольное поле в белых цветах, а игроки "Монако" предстали на газоне в красно-белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на "Велодроме"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:2 Монако

    Исход игры
    Марсель
    41.1% (51)
    Ничья
    37.1% (46)
    Монако
    21.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (39)
    2:1 Марсель
    24.2% (30)
    1:2 Монако
    16.1% (20)
    1:0 Марсель
    9.7% (12)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:2 Марсель
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Марсель
    1.6% (2)
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