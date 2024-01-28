Тур: 21.
2:4
Второй тайм: 82'
0'
0:1
3' ГолБенгтссон Лео
26' Желтая карточкаБенгтссон Лео
28' Желтая карточкаMarios Peratikos
0:2
29' ПенальтиГомис Янник
45' Желтая карточкаМоннор Джейден
45' Желтая карточкаЭлиа Мариос
0:3
54' ГолМоннор Джейден
0:4
68' ГолСемеду Эди
1:4
71' ГолМескида Николас
74' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
2:4
79' ГолДе Ириондо Мануэль
Ход матча
3'
0:1
26'
28'
29'
0:2
45'
45'
54'
0:3
68'
0:4
71'
1:4
79'
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
24 Diego Becker
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Этникос Ахна
Арис Лимасол
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.38
|Enzo Cabrera2
|6 (1)
|0.29
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0.14
|Пехливанис Мариос
|3
|0.14
|Липски Патрик
|2
|0.1
|Спировски Стефан
|1
|0.05
|Мескида Николас
|1
|0.05
|Дражич Деян
|1
|0.05
|Гомеш Жозе
|1
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.05
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.29
|Моннор Джейден
|5
|0.24
|Кокорин Александр
|4
|0.19
|Бенгтссон Лео
|4
|0.19
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.14
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.14
|Шполярич Матья
|2
|0.1
|Маямбела Михлали
|2
|0.1
|Кажу
|2
|0.1
|Урошевич Слободан
|1
|0.05
|Zakaria Sawo
|1
|0.05
|Семеду Эди
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Николич Велько
|1
|0.05
|Шави Уоррен
|1
|0.05
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Marios Peratikos
|8
|1
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Спировски Стефан
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Дражич Деян
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Браун Морган
|6
|0
|Кокорин Александр
|5
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Арис Лимасол
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
6
Этникос Ахна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Арис Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
8
16
Этникос Ахна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
7
35%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
33%
5
45%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
28
4
14 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
4%
1
25%
1-15
9
32%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
2
7%
1
25%
46-60
6
21%
2
50%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Забито
26
36
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
6
23%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
5
19%
10
28%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
2
8%
9
25%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Пропущено
43
15
20 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 10
4
9%
1
7%
1-15
10
23%
0
0%
16-30
6
14%
3
20%
31-45
4
9%
2
13%
46-60
8
19%
4
27%
61-75
11
26%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
19
46
19
37
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
614
1010
218
317
119
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|45 - 12
|48
|2.
|4:1
|21
|14
|2
|5
|37 - 19
|44
|3.
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|4.
|21
|13
|2
|6
|38 - 14
|41
|5.
|21
|12
|4
|5
|31 - 17
|40
|6.
|21
|11
|6
|4
|40 - 24
|39
|7.
|21
|9
|6
|6
|33 - 21
|33
|8.
|21
|9
|4
|8
|29 - 32
|31
|9.
|20
|6
|2
|12
|22 - 35
|20
|10.
|1:4
|21
|4
|6
|11
|27 - 47
|18
|11.
|21
|3
|5
|13
|24 - 41
|14
|12.
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|13.
|20
|3
|4
|13
|17 - 38
|13
|14.
|21
|3
|2
|16
|13 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|4:1
|10
|8
|1
|1
|15 - 5
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|10
|7
|2
|1
|24 - 13
|23
|5.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|6.
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|7.
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|5.
|4:1
|11
|6
|1
|4
|22 - 14
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|7.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|9.
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|1:4
|10
|0
|4
|6
|12 - 28
|4
|14.
|11
|1
|1
|9
|6 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8