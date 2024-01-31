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Тур: 1.
Локомотив Москва
4:2
Идёт матч
Урал
0'
1:0
9' Гол
1:1
29' Гол
2:1
40' Гол
2:2
70' Гол
3:2
78' Гол
4:2
80' Гол
Локомотив Москва
Урал

История личных встреч

Локомотив Москва
Урал

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
0:0
К
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.54

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
0.93

Среднее время на гол

106
96

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
73

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1
Урал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1
Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    Свисток на 5-минутный перерыв между третьим таймом и четвёртым. 4:2 в пользу "Локомотива" - такой сейчас счёт.
  • 90'
    Илья Ишков со штрафного удара нанёс прямой удар по воротам "Локомотива" и направил мяч выше створа.
  • Желтая карточка
    90'
    Рифат Жемалетдинов получает жёлтую карточку за фол на своей половине поля. На финише третьего тайма "Урал" получил право на перспективный штрафной удар.
  • Угловой
    88'
    А вот когда с правого фланга исполнил свой новый корнер "Локомотив", никакой опасности около ворот "Урала" не возникло.
  • Опасный момент
    88'
    Опасный момент у "Урала"! Илья Ишков осуществил подачу углового с левого края, и Сильвие Бегич пробил головой в правый угол, а Даниил Худяков красиво перевёл мяч на угловой.
  • Офсайд
    86'
    ГОЛ! 5:2! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД!
    Марио Митай пробил примерно с лини штрафной площадки, и произошёл рикошет от Вадима Ракова, который срикошетил Дениса Щербицкого, и мяч зашёл в сетку. Но Раков находился во "вне игры", что сразу усмотрел лайнсмен. Счёт остаётся 4:2.
  • Фол, нарушение
    85'
    Тимур Аюпов грубым подкатом в центральной трети поля уронил на газон Ивана Батракова. Явное нарушение правил со стороны "Урала".
  • 84'
    Гильерме Шеттине с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади пробил по воротам "Локомотива", и мяч оказался заблокирован.
  • Фол, нарушение
    84'
    Небольшое нарушение правил в исполнении "Локомотива" фиксируется около центрального круга. Михаил Щетинин отметился мелким фолом.
  • 82'
    Это класс так стал сказываться у "Локомотива"? Причём Вадим Раков-то не является игровом стартового состава "железнодорожников".
  • 2 гола - дубль!
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:2! Вадим Раков (дубль)!
    Жемалетдинов осуществил подачу справа от лицевой примерно на линию вратарской, и только мяч коснулся газона, как Раков вонзил его в сетку.
  • Угловой
    79'
    Илья Ишков с левого фланга попробовал подать с игры, но Илья Самошников отправил мяч на угловой. Тогда Ишков со стандарта забросил сферу в перчатки Худякова.
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:2! Вадим Раков!
    Пиняев с левого фланга дугой закинул мяч в чужую штрафную площадь, где Раков влёт технично проткнул сферу мимо Щербицкого и дальше уже поразил пустой створ.
  • Офсайд
    77'
    Положение "вне игры" фиксируется у "Урала" на правом фланге. Илья Ишков забрался там чересчур далеко.
  • Штанга
    75'
    Рифат Жемалетдинов разразился ударом из-за пределов штрафной площади и воткнул мяч в перекладину, после отскока от которой не возникло у "железнодорожников" шанса на добивании.
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    • 74'
      Марио Митай с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, а Денис Щербицкий сыграл на выходе. Не совсем у вратаря "Урала" проявилось взаимопонимание с Сильвие Бегичем.
    • Фол, нарушение
      74'
      Гильерме Шеттине нарушил правила в чужой штрафной площади, прихватив сзади за футболку и уронив на газон Алексея Батракова.
    • 73'
      Сергей Пиняев на левом крыле атаки "Локомотива" неудачно поборолся с Мингияном Бевеевым и врезался в кустарниковую посадку за лицевой линией.
    • 72'
      Вина за этот пропущенный гол целиком и полностью лежит на футболистах "Локомотива". Нельзя так беспечно действовать сзади.
    • Описание гола
      71'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! Алексей Каштанов!
      Безобразно защита "Локомотива" потеряла мяч в районе линии своей штрафной площадки, Гильерме отдал короткую передачу к левой штанге, и Каштанов поразил ближний угол.
    • 69'
      Месяц остался командам РПЛ для тренировок и товарищеских матчей на зимних сборах, а 1 марта возобновится чемпионат России.
    • 68'
      Давно уже стемнело в Абу-Даби, поэтому команды сейчас играют при искусственном освещении.
    • 67'
      В третьем тайме команды поменялись-таки воротами. Слева по ТВ-картинке теперь рамка "Локомотива", тогда как справа располагается створ "Урала".
    • 66'
      Владислав Сарвели с левого фланга оформлял доставку в штрафную площадь "Урала", где ничего опасного не удалось создать "железнодорожникам".
    • Угловой
      65'
      С помощью левофлангового углового не удалось "Локомотиву" организовать обострение ситуации возле ворот соперника.
    • Опасный момент
      64'
      Сергей Пиняев выполнил прострел с правого фланга к дальней штанге, состоялся удар по воротам, и Денис Щербицкий перевёл мяч на угловой.
    • Замена
      63'
      Состав "Урала" на третий тайм: Щербицкий, Бегич, Дмитриев, Бевеев, Аюпов, Кики, Эмерсон, Сунгатулин, Каштанов, Ишков, Гильерме Шеттине.
    • Замена
      62'
      Состав "Локомотива" на третий тайм: Худяков, Баринов, Митай, Щетинин, Самошников, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Пиняев, Раков, Радиковский.
    • Свисток
      61'
      Третий получасовой тайм начался.
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Свисток на 15-минутный перерыв между вторым и третьим таймами. Счёт 2:1 в пользу "Локомотива".
    • 60'
      "Локомотив" приноровился зарабатывать ауты на правом фланге, постепенно приближаясь к чужой штрафной площадке.
    • 59'
      Даниэль Мишкич с правой стороны по диагонали забрасывал мяч к дальней штанге. Там никто до сферы не сумел дотянуться, и она ушла за лицевую линию. 
    • Судья
      58'
      Сергей Пиняев оказался лежащим на газоне на чужой половине поля, но без фола отобрал у него мяч Итало. Во всяком случае, по мнению арбитра.
    • Опасный момент
      57'
      Сергей Пиняев с подступов к штрафной площади приложился в правую девятку, но не сумел попасть в намеченную цель, с отклонением получилось.
    • Замена
      56'
      Произошла замена в составе московского "Локомотива". Сергей Пиняев вступил в игру вместо Максима Глушенкова.
    • Опасный момент
      55'
      Артём Концевой подал угловой "Урала" с левого фланга на ближний край вратарской, где поборолся с Итало, а затем Юрий Газинский сделал ногой скидку, и Эрик Бикфалви с полуразворота с нескольких метров запустил мяч выше створа.
    • 54'
      Алексей Мамин со своей половины поля выбил мяч на чужую, где сфера прикатилась в ноги другого вратаря - Ильи Лантратова.
    • Фол, нарушение
      53'
      Тимур Сулейманов нарушил правила около правого угла штрафной площадки екатеринбуржцев, уронив на газон Егора Филипенко.
    • 52'
      Очередная правофланговая подача от "Урала" в штрафную площадь "Локомотива". Мяч приземляется в перчатки Ильи Лантратова.
    • Фол, нарушение
      51'
      Эрик Бикфалви немножко зацепил Артёма Карпукаса перед штрафной площадкой "Локомотива", и этого оказалось достаточно, чтобы Карпукас упал на газон.
    • 50'
      Денис Кулаков делал подачу с правого фланга в центр чужой штрафной площади, откуда мяч вынес головой Дмитрий Баринов.
    • 49'
      Неудачно исполнили "железнодорожники" правофланговый корнер, а потом в ответной атаке "Урал" Артём Концевой с правого полуфланга высоко забросил мяч к дальней штанге в руки Ильи Лантратова.
    • Угловой
      48'
      Тимур Сулейманов прострелил с правого полуфланга, и не получился опасный момент, зато образовался угловой у "Локомотива".
    • 47'
      Алексей Мамин из центра поля выполнил перевод на левый фланг в направлении Юрия Газинского. Оказалось, что мяч ушёл за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      46'
      Против Ибраима Сиссе в середине половины поля "Локомотива" мелко сфолил Тимур Сулейманов. До того Денис Кулаков падал справа в чужой штрафной площадке - пенальти не было.
    • Фол, нарушение
      45'
      Против Антона Миранчука мелко нарушены правила на грани центрального круга. Потом не сразу "шмели" отдали мяч "железнодорожникам". Немножко потянули время, чтоб получше откатиться назад.
    • 44'
      Даниэль Мишкич протащил мяч к чужой штрафной площадке и разочаровал Артёма Концевого тем, что не вложил ему мяч в ноги.
    • Угловой
      43'
      Подачу углового с правого фланга у "Урала" выполнил Артём Концевой, и не удалось пробить по воротам со второго этажа Эрику Бикфалви.
    • 42'
      Максим Глушенков навешивал с правого фланга, и после рикошета мяч опустился в перчатки Алексея Мамина.
    • 41'
      Валерий Бочаров высоко прессинговал Дмитрия Баринова. На линии вратарской площади. "Железнодорожник" упал на газон, а мяч ушёл за лицевую линию от Бочарова.
    • 2 гола - дубль!
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Наир Тикнизян (дубль)!
      Снова с левого угла вратарской площади отличается Тикнизян. Только на этот раз с рикошетом от дальней штанги. Короткую голевую передачу выполнил Антон Миранчук.
    • 39'
      Антон Миранчук с левого фланга запустил доставку в чужую штрафную площадь, не смог пробить Тимур Сулейманов, и мяч забрал Алексей Мамин.
    • 38'
      С подступов к штрафной площади "Урала" приложился по чужим воротам Марио Митай. Вышло неточно, мяч проследовал выше и левее створа.
    • Судья
      37'
      Недавно была спорная ситуация, когда Антон Миранчук упал перед чужой штрафной площадкой после предполагаемого фола Даниэля Мишкича. Судья не усмотрел фола. Если что, должен был назначаться штрафной удар, а не пенальти.
    • 36'
      Характер игры изменился во втором тайме по сравнению с первым. "Локомотив" теперь больше атакует в позиционном стиле.
    • 35'
      Тимур Сулейманов на правом фланге атаки "Локомотива" не смог удержать мяч в пределах поля. Образуется аут в пользу "Урала".
    • 34'
      Во втором тайме ворота "Локомотива" остались справа по ТВ-картинке, а ворота "Урала" - слева.
    • 33'
      Григорий Иванов ногой отпасовал мяч игроку "Урала", который вбросит аут.
    • 32'
      Заброс на Тимура Сулейманова на правый фланг атаки "Локомотива". Неточно получается, мяч уходит за боковую линию.
    • Второй тайм начался
      31'
      Второй 30-минутный тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на 5-минутный перерыв между первым и вторым таймами. 1:1.
    • 27'
      И динамично игра смотрится, нет застреваний мяча в какой-то зоне. Денис Кулаков сейчас с правого фланга навешивает мяч, который прилетает в руки Ильи Лантратова.
    • 26'
      "Урал" действует достаточно активно, не как команда из второй половины таблицы против одного из лидеров. Смело играют футболисты "шмелей".
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Итало!
      Угловой заработали "железнодорожники" на правом фланге. Концевой выполнил подачу с этого стандартного положения на дальнюю штангу, откуда Итало головой поразил ближний угол.
    • 24'
      Даниэль Мишкич планировал снабдить проникающей передачей по правому полуфлангу Юрия Газинского, но оборона "Локомотива" вынесла мяч в аут.
    • 23'
      "Урал" играет с территориальным преимуществом весь первый тайм. "Локомотив" пробует концентрироваться на контратакующих действиях.
    • Фол, нарушение
      22'
      Снова сфолили екатеринбуржцы в нападении против Антона Миранчука, который продолжает отрабатывать в оборонительных действиях.
    • 21'
      Виталий Бочеров из зоны левого инсайда после передачи Юрия Газинского прострелил во вратарскую, откуда выбил мяч Илья Лантратов. Вскоре Даниэль Мишкич пробил низом с линии штрафной в левый угол в руки Лантратова.
    • Фол, нарушение
      20'
      Теперь же Тимур Сулейманов с фолом попытался отобрать мяч у Даниэля Мишкича перед штрафной площадкой "Урала".
    • Фол, нарушение
      19'
      Артём Мамин вступил в жёсткую борьбу с Антоном Миранчуком на правом фланге атаки "Локомотива". В результате - очередной фол "Урала" в атаке.
    • Офсайд
      18'
      К Эрику Бикфалви, находившемуся в районе правого угла вратарской, пришёл мяч из центра от Ибраима Сиссе. Только вот в офсайд забрался Бикфалви.
    • 17'
      Даниэль Мишкич с правого полуфланга осуществил диагональную подачу в область дальнего угла вратарской. Вышло неудачно, мяч покинул пределы поля за лицевую линию.
    • 16'
      Валерий Бочаров слева доставил мяч в чужую штрафную площадь, москвичи не смогли отбиться, а удары Даниэля Мишкича и Ибраима Сиссе были заблокированы.
    • Фол, нарушение
      15'
      Мелких фолов немало в исполнении уральцев на половине поля "Локомотива". Только что уронили на газон екатеринбуржцы Дмитрия Баринова.
    • Опасный момент
      14'
      Острая контратака удалась "путейцам" после углового "Урала". Вновь Наир Тикнизян выбегал по левому полуфлангу, но на этот раз он не пробил сам, а прострелил. Получилось невпопад для Антона Миранчука. Не был вложен мяч ему в ноги, а то он бы поразил пустые ворота.
    • Угловой
      13'
      Даниэль Мишкич выполнил навес с правого полуфланга, мяч срикошетил от Артёма Карпукаса, а затем Евгений Лукиных неудачно головой выбил мяч за лицевую линию на угловой.
    • Угловой
      12'
      Антон Миранчук подал с левого края угловой, заработанный Максимом Глушенковым. С подбора примерно с линии штрафной площади пробивал Наир Тикнизян, и был заблокирован его удар.
    • Фол, нарушение
      11'
      Валерий Бочаров мелко сфолил на чужой половине поля на левом фланге против Максима Ненахова.
    • 10'
      Подача с правофлангового корнера у екатеринбуржцев последовала на ближний край вратарской площади, где выиграл верх и выбил мяч Дмитрий Баринов.
    • Угловой
      9'
      Артём Концевой постарался у "Урала" на правом фланге возле лицевой линии, откуда попытался сделать прострел и заработал угловой.
    • 8'
      Довольно быстро "железнодорожники" открыли счёт. Но играть ещё почти два часа, так что разное может случиться.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Наир Тикнизян!
      К левому углу вратарской открылся Тикнизян под заброс партнёра, оторвался от Кулакова и чётко отправил мяч по перекладину.
    • Фол, нарушение
      6'
      На своей половине поля Тимур Сулейманов испытал на себе небольшое нарушение правил со стороны соперника. Это мелко сфолил Итало.
    • Офсайд
      5'
      Сулейманов оказался в положении "вне игры" на левом краю атаки "Локомотива". Чередует он фланги - недавно бывал на правом. 
    • 4'
      Уральцы начинают свою атаку из середины поля, левым флангом пытаются выстроить её екатеринбуржцы, но ничего опасного не получается.
    • 3'
      Кстати, было объявлено, что матч пройдёт в нестандартном режиме. Будет состоять из 4 таймов, каждый из которых по 30 минут.
    • 2'
      Как обычно, на соседнем поле кто-то прямо сейчас тренируется. Обычная картинка для зимних сборов.
    • 2'
      Антон Миранчук в нападении отдал пас на правый фланг Тимуру Сулейманову, который не решился навешивать, и атака "Локомотива" потеряла темп.
    • 1'
      "Локомотив" играет в зелёно-красной форме, тогда как у "Урала" бело-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче на зимних сборах между собой сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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