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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Сент-Трейден
1:1
Конец матча
Генк
0'
0:1
2' Гол
Сор Коллинс
73' Желтая карточка
Хейнен Бриан
0:1
74' Не забитый пенальти
Jarne Steuckers
85' Желтая карточка
Годо Бруно
85' Желтая карточка
Kahveh Zahiroleslam
85' Красная карточка
Артеага Херардо
85' Желтая карточка
Галарса Матиас
90' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
1:1
90' Гол
Ито Рётаро
90' Вторая желтая карточка
Хейнен Бриан
90'+26
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
15
Kahveh
Zahiroleslam
18
Jarne
Steuckers
6
Ямамото
Рихито
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
25
Галарса
Матиас
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
Сент-Трейден
3-4-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Генк

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

29 матчей

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.44
2.38

Среднее время на гол

62
37

Всего голов

44
43

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.5
Jarne Steuckers 3 0.14
Ито Рётаро 3 0.14
Хасиока Даики 2 0.09
Kahveh Zahiroleslam 2 0.09
Бока Эрик 1 0.05
Mathias Delorge 1 0.05
Фуджита Джоэл Чима 1 0.05
Анану Фредерик 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.27
Арокодаре Толуваласе 6 0.27
Хейнен Бриан 5 (2) 0.23
Муньос Даниэль 5 0.23
Сор Коллинс 5 0.23
Зекири Анди 4 0.18
Эль-Ханнус Билаль 3 0.14
Фадера Алию 3 0.14
Кайембе Йорис 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Rein Van Helden 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Harry Charsley 2 0
Kahveh Zahiroleslam 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Куэста Карлос 4 0
Галарса Матиас 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Эль-Уади Закария 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

14
24
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Генк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
5
56%
4
22%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

24
42
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
21%
3
7%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
6
25%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
2
8%
8
19%
61-75
9
38%
10
24%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
9%
5
22%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
5
15%
6
26%
61-75
10
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0
Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Генк

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
7 раз 32%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
6
16
1.5
12
10
2
20
2.5
9
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 0:1 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Эйпен
 1:0 23 7 3 13 24 - 43 24
12.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 0:1 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Эйпен
 1:0 11 3 2 6 14 - 23 11
15.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 1:0 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 0:1 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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