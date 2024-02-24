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Тур: 1.
Локомотив Москва
0:1
Второй тайм: 62'
Ростов
0'
0:1
52' Гол

Ход матча

52'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
2.39
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3.90
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

37 матчей

51.4%
18.9%
29.7%
19 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
74

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0
Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Дубае!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Локомотив" (Москва) - "Ростов" - 0:0. За первую половину матча действий для протокола на поле не произошло. Команды отправились отдыхать.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "JA Sport Centre"!
  • До матча
  • По взаимной договорённости сторон игра пройдёт в закрытом формате. По этой причине подробно расписать о действиях игроков на поле не получится.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют московский «Локомотив» и «Ростов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Локомотив Москва.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
2.39
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3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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