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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Эйпен
1:0
Второй тайм: 90+'
Антверпен
0'
1:0
30' Гол
Байе Брандон
45' Желтая карточка
Финнбогасон Альфред
45' Желтая карточка
Янссен Винсент
54' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
68' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
1:0
69' Не забитый пенальти
Янссен Винсент
81' Желтая карточка
Эмон Рено
90' Желтая карточка
Кейта Амаду
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Мёхвальд
Кевин
6
Байе
Брандон
14
Деом
Жером
7
Нуху
Айзек
27
Финнбогасон
Альфред
1
Бутез
Жан
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
11
Муйя
Арбнор
19
Эджуке
Чидера
46
Смитс
Милан
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
18
Янссен
Винсент
9
Иленикена
Джордж
Эйпен
3-4-1-2
Антверпен
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Антверпен

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

33 матча

21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.2%
42.4%
42.4%
5 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:4
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ВД
0:0
ВД
3:4
БВЛ
4:1
ВД
4:1
БВЛ
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
2ЙК
3:0
2ЙК
1:3
2ЙК
1:1
2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
3:0
2ЙК
3:0
2ЙК
1:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.25
0.82

Среднее время на гол

72
109

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.17
Чарльз-Кук Риган 3 0.13
Gary Magnee 2 (1) 0.09
Пантович Милош 2 0.09
Палссон Виктор 2 0.09
Эмон Рено 2 0.09
Yentil van Genechten 2 0.09
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (1) 0.41
Иленикена Джордж 6 0.27
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.23
Муйя Арбнор 5 0.23
Эккеленкамп Юрген 5 0.23
Эджуке Чидера 2 0.09
Алдервейрельд Тоби 1 0.05
Вермирен Артур 1 0.05
Керк Джирано 1 0.05
Вейндал Оуэн 1 0.05
Батай Йелле 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Ламбер Борис 3 0
Gary Magnee 3 0
Кейта Амаду 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Пантович Милош 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Байе Брандон 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 5 0
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Батай Йелле 1 0
Кейта Мандела 1 0

Результаты матчей

Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Антверпен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
7
Эйпен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

8
25
Эйпен
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Антверпен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Забито

12
25
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
17%
6
24%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
0
0%
9
36%
31-45
4
33%
1
4%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
3
25%
5
20%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Забито

26
38
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
8%
7
18%
1-15
5
19%
3
8%
16-30
2
8%
11
29%
31-45
7
27%
3
8%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
5
19%
9
24%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
10%
4
17%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
6
15%
5
21%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
9
23%
5
21%
61-75
11
28%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2
Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3

Результаты матчей

Эйпен
Антверпен

Точный счет

1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:3
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
11
1.5
4
6
1
11
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
5
4
18
1.5
10
11
2
20
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 0:1 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Эйпен
 1:0 23 7 3 13 24 - 43 24
12.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 0:1 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Эйпен
 1:0 11 3 2 6 14 - 23 11
15.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 1:0 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 0:1 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Финнбогасон Альфред получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Байе Брандон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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