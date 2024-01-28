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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче 19-го тура между дортмундской "Боруссией" и "Бохумом". Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин.



«Боруссия» — фаворит предстоящего матча по версии букмекеров.

В 16 очных матчах «шмели» одержали шесть побед, «несгибаемые» — четыре.

Последний матч с участием соперников закончился со счётом 1:1.



Главный арбитр встречи : Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия). В каждой встрече он раздаёт по 5 жёлтых карточек и ставит пенальти в четырёх матчах из десяти. Ждём начало встречи!





