Тур: 19. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Осмерс Харм
1:0
Конец матча
0'
1:0
62' ГолХоллербах Бенедикт
75' Желтая карточкаЦиммерман Кристоф
77' Желтая карточкаТриммель Кристофер
81' Желтая карточкаФогт Кевин
83' Желтая карточкаГьясула Клаус
83' Желтая карточкаШефер Андраш
90'+6
Ход матча
62'
81'
83'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
445 Количество передач 447
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
29
Тусар
Люка
33
Крал
Алекс
13
Шефер
Андраш
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
-
Главный тренер: Danijel Jumic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Дармштадт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
57
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.22
|Госенс Робин
|4
|0.22
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.17
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.11
|Пантович Милош
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|Фофана Датро
|1
|0.06
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.06
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.32
|Мелем Марвин
|3
|0.16
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.16
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|Кларер Кристоф
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|1
|0.05
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.05
|Маглица Матей
|1
|0.05
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Лейте Диогу
|3
|0
|Nenad Bjelica
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Фогт Кевин
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|4
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Скарке Тим
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Унион Берлин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
4
9
Унион Берлин
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Дармштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
9
32%
61-75
6
43%
5
18%
76-90
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
2
12%
4
19%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
21%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
3
16%
2
10%
76-90
Пропущено
31
49
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
4
13%
3
6%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
3
10%
7
14%
31-45
7
23%
9
18%
46-60
4
13%
14
29%
61-75
8
26%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Дармштадт
Точный счет
0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:3
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
37
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
63
27
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
127
513
613
315
316
216
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|50 - 14
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|38 - 25
|36
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|35 - 38
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|14.
|0:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|18 - 23
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 25
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Дармштадт
Исход игры
Унион Берлин
92.4% (110)
Ничья
6.7% (8)
Дармштадт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
45.4% (54)
1:0 Унион Берлин
17.6% (21)
2:0 Унион Берлин
14.3% (17)
3:1 Унион Берлин
5.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:2 Унион Берлин
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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