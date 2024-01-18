Тур: 18. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Оливейра Мануэл
0'
21' Желтая карточкаКарвалью Витор
26' Желтая карточкаПицци Луиш
27' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
1:0
62' ПенальтиКадис Хондер
64' Желтая карточкаШикинью
1:1
73' ГолБорха Кристиан
76' Желтая карточкаКадис Хондер
88' Undefined phrase: football_event_Фонте Жозе
89' Желтая карточкаМоутинью Жоау
90' Красная карточкаАссунсао Густаво
1:2
90' ГолДжало Альваро
90' Желтая карточкаРуис Абель
90' Желтая карточкаСоареш Филипе
90'+16
Ход матча
21'
26'
27'
62'
1:0
64'
68'
73'
76'
88'
89'
90'
90'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Фамаликан
Брага
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|6 (2)
|0.33
|Шикинью
|3
|0.17
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.11
|Фонсека Тео
|2
|0.11
|Моура Франсишку
|1
|0.06
|Са Гуштаву
|1
|0.06
|Де Хас Юстин
|1
|0.06
|Аранда Оскар
|1
|0.06
|Родригеш Афонсу
|1
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.78
|Орта Рикарду
|7
|0.39
|Джало Альваро
|6
|0.33
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.17
|Брума Арминду
|2
|0.11
|Орта Андре
|2
|0.11
|Пицци Луиш
|1
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.06
|Борха Кристиан
|1
|0.06
|Руис Абель
|1
|0.06
|Моутинью Жоау
|1
|0.06
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Карвалью Витор
|1
|0.06
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Шикинью
|4
|1
|Кадис Хондер
|4
|1
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Сантос Натан
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|5
|1
|Фонте Жозе
|6
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|4
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Орта Рикарду
|3
|0
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
5
4
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
16
Фамаликан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Брага
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
10
24
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
1
4%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
11
46%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
19
41
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
16%
3
7%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
6
32%
3
7%
31-45
2
11%
12
29%
29%
46-60
4
21%
3
7%
61-75
3
16%
17
41%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
4
19%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3
Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3
Результаты матчей
Фамаликан
Брага
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
27
44
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
36
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
513
117
117
99
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 25
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Брага
Исход игры
Фамаликан
3.3% (4)
Ничья
13.2% (16)
Брага
83.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (72)
Меньше
36.84% (42)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:2 Брага
45.5% (55)
0:1 Брага
16.5% (20)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:2 Брага
7.4% (9)
1:3 Брага
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:1 Фамаликан
2.5% (3)
2:3 Брага
1.7% (2)
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