Тимур Аюпов грубым подкатом в центральной трети поля уронил на газон Ивана Батракова. Явное нарушение правил со стороны "Урала".

ГОЛ! 5:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! Марио Митай пробил примерно с лини штрафной площадки, и произошёл рикошет от Вадима Ракова, который срикошетил Дениса Щербицкого, и мяч зашёл в сетку. Но Раков находился во "вне игры", что сразу усмотрел лайнсмен. Счёт остаётся 4:2.

Опасный момент у "Урала"! Илья Ишков осуществил подачу углового с левого края, и Сильвие Бегич пробил головой в правый угол, а Даниил Худяков красиво перевёл мяч на угловой.

А вот когда с правого фланга исполнил свой новый корнер "Локомотив", никакой опасности около ворот "Урала" не возникло.

Рифат Жемалетдинов получает жёлтую карточку за фол на своей половине поля. На финише третьего тайма "Урал" получил право на перспективный штрафной удар.

Илья Ишков со штрафного удара нанёс прямой удар по воротам "Локомотива" и направил мяч выше створа.

Свисток на 5-минутный перерыв между третьим таймом и четвёртым. 4:2 в пользу "Локомотива" - такой сейчас счёт.

Рифат Жемалетдинов разразился ударом из-за пределов штрафной площади и воткнул мяч в перекладину, после отскока от которой не возникло у "железнодорожников" шанса на добивании.

Положение "вне игры" фиксируется у "Урала" на правом фланге. Илья Ишков забрался там чересчур далеко.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:2! Вадим Раков! Пиняев с левого фланга дугой закинул мяч в чужую штрафную площадь, где Раков влёт технично проткнул сферу мимо Щербицкого и дальше уже поразил пустой створ.

Илья Ишков с левого фланга попробовал подать с игры, но Илья Самошников отправил мяч на угловой. Тогда Ишков со стандарта забросил сферу в перчатки Худякова.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:2! Вадим Раков (дубль)! Жемалетдинов осуществил подачу справа от лицевой примерно на линию вратарской, и только мяч коснулся газона, как Раков вонзил его в сетку.

Это класс так стал сказываться у "Локомотива"? Причём Вадим Раков-то не является игровом стартового состава "железнодорожников".

Небольшое нарушение правил в исполнении "Локомотива" фиксируется около центрального круга. Михаил Щетинин отметился мелким фолом.

Гильерме Шеттине с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади пробил по воротам "Локомотива", и мяч оказался заблокирован.

С помощью левофлангового углового не удалось "Локомотиву" организовать обострение ситуации возле ворот соперника.

Владислав Сарвели с левого фланга оформлял доставку в штрафную площадь "Урала", где ничего опасного не удалось создать "железнодорожникам".

В третьем тайме команды поменялись-таки воротами. Слева по ТВ-картинке теперь рамка "Локомотива", тогда как справа располагается створ "Урала".

Давно уже стемнело в Абу-Даби, поэтому команды сейчас играют при искусственном освещении.

Месяц остался командам РПЛ для тренировок и товарищеских матчей на зимних сборах, а 1 марта возобновится чемпионат России.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! Алексей Каштанов! Безобразно защита "Локомотива" потеряла мяч в районе линии своей штрафной площадки, Гильерме отдал короткую передачу к левой штанге, и Каштанов поразил ближний угол.

Вина за этот пропущенный гол целиком и полностью лежит на футболистах "Локомотива". Нельзя так беспечно действовать сзади.

Сергей Пиняев на левом крыле атаки "Локомотива" неудачно поборолся с Мингияном Бевеевым и врезался в кустарниковую посадку за лицевой линией.

Гильерме Шеттине нарушил правила в чужой штрафной площади, прихватив сзади за футболку и уронив на газон Алексея Батракова.

Марио Митай с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, а Денис Щербицкий сыграл на выходе. Не совсем у вратаря "Урала" проявилось взаимопонимание с Сильвие Бегичем.

Состав "Локомотива" на третий тайм: Худяков, Баринов, Митай, Щетинин, Самошников, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Пиняев, Раков, Радиковский.

Состав "Урала" на третий тайм: Щербицкий, Бегич, Дмитриев, Бевеев, Аюпов, Кики, Эмерсон, Сунгатулин, Каштанов, Ишков, Гильерме Шеттине.

Сергей Пиняев выполнил прострел с правого фланга к дальней штанге, состоялся удар по воротам, и Денис Щербицкий перевёл мяч на угловой.

Второй тайм

— Свисток на 15-минутный перерыв между вторым и третьим таймами. Счёт 2:1 в пользу "Локомотива".

60' "Локомотив" приноровился зарабатывать ауты на правом фланге, постепенно приближаясь к чужой штрафной площадке.

59' Даниэль Мишкич с правой стороны по диагонали забрасывал мяч к дальней штанге. Там никто до сферы не сумел дотянуться, и она ушла за лицевую линию.

58' Сергей Пиняев оказался лежащим на газоне на чужой половине поля, но без фола отобрал у него мяч Итало. Во всяком случае, по мнению арбитра.

57' Сергей Пиняев с подступов к штрафной площади приложился в правую девятку, но не сумел попасть в намеченную цель, с отклонением получилось.

56' Произошла замена в составе московского "Локомотива". Сергей Пиняев вступил в игру вместо Максима Глушенкова.

55' Артём Концевой подал угловой "Урала" с левого фланга на ближний край вратарской, где поборолся с Итало, а затем Юрий Газинский сделал ногой скидку, и Эрик Бикфалви с полуразворота с нескольких метров запустил мяч выше створа.

54' Алексей Мамин со своей половины поля выбил мяч на чужую, где сфера прикатилась в ноги другого вратаря - Ильи Лантратова.

53' Тимур Сулейманов нарушил правила около правого угла штрафной площадки екатеринбуржцев, уронив на газон Егора Филипенко.

52' Очередная правофланговая подача от "Урала" в штрафную площадь "Локомотива". Мяч приземляется в перчатки Ильи Лантратова.

51' Эрик Бикфалви немножко зацепил Артёма Карпукаса перед штрафной площадкой "Локомотива", и этого оказалось достаточно, чтобы Карпукас упал на газон.

50' Денис Кулаков делал подачу с правого фланга в центр чужой штрафной площади, откуда мяч вынес головой Дмитрий Баринов.

49' Неудачно исполнили "железнодорожники" правофланговый корнер, а потом в ответной атаке "Урал" Артём Концевой с правого полуфланга высоко забросил мяч к дальней штанге в руки Ильи Лантратова.

48' Тимур Сулейманов прострелил с правого полуфланга, и не получился опасный момент, зато образовался угловой у "Локомотива".

47' Алексей Мамин из центра поля выполнил перевод на левый фланг в направлении Юрия Газинского. Оказалось, что мяч ушёл за боковую линию.

46' Против Ибраима Сиссе в середине половины поля "Локомотива" мелко сфолил Тимур Сулейманов. До того Денис Кулаков падал справа в чужой штрафной площадке - пенальти не было.

45' Против Антона Миранчука мелко нарушены правила на грани центрального круга. Потом не сразу "шмели" отдали мяч "железнодорожникам". Немножко потянули время, чтоб получше откатиться назад.

44' Даниэль Мишкич протащил мяч к чужой штрафной площадке и разочаровал Артёма Концевого тем, что не вложил ему мяч в ноги.

43' Подачу углового с правого фланга у "Урала" выполнил Артём Концевой, и не удалось пробить по воротам со второго этажа Эрику Бикфалви.

42' Максим Глушенков навешивал с правого фланга, и после рикошета мяч опустился в перчатки Алексея Мамина.

41' Валерий Бочаров высоко прессинговал Дмитрия Баринова. На линии вратарской площади. "Железнодорожник" упал на газон, а мяч ушёл за лицевую линию от Бочарова.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Наир Тикнизян (дубль)!

Снова с левого угла вратарской площади отличается Тикнизян. Только на этот раз с рикошетом от дальней штанги. Короткую голевую передачу выполнил Антон Миранчук.

39' Антон Миранчук с левого фланга запустил доставку в чужую штрафную площадь, не смог пробить Тимур Сулейманов, и мяч забрал Алексей Мамин.

38' С подступов к штрафной площади "Урала" приложился по чужим воротам Марио Митай. Вышло неточно, мяч проследовал выше и левее створа.

37' Недавно была спорная ситуация, когда Антон Миранчук упал перед чужой штрафной площадкой после предполагаемого фола Даниэля Мишкича. Судья не усмотрел фола. Если что, должен был назначаться штрафной удар, а не пенальти.

36' Характер игры изменился во втором тайме по сравнению с первым. "Локомотив" теперь больше атакует в позиционном стиле.

35' Тимур Сулейманов на правом фланге атаки "Локомотива" не смог удержать мяч в пределах поля. Образуется аут в пользу "Урала".

34' Во втором тайме ворота "Локомотива" остались справа по ТВ-картинке, а ворота "Урала" - слева.

33' Григорий Иванов ногой отпасовал мяч игроку "Урала", который вбросит аут.

32' Заброс на Тимура Сулейманова на правый фланг атаки "Локомотива". Неточно получается, мяч уходит за боковую линию.