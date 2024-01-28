  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 18'
Бохум
0'
3' Желтая карточка
Риман Мануэль
1:0
6' Пенальти
Фюллькруг Никлас

Ход матча

3'
 
Риман Мануэль
6'
Фюллькруг Никлас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 121
Боруссия Д 98.3% (119)
X 1.7% (2)
Бохум 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Бохум
1.40
Реклама, betcity.ru
9.50
Реклама, fon.bet
7.45
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Майер
Александер
II
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
21
Мален
Дониэлл
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
18
Мукоко
Юссуфа
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
32
Виттек
Максимилиан
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
19
Беро
Матуш
29
Брошински
Мориц
22
Антви-Аджей
Кристофер
Боруссия Д
4-4-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.89

Среднее время на гол

48
47

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.71

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.81

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
49

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 7 0.37
Брандт Юлиан 6 0.32
Фюллькруг Никлас 6 (1) 0.32
Ройс Марко 4 0.21
Рюэрсон Юлиан 3 0.16
Мукоко Юссуфа 3 0.16
Забитцер Марсель 2 0.11
Хуммельс Матс 2 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0
Матсен Ян 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.26
Штёгер Кевин 4 (3) 0.21
Пасьенса Гонсало 3 0.16
Патрик Остерхаге 2 0.11
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Шлоттербек Кевен 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Матсен Ян 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Риман Мануэль 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Брошински Мориц 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
5
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Бохум
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

20
14
Боруссия Д
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Бохум
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
18%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
31%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
15%
8
35%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
33%
3
20%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

38
22
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
6
16%
2
9%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
8
21%
4
18%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
10
26%
4
18%
76-90

Пропущено

24
32
15 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
6
25%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
5
21%
11
34%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Бохум
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1
Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Бохум

Точный счет

1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
7
5
4
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
5
13
7
11
2.5
2
16
4
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 19 10 6 3 38 - 25 36
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 0:1 Заявка 19 4 8 7 20 - 35 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 0:1 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 0:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 25 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    С мячом Зюле, сыграл он на Матсена, тот на  Шлоттербека, который вернул мяч Майеру. В обороне держит мяч дортмундская "Боруссия". 
  • 11'
    Угловой удар заработал "Бохум".  Штёгер с мячом. Последовал розыгрыш, передача на Беро, тот на правый край перевод выполнил, дальше заброс на Брошински не прошёл. 
  • 10'
    На левом фланге обороны с мячом "Бохум", передача на Машовича, который сыграл на Виттека, тот сильный заброс вперёд выполнил,  Антви-Аджей развил скорость, но не сумел он прострел выполнить. 
  • 8'
    Через правый край развивают атаку дортмундские клубы, передача на Мукоко, тот сыграл на  Шлоттербека, который подачу не сумел исполнить. 
  • Угловой
    7'
    Подача на ближнюю штангу, перетелел мяч на дальнюю, а замкнуть Машович не сумел замкнуть эту подачу. Могли тут же сравнять гости! 
  • 6'
    Штрафной удар заработали гости. До ворот 20 метров. Взял разбег  Ордец, но пробил Штёгер, мяч ударился об стенку и ушёл на угловой. 
  • Пенальти
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!!  Фюллькруг!!!! Реализовал пенальти  Фюллькруг! Развёл мяч и вратаря по углам форвард дортмундской "Боруссии"! 
  • Желтая карточка
    4'
    Пенальти!!!! Риман получает жёлтую карточку. 
  • 3'
     Санчо разгоняет атаку дортмундского клуба, передача на Мукоко, который нашёл момент для удара, неточно. 
  • 2'
    Сразу же в атаке дортмундская "Боруссия", заброс на  Мукоко, который неудачно мячом распорядился. 
  • 1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Боруссия Д.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.38. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.38 ПОСТАВИТЬ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия Д 1:0 Бохум онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Бохум

Исход игры
Боруссия Д
98.4% (122)
Ничья
1.6% (2)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
44.64% (50)
Нет
55.36% (62)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.7% (43)
2:1 Боруссия Д
19.4% (24)
3:1 Боруссия Д
17.7% (22)
3:0 Боруссия Д
8.9% (11)
1:0 Боруссия Д
4.8% (6)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Боруссия Д
Бохум
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный