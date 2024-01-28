  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 21.
Этникос Ахна
2:6
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
3' Гол
Бенгтссон Лео
26' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
28' Желтая карточка
Marios Peratikos
0:2
29' Пенальти
Гомис Янник
45' Желтая карточка
Моннор Джейден
45' Желтая карточка
Элиа Мариос
0:3
54' Гол
Моннор Джейден
0:4
68' Гол
Семеду Эди
1:4
71' Гол
Мескида Николас
74' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
2:4
79' Гол
Де Ириондо Мануэль
2:5
85' Пенальти
Шполярич Матья
2:6
89' Гол
Zakaria Sawo
90'+4
Этникос Ахна
Арис Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
Арис Лимасол

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:3
К
1:4
ВД
0:0
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
КК
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.38
Enzo Cabrera2 6 (1) 0.29
Де Ириондо Мануэль 4 0.19
Пехливанис Мариос 3 0.14
Липски Патрик 2 0.1
Спировски Стефан 1 0.05
Мескида Николас 1 0.05
Дражич Деян 1 0.05
Гомеш Жозе 1 0.05
Эммануэль Ломотей 1 0.05
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 6 (2) 0.29
Моннор Джейден 5 0.24
Кокорин Александр 4 0.19
Бенгтссон Лео 4 0.19
Стемпиньски Мариуш 3 0.14
Шполярич Матья 3 (1) 0.14
Шуманский Артем 3 (1) 0.14
Маямбела Михлали 2 0.1
Кажу 2 0.1
Zakaria Sawo 2 0.1
Урошевич Слободан 1 0.05
Семеду Эди 1 0.05
Струски Кароль 1 0.05
Николич Велько 1 0.05
Шави Уоррен 1 0.05

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 10 0
Marios Peratikos 8 1
Enzo Cabrera2 7 0
Petros Ioannou 6 0
Спировски Стефан 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Дражич Деян 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 7 0
Кажу 5 1
Браун Морган 6 0
Кокорин Александр 5 0
Урошевич Слободан 5 0
Моннор Джейден 5 0
Яго Стив 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 0
Брорссон Франц 2 1
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Ванаилсон Лусиано 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Арис Лимасол
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
6
Этникос Ахна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Арис Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

8
16
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Арис Лимасол
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
7
27%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
7
33%
6
46%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

28
4
14 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
4%
1
25%
1-15
9
32%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
2
7%
1
25%
46-60
6
21%
2
50%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Забито

28
42
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
6
21%
5
12%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
5
18%
10
24%
31-45
5
18%
3
7%
46-60
3
11%
10
24%
61-75
5
18%
8
19%
76-90

Пропущено

49
17
22 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
5
10%
1
6%
1-15
11
22%
0
0%
16-30
6
12%
3
18%
31-45
5
10%
2
12%
46-60
9
18%
5
29%
29%
61-75
13
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
6
4
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
1
9
1.5
5
6
1
9
2.5
4
7
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
7
14
1.5
11
10
2
19
2.5
4
17
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
Арис Лимасол
 21 14 2 5 39 - 20 44
3.
АЕК Ларнака
 21 12 6 3 35 - 19 42
4.
Пафос
 21 13 2 6 38 - 14 41
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 21 11 6 4 40 - 24 39
7.
Аполлон
 21 9 6 6 33 - 21 33
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 21 4 6 11 28 - 49 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
14.
Докса Катокопия
 21 3 2 16 13 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 10 8 1 1 15 - 5 25
3.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
4.
АЕК Ларнака
 10 7 2 1 24 - 13 23
5.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Этникос Ахна 2:6 Арис Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный