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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Бенфика
1:0
Второй тайм: 79'
Боавишта
0'
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Ди Мария Анхель
49' Желтая карточка
Отаменди Николас
55' Желтая карточка
Силва Рафа
56' Желтая карточка
Флорентину
57' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
1:0
61' Гол
Ди Мария Анхель

Ход матча

47'
Ди Мария Анхель
 
49'
Отаменди Николас
 
55'
Силва Рафа
 
56'
Флорентину
 
57'
 
Гонсалвеш Жуан
61'
Ди Мария Анхель
1:0
69'
Араужу Томаш
Флорентину
 
70'
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
 
Прогнозы 119
Бенфика 97.5% (116)
X 2.5% (3)
Боавишта 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
11
Сантос
Луис
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
Бенфика
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Боавишта

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

3.18
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.82

Среднее время на гол

77
110

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.39
Силва Рафа 6 0.33
Муса Петар 5 0.28
Тенгстедт Каспер 3 0.17
Мариу Жоау 3 (1) 0.17
Эурснес Фредрик 2 0.11
Кекчю Оркун 2 0.11
Силва Антониу 2 0.11
Нерес Давид 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Леонардо Маркос 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 7 0.39
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.33
Агра Салвадор 2 0.11
Мальейру Педро 2 0.11
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.11
Рейзиньо Мигель 1 0.06
Тавареш Мартим 1 0.06
Сассо Венсан 1 0.06
Вукотич Илия 1 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.06
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Флорентину 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 6 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Феррейра Филипе 3 0
Абаскаль Родриго 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Гонсалвеш Жуан II 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Вукотич Илия 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
3
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Боавишта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

15
12
Бенфика
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Боавишта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
8
47%
2
17%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
9%
5
20%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
6
18%
3
12%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
12
35%
6
24%
76-90

Пропущено

12
32
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 17
2
17%
3
9%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
1
8%
7
22%
31-45
3
25%
4
13%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
4
33%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0
Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2

Результаты матчей

Бенфика
Боавишта

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:4
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
2
7
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
3
5
3
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
6
11
6
11
2.5
4
13
2
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 1:0 Заявка 18 14 3 1 36 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 32 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 1:0 Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 0:1 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 0:1 Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Визела Эссанд Самюэль 9
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • 47'
    Г О О О О О Л! Бенфика забивает! Ди Мария Анхель отличился.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 87% завершится ничьей.
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Прогнозы 119
Бенфика 97.5% (116)
X 2.5% (3)
Боавишта 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Боавишта
19.00
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8.50
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Боавишта

Исход игры
Бенфика
97.5% (116)
Ничья
2.5% (3)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
40% (46)
Нет
60% (69)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
42.9% (51)
3:1 Бенфика
18.5% (22)
2:1 Бенфика
16.8% (20)
3:0 Бенфика
11.8% (14)
1:0 Бенфика
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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