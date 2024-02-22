  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

37 матчей

51.4%
18.9%
29.7%
19 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

1.43
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
74

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1
Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    2.07
    Реклама, fon.bet
    3.80
    Реклама, fon.bet
    3.25
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Ростов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Ростов
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный