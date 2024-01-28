Тур: 22. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
33
Дефурни
Тео
89
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
12 Noe Rottiers
-
-
-
36 Dirk Asare
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
43 David Sousa
-
-
17 Ilay Camara
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
РВДМ 47
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
225
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.18
|Мрабти Керим
|3
|0.14
|Хайреманс Джеффри
|3 (2)
|0.14
|Бассетте Норман
|3
|0.14
|Лаубербах Лион
|2
|0.09
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Rafik Belghali
|1
|0.05
|Бейтс Дэвид
|1
|0.05
|Антонио Билл
|1
|0.05
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.35
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.13
|Мерсье Ксавье
|2
|0.09
|Ilay Camara
|2
|0.09
|Да Сильва Флоран
|2
|0.09
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Мбуп Пате
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilay Camara
|4
|1
|Гейе Махтар
|3
|1
|Abner II
|4
|0
|Двомо Пьер
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Ле Жонкур Флориан
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
7
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
РВДМ 47
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
9
9
Мехелен
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
РВДМ 47
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
5
42%
76-90
Пропущено
6
21
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
4
20%
2
11%
76-90
Забито
22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
9
41%
5
21%
76-90
Пропущено
26
40
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
15%
6
15%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
4
15%
4
10%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
4
15%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0
Результаты матчей
Мехелен
РВДМ 47
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Мехелен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
84
28
39
28
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
38
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
157
516
517
417
220
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|17
|3
|2
|48 - 22
|54
|2.
|1:2
|22
|12
|7
|3
|41 - 24
|43
|3.
|22
|11
|7
|4
|45 - 18
|40
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|22
|9
|9
|4
|43 - 22
|36
|6.
|22
|9
|8
|5
|41 - 22
|35
|7.
|22
|10
|3
|9
|27 - 24
|33
|8.
|22
|6
|10
|6
|25 - 32
|28
|9.
|0:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 26
|26
|10.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|11.
|23
|7
|3
|13
|24 - 43
|24
|12.
|22
|5
|7
|10
|32 - 40
|22
|13.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|22 - 42
|22
|14.
|22
|5
|6
|11
|23 - 38
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|22
|3
|5
|14
|13 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|1:2
|11
|8
|2
|1
|23 - 11
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 7
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 12
|26
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 10
|18
|3.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6