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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Салернитана
0:0
Первый тайм: 43'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 137
Салернитана 2.2% (3)
X 5.1% (7)
Рома 92.7% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
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Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
26
Башич
Тома
25
Маджоре
Джулио
33
Чауна
Лум
87
Кандрева
Антонио
9
Сими
Нванкво
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
43
Кристенсен
Расмус
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
Салернитана
3-4-2-1
Рома
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Рома

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:4

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.23
Диа Булайе 4 (1) 0.18
Кастанос Григорис 1 0.05
Чауна Лум 1 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.05
Фасио Федерико 1 0.05
Сими Нванкво 1 0.05
Маджоре Джулио 1 0.05
Кабрал Жоване 1 0.05
Пирола Лоренцо 1 0.05
Мартеджани Агустин 1 0.05
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.41
Дибала Пауло 5 (3) 0.23
Белотти Андреа 3 0.14
Пеллегрини Лоренцо 3 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Кристанте Бриан 2 0.09
Манчини Джанлука 2 0.09
Ауа Уссем 2 0.09
Паредес Леандро 1 (1) 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Фасио Федерико 3 1
Индзаги Филиппо 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 10 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хуйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Рома
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
5
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
22
Салернитана
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Рома
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
23%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
5
33%
76-90

Забито

7
23
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
2
29%
3
13%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
1
14%
1
4%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
13
57%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
2
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Забито

18
34
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
17%
3
9%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
3
17%
1
3%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
2
11%
15
44%
76-90

Пропущено

42
25
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
19%
5
20%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
6
14%
5
20%
31-45
7
17%
5
20%
46-60
2
5%
3
12%
61-75
14
33%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Рома

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 0:0 Заявка 22 9 6 7 34 - 25 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 22 2 7 13 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Рома
 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Удалось игрокам "Ромы" отвести игру от своих ворот, но пора бы всё же римскому клубу что-то и в атаке показать. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Сими перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, на этот раз форвард "Салернитаны" нарушил правила против Манчини. 
  • Угловой
    40'
    Кандрева с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пеллегрини грамотно сыграл по позиции и без особого труда выбил мяч за пределы штрафной площади.
  • 39'
    Кандрева с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сими головой пробил по воротам, мяч задел Бове и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот "Ромы". Кандрева и Лум разыграли корнер между собой, но затем футболисты "Салернитаны" вновь сыграли слишком сложно и ничего толкового придумать не смогли. 
  • 37'
    Кристанте с левой половины поля выполнил прострел на правый угол штрафной площади, защитники "Салернитаны" прочитали момент и не позволили мячу дойти до Лукаку. 
  • 36'
    Брадарич с левой половины поля выполнил перевод к линии штрафной площади на правую половину, Кандрева обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Патрисиу всё контролировал. 
  • 35'
    Заканчивается постепенно первый тайм в Салерно. Пока что "Салернитана" на домашнем поле смотрится очень неплохо против "Ромы". 
  • 34'
    Самбья получил мяч на правом углу штрафной площади "Ромы" и пробил по воротам, мяч попал в защитника "волков". 
  • 33'
    Чауна с правой половины поля теперь уже выполнил неудачную передачу в центр штрафной площади, много Лум сегодня ошибается или слишком сильно торопится. 
  • Опасный момент
    32'
    Льоренте ошибся с передачей в центре поля и в итоге "Рома" сразу же получила контратаку на свои ворота. Кандрева из центра поля выполнил заброс на ход Чауне по правой половине поля, Лум убежал в штрафную площадь, но затем пробил в ближний угол ворот и не очень сильно, Патрисиу грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • Опасный момент
    31'
    Брадарич прошёл вперёд по левой половине поля и под давлением соперника от линии штрафной площади неплохо  пробил в правый угол ворот, но Патрисиу в прыжке всё же вытянул мяч, а затем подбор был за Кристенсеном. 
  • 30'
    Кристанте при развитии атаки по левому флангу ошибся с передачей на ход Пеллегрини, но Лоренцо всё равно поблагодарил своего партнёра по команде за попытку. 
  • 29'
    Держится за поясницу Пеллегрини, но конечно же Лоренцо попытается продолжить матч. 
  • 28'
    Начали некоторые запасные "Ромы" уже активно разминаться, но пока что о заменах всё же говорить рано. 
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    • Фол, нарушение
      27'
      Пьероцци в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Лоренцо не смог сразу подняться, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре. 
    • 26'
      Лум с правого фланга выполнил плохую подачу во вратарскую, получился подарок для Патрисиу. 
    • 25'
      Кандрева с левой половины поля из-за пределов штрафной площади решился на удар в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 24'
      Эль-Шаарави разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Пеллегрини попытался сделать скидку на Лукаку, но задумка немного не удалась. 
    • 23'
      Пеллегрини с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Брадарич грамотно сыграл в обороне и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 22'
      Лум совершил рывок вперёд по правому флангу, но у своей штрафной площади в обороне грамотно сыграл Кристанте, который перехватил мяч. 
    • Судья
      21'
      Лум чуть ранее также получил по ногам от Кристанте, но и в том эпизоде Марко Ди Белло свистка не дал, мяч тогда оставался ещё у "Салернитаны". 
    • Судья
      20'
      Кандрева в борьбе с Кристанте в центре поля оказался на газоне, но Марко Ди Белло нарушение правил не зафиксировал. 
    • Опасный момент
      19'
      Из центра поля Кристанте выполнил хорошую передачу по центру на ход Лукаку к радиусу штрафной площади, Лукаку зацепился за мяч и пробил по воротам, Дьомбер успел сыграть в подкате и выручил свою команду от серьёзных проблем. 
    • 18'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Кандреве по правому флангу, но на этот раз мяч полетел чуть за спину Антонио, опытный капитан "Салернитаны" в итоге не смог за него зацепиться. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Кандревы. 
    • 16'
      Дибала разогнал атаку по левой половине поля и выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Салернитаны" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 15'
      Кандрева после рывка вперёд по правому флангу от боковой линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Патрисиу сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • 14'
      С левого фланга последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Салернитаны", мяч полетел высоко даже для Лукаку, в итоге Очоа немного размялся при игре на выходе. 
    • 13'
      Остановили врачи "Салернитаны" кровь Пьероцци, защитник "морских коньков" готов вернуться в игру. 
    • Видеоповтор
      12'
      Марко Ди Белло послушал судей из комнаты VAR, но в итоге никаких санкций для Пеллегрини не будет. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Пьероцци успели уже разбить нос, Пеллегрини в борьбе за мяч в центре поля неудачно отмахнулся и попал по лицу сопернику. 
    • 10'
      В целом, пока что игра у нас проходит в достаточно спокойном темпе, "Салернитана" конечно же не хочет играть в отрытый футбол, чтобы не получать опасные контратаки. 
    • 9'
      "Рома" наконец-то перехватила контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у "волков" продвинуться толком не получается. 
    • Офсайд
      8'
      Кандрева со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, но Лум раньше времени сделал рывок и в итоге забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Башич в центре поля неудачно налетел на Кристанте, Марко Ди Белло справедливо дал свисток в пользу "Ромы". 
    • Фол, нарушение
      6'
      Кандрева сместился на правый фланг и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Сими в борьбе за мяч нарушил правила против Манчини. 
    • 5'
      Кандрева разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лум зацепился за мяч, но затем под давлением соперника выполнить точный пас в центр штрафной у него не получилось. 
    • Офсайд
      4'
      С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Салернитаны" на Лукаку, Ромелу не смог зацепиться за мяч, но всё же чуть ранее и Пеллегрини при развитии атаки был в офсайде. 
    • Угловой
      3'
      Не очень удачно разыграли первый стандарт в этом матче футболисты "Салернитаны", где-то хозяева поля сыграли даже слишком сложно. 
    • 2'
      Сими сразу же сделал рывок по правому флангу к штрафной площади "Ромы" и заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас в Салерно будет ждать очень интересная битва за очки. Будем надеяться, что "Салернитана" и "Рома" также покажут качественный футбол, где будет немало забитых голов. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Рома

    Исход игры
    Салернитана
    3.5% (5)
    Ничья
    4.9% (7)
    Рома
    91.5% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    43% (61)
    0:2 Рома
    14.8% (21)
    0:1 Рома
    13.4% (19)
    1:3 Рома
    6.3% (9)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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