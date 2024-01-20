Тур: 1.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
-
Главный тренер: Шевела Мартин
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3
Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Аль-Ахдуд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0
Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Абха - Аль-Ахдуд 3:2 Дамак - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 1:1