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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Салернитана
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Салернитана 0% (0)
X 0% (0)
Рома 100% (45)
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Салернитана
Рома

История личных встреч

Салернитана
Рома

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:4

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.24
Диа Булайе 4 (1) 0.19
Кастанос Григорис 1 0.05
Чауна Лум 1 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.05
Фасио Федерико 1 0.05
Сими Нванкво 1 0.05
Маджоре Джулио 1 0.05
Кабрал Жоване 1 0.05
Пирола Лоренцо 1 0.05
Мартеджани Агустин 1 0.05
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.43
Дибала Пауло 5 (3) 0.24
Белотти Андреа 3 0.14
Пеллегрини Лоренцо 3 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Кристанте Бриан 2 0.1
Манчини Джанлука 2 0.1
Ауа Уссем 2 0.1
Паредес Леандро 1 (1) 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Фасио Федерико 3 1
Индзаги Филиппо 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 10 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хуйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Рома
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
5
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
22
Салернитана
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Рома
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
23%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
36%
5
33%
76-90

Забито

7
23
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
2
29%
3
13%
1-15
2
29%
5
22%
16-30
1
14%
1
4%
31-45
2
29%
1
4%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
13
57%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
2
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Забито

18
34
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
17%
3
9%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
3
17%
1
3%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
2
11%
15
44%
76-90

Пропущено

42
25
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
19%
5
20%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
6
14%
5
20%
31-45
7
17%
5
20%
46-60
2
5%
3
12%
61-75
14
33%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0
Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Рома

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
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Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Салернитана 0% (0)
    X 0% (0)
    Рома 100% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Рома
    5.80
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    4.00
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    5.60
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    Прогнозы на матч Салернитана - Рома

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Рома
    100% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    51.1% (23)
    0:2 Рома
    24.4% (11)
    0:1 Рома
    15.6% (7)
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