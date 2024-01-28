Тур: 22. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:1
Второй тайм: 84'
0'
0:1
2' ГолСор Коллинс
73' Желтая карточкаХейнен Бриан
0:1
74' Не забитый пенальтиJarne Steuckers
Ход матча
2'
0:1
73'
74'
0:1
12
Jo
Coppens
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Генк
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
29 матчей
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.62
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.44
2.38
Среднее время на гол
62
37
Всего голов
44
43
Голов в среднем за матч
1.52
1.48
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.5
|Jarne Steuckers
|3
|0.14
|Хасиока Даики
|2
|0.09
|Ито Рётаро
|2
|0.09
|Kahveh Zahiroleslam
|2
|0.09
|Бока Эрик
|1
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.05
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.05
|Анану Фредерик
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.27
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.27
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.23
|Муньос Даниэль
|5
|0.23
|Сор Коллинс
|5
|0.23
|Зекири Анди
|4
|0.18
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.14
|Фадера Алию
|3
|0.14
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|5
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Rein Van Helden
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Куэста Карлос
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
14
24
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Генк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
4
50%
4
24%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
5
50%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
6
25%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Забито
23
41
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
22%
2
5%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
6
26%
7
17%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
2
9%
8
20%
61-75
8
35%
10
24%
76-90
Пропущено
32
22
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
6%
5
23%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
5
16%
6
27%
61-75
10
31%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0
Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Генк
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
28
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
47
55
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
183
615
129
219
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|46 - 21
|51
|2.
|21
|12
|7
|2
|40 - 22
|43
|3.
|22
|11
|7
|4
|45 - 18
|40
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|1:0
|22
|10
|8
|4
|43 - 21
|38
|6.
|21
|9
|8
|4
|41 - 21
|35
|7.
|22
|10
|3
|9
|27 - 24
|33
|8.
|0:1
|22
|6
|9
|7
|24 - 32
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|11.
|22
|5
|7
|10
|32 - 40
|22
|12.
|22
|6
|3
|13
|23 - 43
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|23 - 38
|21
|14.
|22
|5
|6
|11
|22 - 42
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|22
|3
|5
|14
|13 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|8.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6