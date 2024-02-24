Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
52'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
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8.50 Точный счёт – 1:1
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История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
37 матчей
51.4%
18.9%
29.7%
19 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
1.43
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
74
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0
Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
Прогноз на матч от Liveresult
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8.50 Точный счёт – 1:1
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