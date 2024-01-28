Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

89' Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' СК Дармштадт пытается что-то создать.

88' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Бехренс Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Бехренс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хорошую попытку сделал Бехренс Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Шефер Андраш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

83' Гьясула Клаус грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

82' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Рефери не любит споров - именно за это Фогт Кевин сейчас получил желтую

81' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Хольтманн Геррит не смог попасть в створ ударом издали

80' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шанс! Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

79' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

78' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Триммель Кристофер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

77' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

75' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.

74' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

73' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Пфайффер Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' СК Дармштадт пытается что-то создать.

72' Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Нюрнбергер Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Нюрнбергер Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Холлербах Бенедикт . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Госенс Робин бьет ударом через себя, но Марсель Шуэн блокирует удар!

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Холланд Фабиан пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

62' Г О О О О Л - Холлербах Бенедикт забивает с правой ноги!

60' О, нет. Из многообещающей позиции Скарке Тим из команды СК Дармштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

59' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

53' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

48' Оооо... вот это был удар! Холлербах Бенедикт должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Холлербах Бенедикт . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля