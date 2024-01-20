Локомотив Москва

Погода в Абу-Даби отличная. +24 градуса у нас. Комфортные условия, поэтому игра должна сложиться как нужно.

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Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Сегодня мы с вами будем смотреть за тем, как московский "Локомотив" готовится к сезону!