Тур: 21.
2:6
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБенгтссон Лео
26' Желтая карточкаБенгтссон Лео
28' Желтая карточкаMarios Peratikos
0:2
29' ПенальтиГомис Янник
45' Желтая карточкаМоннор Джейден
45' Желтая карточкаЭлиа Мариос
0:3
54' ГолМоннор Джейден
0:4
68' ГолСемеду Эди
1:4
71' ГолМескида Николас
74' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
2:4
79' ГолДе Ириондо Мануэль
2:5
85' ПенальтиШполярич Матья
2:6
89' ГолZakaria Sawo
90'+4
Ход матча
3'
0:1
26'
28'
29'
0:2
45'
45'
54'
0:3
68'
0:4
71'
1:4
79'
85'
2:5
89'
2:6
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
24 Diego Becker
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Этникос Ахна
Арис Лимасол
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.38
|Enzo Cabrera2
|6 (1)
|0.29
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.19
|Пехливанис Мариос
|3
|0.14
|Липски Патрик
|2
|0.1
|Спировски Стефан
|1
|0.05
|Мескида Николас
|1
|0.05
|Дражич Деян
|1
|0.05
|Гомеш Жозе
|1
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.05
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.29
|Моннор Джейден
|5
|0.24
|Кокорин Александр
|4
|0.19
|Бенгтссон Лео
|4
|0.19
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.14
|Шполярич Матья
|3 (1)
|0.14
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.14
|Маямбела Михлали
|2
|0.1
|Кажу
|2
|0.1
|Zakaria Sawo
|2
|0.1
|Урошевич Слободан
|1
|0.05
|Семеду Эди
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Николич Велько
|1
|0.05
|Шави Уоррен
|1
|0.05
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Marios Peratikos
|8
|1
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Спировски Стефан
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Дражич Деян
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Браун Морган
|6
|0
|Кокорин Александр
|5
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Арис Лимасол
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
6
Этникос Ахна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Арис Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
8
16
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Арис Лимасол
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
7
27%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
7
33%
6
46%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
28
4
14 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
4%
1
25%
1-15
9
32%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
2
7%
1
25%
46-60
6
21%
2
50%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Забито
28
42
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
6
21%
5
12%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
5
18%
10
24%
31-45
5
18%
3
7%
46-60
3
11%
10
24%
61-75
5
18%
8
19%
76-90
Пропущено
49
17
22 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
5
10%
1
6%
1-15
11
22%
0
0%
16-30
6
12%
3
18%
31-45
5
10%
2
12%
46-60
9
18%
5
29%
29%
61-75
13
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
65
64
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
19
56
19
47
19
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
714
1110
219
417
120
318
120
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8