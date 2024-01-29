Брадарич с левой половины поля выполнил перевод к линии штрафной площади на правую половину, Кандрева обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Патрисиу всё контролировал.

Кристанте с левой половины поля выполнил прострел на правый угол штрафной площади, защитники "Салернитаны" прочитали момент и не позволили мячу дойти до Лукаку.

Угловой у ворот "Ромы". Кандрева и Лум разыграли корнер между собой, но затем футболисты "Салернитаны" вновь сыграли слишком сложно и ничего толкового придумать не смогли.

Кандрева с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сими головой пробил по воротам, мяч задел Бове и ушёл на угловой.

Кандрева с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пеллегрини грамотно сыграл по позиции и без особого труда выбил мяч за пределы штрафной площади.

Сими перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, на этот раз форвард "Салернитаны" нарушил правила против Манчини.

Удалось игрокам "Ромы" отвести игру от своих ворот, но пора бы всё же римскому клубу что-то и в атаке показать.

Начали некоторые запасные "Ромы" уже активно разминаться, но пока что о заменах всё же говорить рано.

Держится за поясницу Пеллегрини, но конечно же Лоренцо попытается продолжить матч.

Кристанте при развитии атаки по левому флангу ошибся с передачей на ход Пеллегрини, но Лоренцо всё равно поблагодарил своего партнёра по команде за попытку.

Брадарич прошёл вперёд по левой половине поля и под давлением соперника от линии штрафной площади неплохо пробил в правый угол ворот, но Патрисиу в прыжке всё же вытянул мяч, а затем подбор был за Кристенсеном.

Льоренте ошибся с передачей в центре поля и в итоге "Рома" сразу же получила контратаку на свои ворота. Кандрева из центра поля выполнил заброс на ход Чауне по правой половине поля, Лум убежал в штрафную площадь, но затем пробил в ближний угол ворот и не очень сильно, Патрисиу грамотно сложился и намертво поймал мяч.

Чауна с правой половины поля теперь уже выполнил неудачную передачу в центр штрафной площади, много Лум сегодня ошибается или слишком сильно торопится.

Самбья получил мяч на правом углу штрафной площади "Ромы" и пробил по воротам, мяч попал в защитника "волков".

Заканчивается постепенно первый тайм в Салерно. Пока что "Салернитана" на домашнем поле смотрится очень неплохо против "Ромы".

Из глубины поля последовал заброс на ход Кандреве по правому флангу, но на этот раз мяч полетел чуть за спину Антонио, опытный капитан "Салернитаны" в итоге не смог за него зацепиться.

Из центра поля Кристанте выполнил хорошую передачу по центру на ход Лукаку к радиусу штрафной площади, Лукаку зацепился за мяч и пробил по воротам, Дьомбер успел сыграть в подкате и выручил свою команду от серьёзных проблем.

Кандрева в борьбе с Кристанте в центре поля оказался на газоне, но Марко Ди Белло нарушение правил не зафиксировал.

Лум чуть ранее также получил по ногам от Кристанте, но и в том эпизоде Марко Ди Белло свистка не дал, мяч тогда оставался ещё у "Салернитаны".

Лум совершил рывок вперёд по правому флангу, но у своей штрафной площади в обороне грамотно сыграл Кристанте, который перехватил мяч.

Пеллегрини с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Брадарич грамотно сыграл в обороне и разрядил обстановку у своих ворот.

Эль-Шаарави разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Пеллегрини попытался сделать скидку на Лукаку, но задумка немного не удалась.

Кандрева с левой половины поля из-за пределов штрафной площади решился на удар в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Лум с правого фланга выполнил плохую подачу во вратарскую, получился подарок для Патрисиу.

Пьероцци в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Лоренцо не смог сразу подняться, вышли на поле врачи "Ромы", пауза в игре.

17' Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Кандревы.

16' Дибала разогнал атаку по левой половине поля и выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Салернитаны" прочитали момент и перехватили мяч.

15' Кандрева после рывка вперёд по правому флангу от боковой линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Патрисиу сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

14' С левого фланга последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Салернитаны", мяч полетел высоко даже для Лукаку, в итоге Очоа немного размялся при игре на выходе.

13' Остановили врачи "Салернитаны" кровь Пьероцци, защитник "морских коньков" готов вернуться в игру.

12' Марко Ди Белло послушал судей из комнаты VAR, но в итоге никаких санкций для Пеллегрини не будет.

11' Пьероцци успели уже разбить нос, Пеллегрини в борьбе за мяч в центре поля неудачно отмахнулся и попал по лицу сопернику.

10' В целом, пока что игра у нас проходит в достаточно спокойном темпе, "Салернитана" конечно же не хочет играть в отрытый футбол, чтобы не получать опасные контратаки.

9' "Рома" наконец-то перехватила контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у "волков" продвинуться толком не получается.

8' Кандрева со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, но Лум раньше времени сделал рывок и в итоге забрался в офсайд.

7' Башич в центре поля неудачно налетел на Кристанте, Марко Ди Белло справедливо дал свисток в пользу "Ромы".

6' Кандрева сместился на правый фланг и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Сими в борьбе за мяч нарушил правила против Манчини.

5' Кандрева разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лум зацепился за мяч, но затем под давлением соперника выполнить точный пас в центр штрафной у него не получилось.

4' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Салернитаны" на Лукаку, Ромелу не смог зацепиться за мяч, но всё же чуть ранее и Пеллегрини при развитии атаки был в офсайде.

3' Не очень удачно разыграли первый стандарт в этом матче футболисты "Салернитаны", где-то хозяева поля сыграли даже слишком сложно.

2' Сими сразу же сделал рывок по правому флангу к штрафной площади "Ромы" и заработал угловой для своей команды.