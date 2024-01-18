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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Визела
2:5
Конец матча
Спортинг Л
0'
1:0
13' Гол
Соро Альберто
15' Желтая карточка
Юлманд Мортен
37' Желтая карточка
Бунтиц Фабиян
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Паулинью Жуан
1:1
45' Гол
Дьёкереш Виктор
1:2
46' Гол
Тринкан Франсишку
1:3
57' Гол
Паулинью Жуан
2:3
63' Гол
Эссанд Самюэль
66' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
2:4
72' Гол
Коатес Себастьян
2:5
86' Гол
Дьёкереш Виктор
89' Желтая карточка
Бустаманте Рафаэль
90'+5

Ход матча

13'
Соро Альберто
(Оливейра Уго)
1:0
15'
 
Юлманд Мортен
37'
Бунтиц Фабиян
 
45'
 
Паулинью Жуан
45'
1:1
Дьёкереш Виктор
(Паулинью Жуан)
46'
Бустаманте Рафаэль
Гарсия Самуэль
 
46'
1:2
Тринкан Франсишку
(Паулинью Жуан)
57'
1:3
Паулинью Жуан
(Тринкан Франсишку)
61'
 
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
63'
Эссанд Самюэль
(Лебеденко Орест)
2:3
66'
Оливейра Андерсон
 
70'
Мендес Алексис
Соро Альберто
 
72'
2:4
Коатес Себастьян
(Поте)
79'
 
Эдвардс Маркус
Паулинью Жуан
86'
2:5
Дьёкереш Виктор
(Поте)
87'
Гонсалвеш Жота
Лебеденко Орест
 
89'
Бустаманте Рафаэль
 
90'
Морейра Нуну
Наскименто Диого
 
90'
 
Рафаэль да Сильва
Коатес Себастьян
90'
 
Эссугу Дариу
Поте
Прогнозы 118
Визела 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Спортинг Л 98.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
5
Оливейра
Андерсон
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
2
Оливейра
Уго
6
Перейра
Матеус
29
Соро
Альберто
20
Гарсия
Самуэль
22
Буснич
Александар
90
Наскименто
Диого
99
Эссанд
Самюэль
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
8
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Визела
5-4-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Визела
Спортинг Л

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 9 0.5
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.17
Соро Альберто 2 0.11
Перейра Матеус 1 0.06
Морейра Нуну 1 0.06
Сан-Луи Дилан 1 0.06
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 13 (2) 0.72
Паулинью Жуан 9 0.5
Поте 6 0.33
Эдвардс Маркус 4 0.22
Тринкан Франсишку 3 0.17
Сантуш Нуну II 1 0.06
Морита Хидемаса 1 0.06
Юлманд Мортен 1 0.06
Катаму Жени 1 0.06
Диоманде Усман 1 0.06
Коатес Себастьян 1 0.06
Браганса Даниэл 1 0.06
Инасиу Гонсалу 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 8 0
Эшковал Жоау 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Гарсия Самуэль 3 0
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Визела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
4
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Спортинг Л
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
22
Визела
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Спортинг Л
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
18%
4
33%
76-90

Забито

8
22
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
13%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
3
38%
4
18%
61-75
2
25%
4
18%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

17
43
3 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 16
5 Не забивали 0
3
18%
5
12%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
4
24%
10
23%
46-60
6
35%
6
14%
61-75
4
24%
9
21%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 12
5
15%
1
5%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
7
21%
6
29%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
5
15%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0
Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Визела
Спортинг Л

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
2
7 раз 39%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Визела
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
5
13
1.5
15
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Визела Эссанд Самюэль 9
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Паулинью Жуан сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с левой ноги!
    Прогнозы 118
    Визела 0.8% (1)
    X 0.8% (1)
    Спортинг Л 98.3% (116)
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    Где смотреть матч Визела 2:5 Спортинг Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 2:5 Спортинг Л

    Исход игры
    Визела
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Спортинг Л
    98.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Спортинг Л
    42.4% (50)
    1:2 Спортинг Л
    23.7% (28)
    1:3 Спортинг Л
    11.9% (14)
    0:3 Спортинг Л
    8.5% (10)
    0:1 Спортинг Л
    6.8% (8)
    1:4 Спортинг Л
    1.7% (2)
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