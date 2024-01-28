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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Андерлехт
1:2
Второй тайм: 54'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
8' Гол
Нильссон Хокан
0:2
29' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
1:2
35' Гол
Вертонген Ян
45' Желтая карточка
Ванхутт Шарль

Ход матча

8'
0:1
Нильссон Хокан
29'
0:2
Эль-Амин Амура Мохамед
35'
Вертонген Ян
(Дрейер Андерс)
1:2
45'
 
Ванхутт Шарль
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
8.82
4.56
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2.18
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Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
61
Арнстад
Кристиан
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
10
Версхарен
Яри
29
Струйкенс
Марио
12
Дольберг
Каспер
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
27
Садики
Ноа
Андерлехт
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
1 победа 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

К
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2.4

Среднее время на гол

54
37

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.09
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
49

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 13 (2) 0.59
Дольберг Каспер 10 (2) 0.45
Леони Тео 3 0.14
Струйкенс Марио 3 0.14
Васкес Луис 3 0.14
Амузу Френсис 3 0.14
Вертонген Ян 2 0.09
Н'Диайе Мусса 1 0.05
Дилейни Томас 1 0.05
Патрис Луи 1 0.05
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Азар Торган 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 14 0.64
Нильссон Хокан 9 (3) 0.41
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.27
Пуэртас Кэмерон 4 (1) 0.18
Лапуссен Лоик 3 0.14
Родригес Кевин II 3 0.14
Сайкс Росс 3 0.14
Терхо Каспер 2 0.09
Кастро-Монтес Алессио 1 0.05
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.05
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Патрис Луи 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 6 0
Нильссон Хокан 6 0
Ванхутт Шарль 6 0
Амани Жан 5 0
Макаллистер Кевин 4 0
Лапуссен Лоик 4 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Морис Антони 0 1
Александр Блессин 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
2
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
26
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
4
18%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
6
23%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

39
46
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
1 Не забивали 2
6
15%
4
9%
1-15
5
13%
10
22%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
5
11%
61-75
9
23%
8
17%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 15
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
7
33%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4

Результаты матчей

Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
9
2
2
8
2.5
4
7
1
9
3.5
2
9
1
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
6
4
3
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
19
2
13
8
1.5
15
6
5
16
2.5
8
13
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 22 17 3 2 48 - 22 54
2.
Андерлехт
 1:2 22 12 7 3 41 - 24 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
9.
Мехелен
 0:0 22 7 5 10 22 - 26 26
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Эйпен
 23 7 3 13 24 - 43 24
12.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
13.
РВДМ 47
 0:0 23 5 7 11 22 - 42 22
14.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 1:2 11 8 2 1 23 - 11 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
10.
Мехелен
 0:0 11 4 3 4 10 - 7 15
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 0:0 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
15.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 11 8 2 1 22 - 12 26
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 1:2 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 0:0 11 2 3 6 10 - 23 9
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
8.82
4.56
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2.18
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