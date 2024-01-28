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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Мехелен
3:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
4' Красная карточка
Рен-Аделед Жефф
36' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:0
72' Гол
Флюке Патрик
1:1
86' Гол
Мбуп Пате
90' Желтая карточка
Сампайо Филипе
2:1
90' Гол
Схоофс Роб
3:1
90' Гол
Флюке Патрик
90'+9
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
20
Лаубербах
Лион
33
Дефурни
Тео
29
Сарр
Мамаду-Наби
94
Сампайо
Филипе
3
Ле
Жонкур
Флориан
21
Самбу
Марсони
11
Адарамола
Тайо
77
Рен-Аделед
Жефф
6
Двомо
Пьер
7
Бирон
Микаэль
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
Мехелен
4-4-2
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
РВДМ 47

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:0
ТМК
0:0
К
2:0
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.23
Флюке Патрик 3 0.14
Мрабти Керим 3 0.14
Хайреманс Джеффри 3 (2) 0.14
Бассетте Норман 3 0.14
Лаубербах Лион 2 0.09
Фулон Дам 1 0.05
Сторм Никола 1 0.05
Rafik Belghali 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Антонио Билл 1 0.05
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.35
Бирон Микаэль 3 (1) 0.13
Мерсье Ксавье 2 0.09
Ilay Camara 2 0.09
Мбуп Пате 2 0.09
Да Сильва Флоран 2 0.09
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 1
Ilay Camara 4 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сампайо Филипе 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Ле Жонкур Флориан 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
РВДМ 47
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
8
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
РВДМ 47
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
9
Мехелен
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
РВДМ 47
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
70% (16)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

14
13
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
6
46%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
29%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
10
42%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Забито

25
25
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
11
44%
6
24%
76-90

Пропущено

27
43
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
4
15%
6
14%
1-15
5
19%
7
16%
16-30
4
15%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
5
19%
8
19%
61-75
5
19%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0

Результаты матчей

Мехелен
РВДМ 47

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Мехелен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
16
7
6
16
1.5
5
18
5
17
2.5
2
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 22 16 4 2 48 - 23 52
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 22 11 7 4 45 - 18 40
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 22 10 3 9 27 - 24 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
11.
Эйпен
 23 7 3 13 24 - 43 24
12.
Вестерло
 22 5 7 10 32 - 40 22
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 23 5 6 12 23 - 45 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 22 3 5 14 13 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
15.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 11 2 2 7 11 - 26 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Схоофс Роб сделал результативную передачу.
  • 98'
    Г О О О О Л - Флюке Патрик бьет в цель!
  • 96'
    Флюке Патрик сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Схоофс Роб бьет в цель!
  • 95'
    Сампайо Филипе получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Гейе Махтар получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      УДАЛЕНИЕ! - Рен-Аделед Жефф увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 3'
      Рен-Аделед Жефф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мехелен 3:1 РВДМ 47 онлайн

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