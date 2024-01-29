Тур: 22. Стадион: Аречи. Главный судья: Ди Бельо Марко
0:0
Первый тайм: 43'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
-
74 Оливерас ЖанЗащитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Салернитана
Рома
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.23
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.18
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Чауна Лум
|1
|0.05
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.05
|Фасио Федерико
|1
|0.05
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|1
|0.05
|Кабрал Жоване
|1
|0.05
|Пирола Лоренцо
|1
|0.05
|Мартеджани Агустин
|1
|0.05
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|0.41
|Дибала Пауло
|5 (3)
|0.23
|Белотти Андреа
|3
|0.14
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.09
|Кристанте Бриан
|2
|0.09
|Манчини Джанлука
|2
|0.09
|Ауа Уссем
|2
|0.09
|Паредес Леандро
|1 (1)
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|Кристенсен Расмус
|1
|0.05
|Азмун Сердар
|1
|0.05
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Фасио Федерико
|3
|1
|Индзаги Филиппо
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|10
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Хуйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Рома
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
5
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
22
Салернитана
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Рома
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
23%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
5
33%
76-90
Забито
7
23
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
2
29%
3
13%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
1
14%
1
4%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
13
57%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
2
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
30%
1
10%
76-90
Забито
18
34
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
17%
3
9%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
3
17%
1
3%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
2
11%
15
44%
76-90
Пропущено
42
25
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
19%
5
20%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
6
14%
5
20%
31-45
7
17%
5
20%
46-60
2
5%
3
12%
61-75
14
33%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0
Результаты матчей
Салернитана
Рома
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
174
516
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 25
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|0:0 Заявка
|22
|2
|7
|13
|18 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Рома
Исход игры
Салернитана
3.5% (5)
Ничья
4.9% (7)
Рома
91.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:2 Рома
43% (61)
0:2 Рома
14.8% (21)
0:1 Рома
13.4% (19)
1:3 Рома
6.3% (9)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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