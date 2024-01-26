Тур: 19. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Боруссия Д
Бохум
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.89
Среднее время на гол
48
47
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.71
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.81
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
49
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|7
|0.39
|Брандт Юлиан
|6
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|6 (1)
|0.33
|Ройс Марко
|4
|0.22
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.17
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.17
|Забитцер Марсель
|2
|0.11
|Хуммельс Матс
|2
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.06
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.28
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.22
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.17
|Патрик Остерхаге
|2
|0.11
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Дашнер Лукас
|1
|0.06
|Беро Матуш
|1
|0.06
|Бернардо Фернандес
|1
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.06
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Матсен Ян
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Бернардо Фернандес
|5
|0
|Лосилья Антони
|4
|0
|Беро Матуш
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
5
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Бохум
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
20
14
Боруссия Д
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Бохум
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
18%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
31%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
15%
8
35%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
38
22
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
6
16%
2
9%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
8
21%
4
18%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
10
26%
4
18%
76-90
Пропущено
24
32
15 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
6
25%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
5
21%
11
34%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Бохум
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1
Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Бохум
Точный счет
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
4
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
135
99
513
711
216
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум
Исход игры
Боруссия Д
100% (44)
Ничья
0% (0)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
34.15% (14)
Нет
65.85% (27)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
43.2% (19)
2:1 Боруссия Д
15.9% (7)
3:1 Боруссия Д
13.6% (6)
1:0 Боруссия Д
9.1% (4)
3:0 Боруссия Д
9.1% (4)
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