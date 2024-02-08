По ногам игрок "Торпедо" сейчас получил. Гонгадзе встает на газон. Ковалев тем временем вместо Орехова на поле на замену у гостей вышел.

Чуть больше 5 минут остается играть оппонентам. Кстати говоря, замен в составе "Локомотива" пока нет, но запасные игроки вовсю разминаются.

Сулейманов запускал мяч на ход Баринову, который скинул снаряд назад, но сделал это крайне неточно. Потерял в итоге мяч "Локомотив".

Гонгадзе сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть правее цели. Вратарь глазами сопроводил полет снаряда.

Получил мяч после розыгрыша углового сейчас Ковалёв, после чего нанес крайне неудачный выстрел по рамке противника. Мяч улетел намного правее цели.

Ньямси попытался проникнуть в штрафную соперника. Выполнял он передачу на дальнюю штангу, где никого из соперников в тот момент не оказалось.

Прозвучал свисток на перерыв! 2:0 в пользу "Локомотива" после 45 минут игры. Оба гола были забиты еще в дебюте встречи.

Да, в прошлом эпизоде Масалов не дал пробить по воротам Баринову и Ненахову. Уже бы счет на табло был разгромным, но пока "Торпедо" удается это избежать.

Глушенков был на ударной позиции и низом подкручивал мяч в дальний угол ворот гостей, но снаряд не оказался в сетке. Слишком неточно получилось!

Полчаса отыграли оппоненты в этом матче. Штрафной удар заработали игроки "Торпедо" сейчас. С левого фланга пошла передача в центр, на Масалова. Тот навесил, но соперники смогли отбиться.

На поле вышел Руслан Червяков в составе "Торпедо" тем временем. Кого он поменял, не ясно. Режиссеры трансляции этот момет упустили.

Червяков получил передачу от Масалова, замахнулся для удара, но успели под него подкатиться соперники и вынесли сферу подальше от рамки.

Гонгадзе сфолил против Миранчука. Без карточки желтого цвета дело обошлось для футболиста. Все с ним в порядке, игра продолжается.

МОМЕНТИЩЕ! Тикнизян получил сейчас мяч в 20-ти метрах от ворот, пробил по рамке оппонента, но слишком сильным его выстрел получился

Угловой подали игроки "Торпедо" с правого края. Последовала подача в центр штрафной, и на выходе сыграл вратарь, который забрал сферу в перчатки.

26' ОПАСНО! Миранчук слева на ударной позиции был. Наносил он выстрел в дальний угол. Отбивает Ботнарь снаряд перед собой, а никого из игроков "Локо" не оказывается рядом, чтобы сыграть на добивании.

25' Сегодня присутствуют на стадионе фанаты обеих команд, пусть и их делегации в малом количестве. Но без поддержки оппоненты в этом раннем матче не остались.

23' По сути, Масалов нанес первый удар по воротам у "Торпедо", так что уже какой-то сдвиг в атаке у "черно-белых" имеется. Посмотрим, что придумают впереди гости в дальнейшем.

22' Масалов убрал соперника на замахе, продвинулся вперед и с левой ноги по закрученной траектории направил снаряд в руки голкиперу "Локомотива"!

21' Сильный ветер дует на стадионе. Прямо-таки порывами. Видно, как временами даже немного мяч сносят эти порывы. Но условия, повторюсь, очень комфортные для игры.

20' Травму, судя по всему, игрок "Локомотива" получил. Тимур с трудом с газон поднимается и в сопровождении врачей покидает пределы футбольного газона.

19' Вынес Митай мяч из своей штрафной. После навеса с левого края в центр он сыграл подальше от рамки. На подборе оказался Сулейманов, против которого срубил на газон Бородин.

18' Владеют мячом игроки "Торпедо". "Черно-белые" попытались пройти к воротам соперника, но передача Гуза на одного из партнеров получился в недодачу.

16' В Абу-Даби проходит сегодняшняя встреча. Очень комфортная погода в ОАЭ. +22 на термометре, самая футбольная погода. Еще и светит солнышко.