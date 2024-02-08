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Тур: 1.
Локомотив Москва
2:0
Перерыв
Торпедо Москва
0'
1:0
9' Гол
Сулейманов Тимур
2:0
13' Гол
Митай Марио

Ход матча

9'
Сулейманов Тимур
1:0
13'
Митай Марио
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Торпедо Москва
4.33
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4.40
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5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Локомотив Москва
Торпедо Москва

История личных встреч

Локомотив Москва
Торпедо Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0
Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2
Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! 2:0 в пользу "Локомотива" после 45 минут игры. Оба гола были забиты еще в дебюте встречи.
  • 44'
    Ньямси попытался проникнуть в штрафную соперника. Выполнял он передачу на дальнюю штангу, где никого из соперников в тот момент не оказалось.
  • 43'
    Получил мяч после розыгрыша углового сейчас Ковалёв, после чего нанес крайне неудачный выстрел по рамке противника. Мяч улетел намного правее цели. 
  • 42'
    Гонгадзе сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть правее цели. Вратарь глазами сопроводил полет снаряда. 
  • 40'
    Сулейманов запускал мяч на ход Баринову, который скинул снаряд назад, но сделал это крайне неточно. Потерял в итоге мяч "Локомотив".
  • 39'
    Чуть больше 5 минут остается играть оппонентам. Кстати говоря, замен в составе "Локомотива" пока нет, но запасные игроки вовсю разминаются.
  • Замена
    38'
    По ногам игрок "Торпедо" сейчас получил. Гонгадзе встает на газон. Ковалев тем временем вместо Орехова на поле на замену у гостей вышел. 
  • Угловой
    37'
    Угловой подали игроки "Торпедо" с правого края. Последовала подача в центр штрафной, и на выходе сыграл вратарь, который забрал сферу в перчатки. 
  • Опасный момент
    35'
    МОМЕНТИЩЕ! Тикнизян получил сейчас мяч в 20-ти метрах от ворот, пробил по рамке оппонента, но слишком сильным его выстрел получился 
  • Фол, нарушение
    34'
    Гонгадзе сфолил против Миранчука. Без карточки желтого цвета дело обошлось для футболиста. Все с ним в порядке, игра продолжается. 
  • 33'
    Червяков получил передачу от Масалова, замахнулся для удара, но успели под него подкатиться соперники и вынесли сферу подальше от рамки.
  • Замена
    31'
    На поле вышел Руслан Червяков в составе "Торпедо" тем временем. Кого он поменял, не ясно. Режиссеры трансляции этот момет упустили.
  • Фол, нарушение
    30'
    Полчаса отыграли оппоненты в этом матче. Штрафной удар заработали игроки "Торпедо" сейчас. С левого фланга пошла передача в центр, на Масалова. Тот навесил, но соперники смогли отбиться. 
  • 29'
    Глушенков был на ударной позиции и низом подкручивал мяч в дальний угол ворот гостей, но снаряд не оказался в сетке. Слишком неточно получилось!
  • 27'
    Да, в прошлом эпизоде Масалов не дал пробить по воротам Баринову и Ненахову. Уже бы счет на табло был разгромным, но пока "Торпедо" удается это избежать. 
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    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Миранчук слева на ударной позиции был. Наносил он выстрел в дальний угол. Отбивает Ботнарь снаряд перед собой, а никого из игроков "Локо" не оказывается рядом, чтобы сыграть на добивании.
    • 25'
      Сегодня присутствуют на стадионе фанаты обеих команд, пусть и их делегации в малом количестве. Но без поддержки оппоненты в этом раннем матче не остались.
    • 23'
      По сути, Масалов нанес первый удар по воротам у "Торпедо", так что уже какой-то сдвиг в атаке у "черно-белых" имеется. Посмотрим, что придумают впереди гости в дальнейшем. 
    • 22'
      Масалов убрал соперника на замахе, продвинулся вперед и с левой ноги по закрученной траектории направил снаряд в руки голкиперу "Локомотива"!
    • Ветер
      21'
      Сильный ветер дует на стадионе. Прямо-таки порывами. Видно, как временами даже немного мяч сносят эти порывы. Но условия, повторюсь, очень комфортные для игры.
    • 20'
      Травму, судя по всему, игрок "Локомотива" получил. Тимур с трудом с газон поднимается и в сопровождении врачей покидает пределы футбольного газона. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Вынес Митай мяч из своей штрафной. После навеса с левого края в центр он сыграл подальше от рамки. На подборе оказался Сулейманов, против которого срубил на газон Бородин.
    • 18'
      Владеют мячом игроки "Торпедо". "Черно-белые" попытались пройти к воротам соперника, но передача Гуза на одного из партнеров получился в недодачу. 
    • 16'
      В Абу-Даби проходит сегодняшняя встреча. Очень комфортная погода в ОАЭ. +22 на термометре, самая футбольная погода. Еще и светит солнышко.
    • 15'
      Да, очень уверенно "Локомотив" пока играет. Оба гола были забиты в чудесном стиле. Ну, и посмотрим, чем ответит "Торпедо". Пока команда действует очень слабо.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИТАЙ! 2:0!
      Угловой разыграли "железнодорожники". Митай получил снаряд, обработал его грудью и слету зарядил под перекладину ворот соперника! У Ботнаря не было ни единого шанса, чтобы свою команду выручить!
    • Угловой
      12'
      Глушенков получил мяч и навесил его на дальнюю штангу, и Гонгадзе головой отражает сферу за лицевую. Миранчук с противоположного фланга подаст корнер. 
    • Угловой
      11'
      После прохода Глушенкова в ближний правый угол полетел мяч, но голкипер смог свою команду спасти. Ботнарь отразил угрозу. Угловой для "Локо".
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СУЛЕЙМАНОВ! 1:0!
      Красивая атака "Локомотива". Передача пяткой, вроде как, от Глушенкова. Справа выходит на ударную позицию Сулейманов и переправляет снаряд в сетку.
    • Офсайд
      8'
      Тикнизян сейчас попал в офсайд на левом фланге. Судейская бригада моментально зафиксировала "вне игры". Неспешно пока действуют на поле противники.
    • Фол, нарушение
      7'
      Масалов подталкивал Глушенкова в спину. В итоге рефери зафиксировал фол в атаке. Остановка в игре произошла тут же. 
    • 6'
      Рейна у "Торпедо" устремился в проход по левому флангу. Последовала передача в центр штрафной, но слишком сильной выглядела подача в штрафную. 
    • 5'
      "Локомотив" чаще владеет мячом, оно и понятно. Коллектив хозяев активнее перемещается с мячом и хочет открыть счет в этом противостоянии.
    • Опасный момент
      4'
      Антон Миранчук нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо по позиции Ботнаря, который сумел среагировать в рамке и свою команду сумел спасти!
    • 2'
      Футболисты "Локомотива" сегодня вышли на футбольный газон в красно-зеленых цветах, а игроки "Торпедо" - в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках очного противостояния сыграют "Локомотив" и "Торпедо".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится ничьей.
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    Локомотив Москва
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