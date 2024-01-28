Тур: 22. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
1:0
30' ГолБайе Брандон
45' Желтая карточкаФиннбогасон Альфред
45' Желтая карточкаЯнссен Винсент
54' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
68' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
1:0
69' Не забитый пенальтиЯнссен Винсент
81' Желтая карточкаЭмон Рено
90' Желтая карточкаКейта Амаду
90'+11
Ход матча
30'
1:0
45'
68'
69'
1:0
81'
90'
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
11
Муйя
Арбнор
46
Смитс
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорЗащитник
- Защитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
Антверпен
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
33 матча
21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.2%
42.4%
42.4%
5 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.25
0.82
Среднее время на гол
72
109
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.71
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.13
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.09
|Палссон Виктор
|2
|0.09
|Эмон Рено
|2
|0.09
|Yentil van Genechten
|2
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|9 (1)
|0.41
|Иленикена Джордж
|6
|0.27
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.23
|Муйя Арбнор
|5
|0.23
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.23
|Эджуке Чидера
|2
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.05
|Вермирен Артур
|1
|0.05
|Керк Джирано
|1
|0.05
|Вейндал Оуэн
|1
|0.05
|Батай Йелле
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|5
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Антверпен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
7
Эйпен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Антверпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
8
25
Эйпен
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Антверпен
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
6
27%
5
33%
76-90
Забито
12
25
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
6
24%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
0
0%
9
36%
31-45
4
33%
1
4%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
3
25%
5
20%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90
Забито
27
38
10 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
7%
7
18%
1-15
6
22%
3
8%
16-30
2
7%
11
29%
31-45
7
26%
3
8%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
5
19%
9
24%
76-90
Пропущено
40
25
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
10%
4
16%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
9
23%
5
20%
61-75
11
28%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2
Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3
Результаты матчей
Эйпен
Антверпен
Точный счет
1:3
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:3
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
6:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
14 раз 61%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
6
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
38
65
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
111
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
166
419
1012
221
715
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|17
|3
|2
|48 - 22
|54
|2.
|1:2
|22
|12
|7
|3
|41 - 24
|43
|3.
|22
|11
|7
|4
|45 - 18
|40
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|22
|9
|9
|4
|43 - 22
|36
|6.
|22
|9
|8
|5
|41 - 22
|35
|7.
|22
|10
|3
|9
|27 - 24
|33
|8.
|22
|6
|10
|6
|25 - 32
|28
|9.
|0:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 26
|26
|10.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|11.
|23
|7
|3
|13
|24 - 43
|24
|12.
|22
|5
|7
|10
|32 - 40
|22
|13.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|22 - 42
|22
|14.
|22
|5
|6
|11
|23 - 38
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|22
|3
|5
|14
|13 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|1:2
|11
|8
|2
|1
|23 - 11
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 7
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 12
|26
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 10
|18
|3.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6