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Тур: 19. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
62' Гол
Холлербах Бенедикт
75' Желтая карточка
Циммерман Кристоф
77' Желтая карточка
Триммель Кристофер
81' Желтая карточка
Фогт Кевин
83' Желтая карточка
Гьясула Клаус
83' Желтая карточка
Шефер Андраш
90'+6

Ход матча

14'
 
Циммерман Кристоф
Ридель Клеменс
62'
Холлербах Бенедикт
(Шефер Андраш)
1:0
72'
 
Хольтманн Геррит
Скарке Тим
72'
 
Вильхельмссон Оскар
Франич Бартол
75'
 
Циммерман Кристоф
77'
Триммель Кристофер
 
81'
Фогт Кевин
 
83'
 
Гьясула Клаус
83'
Шефер Андраш
 
83'
Хаберер Яник
Холлербах Бенедикт
 
83'
Ааронсон Бренден
Шефер Андраш
 
87'
 
Маглица Матей
Холланд Фабиан
87'
Хедира Рани
Госенс Робин
 
87'
 
Кемпе Тобиас
Нюрнбергер Фабиан
90'
Кауфманн Миккель
Бехренс Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 445 Количество передач 447
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Унион Берлин 92.4% (110)
X 6.7% (8)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
33
Крал
Алекс
13
Шефер
Андраш
16
Холлербах
Бенедикт
17
Бехренс
Кевин
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
23
Гьясула
Клаус
14
Кларер
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
28
Франич
Бартол
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
Унион Берлин
3-3-2-2
Дармштадт
3-3-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Дармштадт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:4
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
5:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
57

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.22
Госенс Робин 4 0.22
Холлербах Бенедикт 3 0.17
Фолланд Кевин 2 (1) 0.11
Пантович Милош 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Кауфманн Миккель 1 0.06
Фофана Датро 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Шефер Андраш 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.32
Мелем Марвин 3 0.16
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.16
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Лейте Диогу 3 0
Nenad Bjelica 1 1
Хедира Рани 1 1
Фогт Кевин 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 4 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Скарке Тим 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Унион Берлин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

4
9
Унион Берлин
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Дармштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
9
32%
61-75
6
43%
5
18%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
21%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Пропущено

31
49
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
4
13%
3
6%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
3
10%
7
14%
31-45
7
23%
9
18%
46-60
4
13%
14
29%
61-75
8
26%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Дармштадт

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:3
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
12
7
5
13
1.5
6
13
3
15
2.5
3
16
2
16
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 19 10 6 3 38 - 25 36
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 0:1 Заявка 19 4 8 7 20 - 35 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 0:1 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 0:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 25 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Унион Берлин вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 51%, СК Дармштадт: 49%.
  • 96'
    Кауфманн Миккель пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
  • 96'
    Унион Берлин начинает контратаку
  • 95'
    Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 95'
    Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 95'
    Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Кнохе Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Ааронсон Бренден из команды Унион Берлин разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 49%, СК Дармштадт: 51%.
    • 50'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Бехренс Кевин выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 49'
      Триммель Кристофер из команды Унион Берлин своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Тусар Люка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 46'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Шефер Андраш из команды Унион Берлин поставил подножку. Пострадал Циммерман Кристоф
    • 45'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 45'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Крал Алекс наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 40'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Унион Берлин
    • 39'
      Шанс! Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 39'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 39'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Триммель Кристофер из команды Унион Берлин своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Крал Алекс из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Триммель Кристофер успешно блокирует удар.
    • 37'
      Франич Бартол нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 36'
      Крал Алекс из команды Унион Берлин наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 36'
      Тусар Люка выиграл воздушное противоборство у Франич Бартол.
    • 35'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 35'
      Бехренс Кевин из команды Унион Берлин не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 35'
      Госенс Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Госенс Робин из команды Унион Берлин своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 34'
      Шанс! Тусар Люка из команды Унион Берлин пробил головой, но мимо
    • 34'
      Триммель Кристофер из команды Унион Берлин подал угловой справа.
    • 34'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Госенс Робин из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 30'
      Рённов Фредерик из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 28'
      Фогт Кевин из команды Унион Берлин толкнул локтем оппонента. Это Пфайффер Лука заработал фол
    • 28'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Унион Берлин
    • 26'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 25'
      Шанс! Госенс Робин из команды Унион Берлин пробил головой, но мимо
    • 25'
      Триммель Кристофер из команды Унион Берлин своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Холлербах Бенедикт
    • 24'
      Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Холлербах Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Кнохе Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Госенс Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Шефер Андраш
    • 20'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 19'
      Бехренс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Кристоф Кларер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 39%, СК Дармштадт: 61%.
    • 14'
      Ридель Клеменс получил травму и заменен. Циммерман Кристоф выходит на поле.
    • 14'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ридель Клеменс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 13'
      Ридель Клеменс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Фогт Кевин из команды Унион Берлин в офсайде
    • 12'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
    • 11'
      Холлербах Бенедикт из команды Унион Берлин в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 33%, СК Дармштадт: 67%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Скарке Тим из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
    • 9'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лейте Диогу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Крал Алекс наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 7'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Рённов Фредерик из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Унион Берлин: 24%, СК Дармштадт: 76%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Триммель Кристофер из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Фогт Кевин успешно блокирует удар.
    • 5'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 4'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      О, нет. Из многообещающей позиции Бехренс Кевин из команды Унион Берлин наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 3'
      Холлербах Бенедикт из команды Унион Берлин своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Унион Берлин пытается что-то создать.
    • 2'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Триммель Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Фогт Кевин наказан за толчок Пфайффер Лука
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Унион Берлин 92.4% (110)
    X 6.7% (8)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Унион Берлин
    92.4% (110)
    Ничья
    6.7% (8)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    45.4% (54)
    1:0 Унион Берлин
    17.6% (21)
    2:0 Унион Берлин
    14.3% (17)
    3:1 Унион Берлин
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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