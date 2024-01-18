Тур: 18. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Нарсису Андре
2:5
Конец матча
0'
1:0
13' ГолСоро Альберто
15' Желтая карточкаЮлманд Мортен
37' Желтая карточкаБунтиц Фабиян
45' Undefined phrase: football_event_Паулинью Жуан
1:1
45' ГолДьёкереш Виктор
1:2
46' ГолТринкан Франсишку
1:3
57' ГолПаулинью Жуан
2:3
63' ГолЭссанд Самюэль
66' Желтая карточкаОливейра Андерсон
2:4
72' ГолКоатес Себастьян
2:5
86' ГолДьёкереш Виктор
89' Желтая карточкаБустаманте Рафаэль
90'+5
Ход матча
13'
1:0
15'
37'
45'
45'
1:1
46'
57'
63'
72'
2:4
86'
2:5
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эшковал
Жоау
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
-
42 МессиасПолузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
-
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Визела
Спортинг Л
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|9
|0.5
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.17
|Соро Альберто
|2
|0.11
|Перейра Матеус
|1
|0.06
|Морейра Нуну
|1
|0.06
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.06
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|13 (2)
|0.72
|Паулинью Жуан
|9
|0.5
|Поте
|6
|0.33
|Эдвардс Маркус
|4
|0.22
|Тринкан Франсишку
|3
|0.17
|Сантуш Нуну II
|1
|0.06
|Морита Хидемаса
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|1
|0.06
|Катаму Жени
|1
|0.06
|Диоманде Усман
|1
|0.06
|Коатес Себастьян
|1
|0.06
|Браганса Даниэл
|1
|0.06
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.06
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|8
|0
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Диоманде Усман
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Визела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
4
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Спортинг Л
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
22
Визела
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Спортинг Л
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
18%
4
33%
76-90
Забито
8
22
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
13%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
3
38%
4
18%
61-75
2
25%
4
18%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
17
43
3 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 16
5 Не забивали 0
3
18%
5
12%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
4
24%
10
23%
46-60
6
35%
6
14%
61-75
4
24%
9
21%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 12
5
15%
1
5%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
7
21%
6
29%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
5
15%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0
Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Результаты матчей
Визела
Спортинг Л
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
2
7 раз 39%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Визела
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
513
153
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 25
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 2:5 Спортинг Л
Исход игры
Визела
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Спортинг Л
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
40.35% (46)
Нет
59.65% (68)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
42.4% (50)
1:2 Спортинг Л
23.7% (28)
1:3 Спортинг Л
11.9% (14)
0:3 Спортинг Л
8.5% (10)
0:1 Спортинг Л
6.8% (8)
1:4 Спортинг Л
1.7% (2)
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