Тур: 22. Стадион: Лото-парк.
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолНильссон Хокан
0:2
29' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
1:2
35' ГолВертонген Ян
45' Желтая карточкаВанхутт Шарль
58' Желтая карточкаСтруйкенс Марио
66' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
70' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
2:2
90' ГолАзар Торган
90' Желтая карточкаАнгуло Нильсон
90'+6
Ход матча
8'
0:1
29'
35'
1:2
45'
58'
66'
69'
90'
2:2
90'
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Садики НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
1 победа 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2.4
Среднее время на гол
54
37
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1.09
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
49
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|0.59
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.45
|Леони Тео
|3
|0.14
|Струйкенс Марио
|3
|0.14
|Васкес Луис
|3
|0.14
|Амузу Френсис
|3
|0.14
|Вертонген Ян
|2
|0.09
|Азар Торган
|1
|0.05
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.05
|Дилейни Томас
|1
|0.05
|Патрис Луи
|1
|0.05
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14
|0.64
|Нильссон Хокан
|9 (3)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.27
|Пуэртас Кэмерон
|4 (1)
|0.18
|Лапуссен Лоик
|3
|0.14
|Родригес Кевин II
|3
|0.14
|Сайкс Росс
|3
|0.14
|Терхо Каспер
|2
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.05
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Струйкенс Марио
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Нильссон Хокан
|6
|0
|Ванхутт Шарль
|6
|0
|Макаллистер Кевин
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Морис Антони
|0
|1
|Александр Блессин
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
26
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
17%
4
18%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
6
23%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
41
48
19 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 17
1 Не забивали 2
6
15%
5
10%
1-15
5
12%
11
23%
16-30
8
20%
12
25%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
10
24%
8
17%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
3
12%
8
35%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
6
24%
1
4%
61-75
5
20%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Результаты матчей
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
2:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
29
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
202
148
166
517
814
121
319
121
121
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6