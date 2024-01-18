  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Фамаликан
1:1
Второй тайм: 90+'
Брага
0'
21' Желтая карточка
Карвалью Витор
26' Желтая карточка
Пицци Луиш
27' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
1:0
62' Пенальти
Кадис Хондер
64' Желтая карточка
Шикинью
1:1
73' Гол
Борха Кристиан
76' Желтая карточка
Кадис Хондер
88' Undefined phrase: football_event_
Фонте Жозе
89' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90' Красная карточка
Ассунсао Густаво

Ход матча

21'
 
Карвалью Витор
26'
 
Пицци Луиш
27'
Отавио Эдмилсон
 
46'
 
Саласар Родриго
Карвалью Витор
62'
Кадис Хондер
1:0
63'
 
Фернандеш Рожер
Пицци Луиш
64'
Шикинью
 
68'
Добре Алекс
Шикинью
 
68'
Лииматта Отсо
Фонсека Тео
 
68'
Соареш Филипе
Са Гуштаву
 
72'
 
Брума Арминду
Гомес Виктор
73'
1:1
Борха Кристиан
(Фернандеш Рожер)
76'
Кадис Хондер
 
86'
Араухо Перейра
Кадис Хондер
 
88'
 
Фонте Жозе
89'
 
Моутинью Жоау
90'
 
Мендес Юсафат
Борха Кристиан
90'
Ассунсао Густаво
 
Прогнозы 121
Фамаликан 3.3% (4)
X 13.2% (16)
Брага 83.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Брага
7.10
Реклама, betcity.ru
3.90
Реклама, pari.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
Фамаликан
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.33
Шикинью 3 0.17
Отавио Эдмилсон 2 0.11
Фонсека Тео 2 0.11
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.78
Орта Рикарду 7 0.39
Джало Альваро 5 0.28
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.17
Брума Арминду 2 0.11
Орта Андре 2 0.11
Пицци Луиш 1 0.06
Борха Кристиан 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Карвалью Витор 1 0.06
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Шикинью 4 1
Кадис Хондер 4 1
Отавио Эдмилсон 4 0
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Фонте Жозе 6 0
Карвалью Витор 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Руис Абель 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
4
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брага
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
16
Фамаликан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Брага
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
4
44%
1
5%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
1
11%
10
45%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

18
39
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
17%
3
8%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
6
33%
3
8%
31-45
2
11%
12
31%
46-60
3
17%
2
5%
61-75
3
17%
16
41%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
4
21%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3
Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3

Результаты матчей

Фамаликан
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
10
7
1
16
2.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 1:1 Заявка 18 10 4 4 41 - 26 34
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 1:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 21 23
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 17 2 7 8 16 - 27 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 1:1 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 1:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 1:1 Заявка 10 6 2 2 23 - 17 20
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 1:1 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Отавио Эдмилсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 26'
      Пицци Луиш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Карвалью Витор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Фамаликан 3.3% (4)
    X 13.2% (16)
    Брага 83.5% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фамаликан
    Ничья
    Брага
    7.10
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, pari.ru
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фамаликан 1:1 Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Брага

    Исход игры
    Фамаликан
    3.3% (4)
    Ничья
    13.2% (16)
    Брага
    83.5% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    45.5% (55)
    0:1 Брага
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    0:2 Брага
    7.4% (9)
    1:3 Брага
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Фамаликан
    2.5% (3)
    2:3 Брага
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фамаликан
    Брага
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный