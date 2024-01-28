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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Мехелен
0:0
Первый тайм: 29'
РВДМ 47
0'
4' Красная карточка
Рен-Аделед Жефф

Ход матча

4'
 
Рен-Аделед Жефф
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
РВДМ 47
1.74
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5.20
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9.54
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
20
Лаубербах
Лион
33
Дефурни
Тео
29
Сарр
Мамаду-Наби
94
Сампайо
Филипе
3
Ле
Жонкур
Флориан
21
Самбу
Марсони
11
Адарамола
Тайо
77
Рен-Аделед
Жефф
6
Двомо
Пьер
7
Бирон
Микаэль
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
Мехелен
4-4-2
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
РВДМ 47

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:0
ТМК
0:0
К
2:0
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.18
Мрабти Керим 3 0.14
Хайреманс Джеффри 3 (2) 0.14
Бассетте Норман 3 0.14
Лаубербах Лион 2 0.09
Фулон Дам 1 0.05
Сторм Никола 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Rafik Belghali 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Антонио Билл 1 0.05
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.35
Бирон Микаэль 3 (1) 0.13
Мерсье Ксавье 2 0.09
Ilay Camara 2 0.09
Да Сильва Флоран 2 0.09
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Мбуп Пате 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilay Camara 4 1
Гейе Махтар 3 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Ле Жонкур Флориан 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
7
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
РВДМ 47
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
9
Мехелен
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
РВДМ 47
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
5
42%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Забито

22
24
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
9
41%
5
21%
76-90

Пропущено

26
40
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
15%
6
15%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
4
15%
6
15%
31-45
4
15%
4
10%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
4
15%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0

Результаты матчей

Мехелен
РВДМ 47

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Мехелен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
8
1.5
3
9
2
8
2.5
1
11
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
7
5
16
1.5
5
17
4
17
2.5
2
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 22 17 3 2 48 - 22 54
2.
Андерлехт
 1:2 22 12 7 3 41 - 24 43
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
9.
Мехелен
 0:0 22 7 5 10 22 - 26 26
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Эйпен
 23 7 3 13 24 - 43 24
12.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
13.
РВДМ 47
 0:0 23 5 7 11 22 - 42 22
14.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 1:2 11 8 2 1 23 - 11 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
10.
Мехелен
 0:0 11 4 3 4 10 - 7 15
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 0:0 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
15.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2:1 11 8 2 1 22 - 12 26
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 1:2 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 0:0 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 0:0 11 2 3 6 10 - 23 9
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    УДАЛЕНИЕ! - Рен-Аделед Жефф увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 3'
    Рен-Аделед Жефф получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
РВДМ 47
1.74
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5.20
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9.54
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Где смотреть матч Мехелен 0:0 РВДМ 47 онлайн

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Мехелен
РВДМ 47
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