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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Фамаликан
1:2
Конец матча
Брага
0'
21' Желтая карточка
Карвалью Витор
26' Желтая карточка
Пицци Луиш
27' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
1:0
62' Пенальти
Кадис Хондер
64' Желтая карточка
Шикинью
1:1
73' Гол
Борха Кристиан
76' Желтая карточка
Кадис Хондер
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Фонте Жозе
89' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90' Красная карточка
Ассунсао Густаво
1:2
90' Гол
Джало Альваро
90' Желтая карточка
Руис Абель
90' Желтая карточка
Соареш Филипе
90'+16

Ход матча

21'
 
Карвалью Витор
26'
 
Пицци Луиш
27'
Отавио Эдмилсон
 
46'
 
Саласар Родриго
Карвалью Витор
62'
Кадис Хондер
1:0
63'
 
Фернандеш Рожер
Пицци Луиш
64'
Шикинью
 
68'
Добре Алекс
Шикинью
 
68'
Лииматта Отсо
Фонсека Тео
 
68'
Соареш Филипе
Са Гуштаву
 
71'
 
Брума Арминду
Гомес Виктор
73'
1:1
Борха Кристиан
(Фернандеш Рожер)
76'
Кадис Хондер
 
86'
Араухо Перейра
Кадис Хондер
 
88'
 
Фонте Жозе
89'
 
Моутинью Жоау
90'
 
Мендес Юсафат
Борха Кристиан
90'
Ассунсао Густаво
 
90'
1:2
Джало Альваро
(Саласар Родриго)
90'
 
Руис Абель
90'
Соареш Филипе
 
Прогнозы 121
Фамаликан 3.3% (4)
X 13.2% (16)
Брага 83.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
Фамаликан
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.33
Шикинью 3 0.17
Отавио Эдмилсон 2 0.11
Фонсека Тео 2 0.11
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.78
Орта Рикарду 7 0.39
Джало Альваро 6 0.33
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.17
Брума Арминду 2 0.11
Орта Андре 2 0.11
Пицци Луиш 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Борха Кристиан 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Карвалью Витор 1 0.06
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Шикинью 4 1
Кадис Хондер 4 1
Отавио Эдмилсон 4 0
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Фонте Жозе 6 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 4 0
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Брага
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

5
4
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
16
Фамаликан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Брага
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
1
4%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
11
46%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

19
41
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
3
16%
3
7%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
6
32%
3
7%
31-45
2
11%
12
29%
29%
46-60
4
21%
3
7%
61-75
3
16%
17
41%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
4
19%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3
Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3

Результаты матчей

Фамаликан
Брага

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
11
7
1
17
2.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Визела Эссанд Самюэль 9
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Отавио Эдмилсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 26'
      Пицци Луиш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Карвалью Витор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Фамаликан 3.3% (4)
    X 13.2% (16)
    Брага 83.5% (101)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Брага

    Исход игры
    Фамаликан
    3.3% (4)
    Ничья
    13.2% (16)
    Брага
    83.5% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    45.5% (55)
    0:1 Брага
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    0:2 Брага
    7.4% (9)
    1:3 Брага
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Фамаликан
    2.5% (3)
    2:3 Брага
    1.7% (2)
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