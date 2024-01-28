  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 14'
Дармштадт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 118
Унион Берлин 92.4% (109)
X 6.8% (8)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Дармштадт
1.78
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, betboom.ru
5.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
33
Крал
Алекс
13
Шефер
Андраш
16
Холлербах
Бенедикт
17
Бехренс
Кевин
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
23
Гьясула
Клаус
14
Кларер
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
28
Франич
Бартол
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
Унион Берлин
3-3-2-2
Дармштадт
3-3-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Дармштадт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:4
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
5:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
57

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.22
Госенс Робин 4 0.22
Фолланд Кевин 2 (1) 0.11
Холлербах Бенедикт 2 0.11
Пантович Милош 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Кауфманн Миккель 1 0.06
Фофана Датро 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.32
Мелем Марвин 3 0.16
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.16
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Лейте Диогу 3 0
Nenad Bjelica 1 1
Хедира Рани 1 1
Рённов Фредерик 2 0
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Фогт Кевин 1 0
Руссийон Жером 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 4 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Скарке Тим 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Унион Берлин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

4
9
Унион Берлин
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Дармштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
1
7%
8
30%
30%
61-75
6
43%
5
19%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
4
22%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
3
17%
2
10%
76-90

Пропущено

31
48
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
4
13%
3
6%
1-15
5
16%
7
15%
16-30
3
10%
7
15%
31-45
7
23%
9
19%
46-60
4
13%
13
27%
61-75
8
26%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Дармштадт

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
5
1.5
3
7
2
6
2.5
2
8
1
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
6
12
3
14
2.5
3
15
2
15
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 18 4 3 11 17 - 32 15
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Дармштадт
 0:0 Заявка 19 2 6 11 22 - 46 12
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
14.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 14 11
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 25 6
14.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
15.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
16.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
17.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
18.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ридель Клеменс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 13'
    Ридель Клеменс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Фогт Кевин из команды Унион Берлин в офсайде
  • 12'
    Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
  • 11'
    Холлербах Бенедикт из команды Унион Берлин в офсайде
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Унион Берлин 92.4% (109)
    X 6.8% (8)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Дармштадт
    1.78
    Реклама, fon.bet
    5.60
    Реклама, betboom.ru
    5.40
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Дармштадт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Унион Берлин
    92.4% (110)
    Ничья
    6.7% (8)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    45.4% (54)
    1:0 Унион Берлин
    17.6% (21)
    2:0 Унион Берлин
    14.3% (17)
    3:1 Унион Берлин
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Унион Берлин
    Дармштадт
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный