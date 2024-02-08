Тур: 1.
2:0
Перерыв
Ход матча
9'
1:0
13'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Локомотив Москва
Торпедо Москва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0
Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2
Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0